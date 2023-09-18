Что нужно учитывать, создавая международный сервис?

Команда Creonit не раз создавала продукты для международных компаний и помогала российским проектам расшириться на зарубежные рынки. На своих кейсах они сформулировали список советов, как выстроить работу с подрядчиком и что учесть перед разработкой, чтобы не пришлось долго и дорого переделывать сервис. Об этом рассказывает Дмитрий Важенин, коммерческий директор компании.

Когда разрабатываете продукт с нуля

Предупредите о планах по масштабированию продакшн-команду

Если создаете цифровой продукт с нуля, уже на этапе брифинга нужно фокусироваться на двух аспектах: что от сервиса требуется сейчас и что потребуется в будущем, когда он начнёт развиваться и масштабироваться.

Даже если вы только планируете работать в нескольких странах, нужно сразу предупредить об этом подрядчика. Тогда продакшн-команда сможет продумать архитектуру сервиса таким образом, чтобы потом не пришлось переделывать половину проекта, теряя деньги и время.

В международных продуктах нужно адаптировать интерфейс под разные языки, подключать эквайринги и банки партнеров, внедрять CDN или другие схемы распределения трафика для разных геолокаций, приземлять базы данных в разных странах с учетом специфики местного законодательства.

Все адаптации и интеграции продумываются на этапе разработки архитектуры сервиса.

Сформулируйте бизнес- и функциональные требования

Работа над проектом начинается с аналитики, она включает встречи с командой заказчика для сбора бизнес и функциональных требований к будущему продукту.

Во время брифинга стейкхолдеры должны быть готовы ответить на вопросы:

Какие планы по масштабированию бизнеса? В каких странах планируете работать? Чем отличается аудитория в этих странах? Какие ограничения для работы в планируемых странах известны? С какими банками, эквайрингами и сервисами планируте сотрудничать, если уже определились?

Эти данные помогут правильно спроектировать будущий сервис и понять, какую функциональность заложить в MVP, а что отправить в бэклог.

Позаботьтесь о юридических ограничениях

Учитывайте, что в каждой стране свои требования для сбора cookies, условия оферты и особенности хранения персональных данных, особенно медицинских. Зависит от вас и юриста, сможете ли вы составить универсальные документы, или придется писать текст для каждой страны отдельно.

Проверьте, разрешает ли государство, с которыми вы работаете, хранить данные своих граждан на серверах, расположенных вне страны. Если нет — сообщите подрядчику, он решит вопрос, либо привлечет IT-юристов.

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Чек-лист: какая функциональность должна быть в MVP любого международного проекта

Полный набор требований зависит от типа продукта и рынка, но мы постарались выделить гигиенический минимум.

возможность добавлять и убирать новые страны в административной панели продукта, если она предусмотрена;

определение местоположения пользователя по IP;

адаптация интерфейса под разные языки;

возможность добавлять банки партнеров;

возможность добавлять способы оплаты разными валютами. Сюде же входят интеграции с эквайрингами для приема и обработки электронных платежей. Мы используем в своих проектах сервис Stripe — он работает практически во всем мире. Но нужно завести счета в странах, с которыми планируете работать.;

возможность информировать пользователя, какие услуги или товары недоступны в городе его пребывания;

изменение контента страниц для разных пользователей в разных странах;

разные форматы транслитерации для документов и соглашений внутри сервиса;

если планируете подключать вход в сервис по СМС, нужно учитывать, что на рынке еще нет решений, которые работают во всех странах. Придется искать и подключать разные.

К слову, с декабря 2023 вступит в силу закон, запрещающий регистрироваться на российских сайтах через иностранную электронную почту. Нужно уже сейчас думать, как решать эту проблему в международных продуктах.

Если разработать все эти функции еще на этапе MVP, будет проще и быстрее масштабировать продукт, если ваш бизнес быстро «выстрелит» за рубежом.

Когда адаптируете готовый продукт под международный рынок

Продумайте ограничения на доступные товары и услуги в новых странах

Если масштабируете цифровой продукт на новые государства, изменение списка доступных пользователям товаров и услуг неизбежно. Из-за требований местного законодательства или проблем с поставками не все опции сервиса будут доступны по умолчанию. Пользователей нужно оповестить об ограничениях сразу, а не в момент попытки оплатить услугу.

Обеспечьте регулярное обновление цен с учетом курса валют

Необходимо внедрять механики, чтобы автоматизировать конвертации валют в условиях, когда курс нестабилен.

Один из способов обеспечить регулярное обновление цен в международном сервисе в России — привязать их к курсу «Центробанка». У «Центробанка» есть XML, которую они отдают по URL. Это курс на текущий момент. XML можно спарсить и записать в базу текущий курс валют.

Для российского интернет-магазина, который выходил за рубеж, мы разработали справочник валют внутри административной панели. Продумали функцию, которая позволяет компании самостоятельно отключать или подключить любую валюту для расчета на случай выхода на новые рынки.

Так как магазин российский, конвертируем рубль в валюты, с которыми работает бизнес, на странице товара, в каталоге, в корзине и при оформлении заказа.

Пользователь заходит в интернет-магазин, его локация автоматически определяется по IP. Цены адаптируются под валюту страны пребывания посетителя, либо по умолчанию отображаются в долларах.

Как внедрить коэффициент разницы для конвертации валют

«Центробанк» обновляет курс ежедневно, при этом банки добавляют свои наценки на операции с валютами. Чтобы бизнес не продавал в минус из-за наценок банка, необходимо внедрять коэффициенты — «накрутку» на стоимость товаров и услуг при конвертации валют.

Например, «Центробанк» говорит, что актуальный курс — 70 рублей, но банк продаёт эту валюту по 75 рублей. Так можно потерять 10% от продажи товара, а, например, в ритейле это может быть вся маржа.

Есть несколько решений:

можно воссоздать курс банка, с которым работает бизнес, из курса «Центробанка»

Продолжая рассказ об интернет-магазине, в котором мы разработали справочник валют. Дополнительно мы внедрили в справочник алгоритм, который автоматически добавляет к стоимости товаров дополнительные коэффициенты, если валюта выросла на N%.

можно интегрироваться с банком-партнером и получать курс доллара и других валют напрямую от него

Но банк по-прежнему будет брать деньги за конвертацию, поэтому «накрутку» коэффициентов все равно придется внедрять.

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Позаботьтесь об удаленной верификации личности

С начала пандемии аудитория привыкла получать и оформлять услуги удаленно. Зарубежные пользователи — не исключение. Удаленная верификация обезопасит бизнес от мошенников и даст гарантии, что услуги получат реальные люди. Особенно это важно для сервисов, которые оказывают финансовые и юридические услуги.

Для одного из наших заказчиков — зарубежного финтех-сервиса — мы внедрили удаленную верификацию с помощью интеграции со специальной платформой. Так физлица смогут получать услуги дистанционно, подтвердив свою личность с помощью скана паспорта и идентификации по лицу.

Логика такого приложения следующая:

Сервис просит пользователя загрузить скан паспорта, реальность которого он распознает с помощью компьютерного зрения. Следующим этапом сервис просит пользователя включить камеру через веб-сайт или мобильное приложение и выполнить ряд действий: покрутить головой, приблизить или отдалить лицо, посмотреть в разные стороны. Фиксируя лицо с разных ракурсов, сервис понимает, что перед ним реальный человек, а не мошенник с чужим фото или видео. Порядок запрашиваемых действий всегда разный — их невозможно предугадать и подготовиться заранее. После этого сервис делает фотографию пользователя через камеру и сравнивает его лицо с тем, что на паспорте, чтобы убедиться, что это один и тот же человек.

Мы выбрали Sumsub, он доступен для интеграции с любыми сервисами с помощью Web SDK, Mobile SDK или RESTful API. Помимо Sumsub на международном рынке есть еще решения для удаленной верификации: Lightico, Onfido, INTSIG и SheerID.

Чек-лист: как международный сервис должен сообщать пользователям о недоступности товаров или услуг

На главной странице отобразите оповещение, что доступные услуги могут отличаться в зависимости от выбранной страны. Если некоторые товары и услуги недоступны для выбранной страны, то рядом с ними укажите причину ограничения доступа. Например, «нет доступных слотов для записи», «товар запрещен в вашей стране», «проблемы с поставками в ваш город, мы решаем эту проблему» и так далее. Система должна предлагать альтернативы недоступным товарам и услугам, если они есть. В случае ограничения доступа к услугам пользователю нужно дать возможные варианты разрешения проблемы. Например, связаться со службой поддержки, предложить выбрать другой офис для записи или другой товар для покупки, сообщить о появлении товара по почте.

Выводы

Когда разрабатываете продукт с нуля

Предупредите подрядчика о планах по масштабированию в новые государства, даже если перспективы еще не ясны. Проверьте, разрешает ли иностранное государство, в котором вы работаете, хранить данные своих граждан на серверах, расположенных вне страны. Сохраните наш чек-лист с функциональностью, которая должна быть в MVP международного продукта.

Когда адаптируете готовый продукт под международный рынок

Позаботьтесь о регулярном обновлении цен с учетом курса валют. Если ваше юридическое лицо расположено в России, самое оптимальное — привязать цены к курсу «Центробанка». Если вы оказываете финансовые или юридические услуги, подумайте о внедрении удаленной верификации личности. Сохраните наш чек-лист, как международный сервис должен сообщать пользователям о недоступности товаров или услуг.

Фото на обложке: Shutterstock / SFIO CRACHO