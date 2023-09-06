Не брейншторминг на стероидах. Что такое дизайн-мышление и чем оно может быть полезно бизнесу

Сегодня она занимает должность ведущего консультанта инфраструктурных проектов компании «Мобиус Технологии», а также проводит семинары по дизайн-мышлению. Она рассказала, что представляет собой эта методология, чем она отличается от брейншторминга и классического консалтинга и как позволяет оптимизировать самые разные процессы в компании.

Дизайн-мышление — это методология и инструментарий, чья главная задача — помочь решить конкретную проблему или наладить определенные процессы, работая с разными ролями и рассматривая предмет обсуждения с различных ракурсов. Одним из визионеров дизайн-мышления в России в свое время стала IBM, а в числе специалистов, развивавших и внедрявших этот подход в компании, была Екатерина Гурьянкина.

На стыке творческого интерактива и аналитического подхода

Концепция дизайн-мышления зародилась в шестидесятые годы XX века: поводом к этому стал интерес ученых к процессам мышления и принятия решений у дизайнеров.

Один из них, нобелевский лауреат Герберт Саймон, сформулировал идею дизайн-мышления, описав его как рациональную последовательность конкретных этапов, в процессе которых происходит правильная постановка проблемы, формирование пула идей по ее решению, а также выбор и внедрение наиболее оптимальных из них. Позже эту методологию подхватили и развили другие теоретики и практики.

Один из ключевых элементов дизайн-мышления — это погружение в роли других людей (партнеров, потребителей, коллег), которое позволяет посмотреть на вопрос с различных ракурсов, составить общую картину того, что происходит в компании и волнует людей, а также выявить и формализовать болевые точки.

Сам же процесс проходит на стыке творческого интерактива и формального аналитического подхода, помогая выходить за плоскость очевидных идей и находить наиболее оптимальные из возможных решений.

В использовании дизайн-мышления на данный момент наиболее активны IT-компании, которые часто применяют его при прототипировании своих продуктов.

Хотя сам инструмент может быть полезен не только в разработке, но и в оптимизации самых разных процессов в компаниях любого профиля — когда имеются какие-то затруднения, кросс-функционально затрагивающие весь бизнес, или когда есть желание внедрить определенные решения, но нет понимания, как лучше к этому подступиться.

Результат принадлежит команде

В России о дизайн-мышлении у многих весьма смутные представления: часто о нем думают как о «брейншторминге на стероидах» (при этом к самому брейнштормингу и другим методам коллективного поиска решений в нашей стране нередко относятся со скеписом и недоверием).

Это совсем не так, потому что методика включает в себя итеративный подход с перекрестной экспертной оценкой, предложение решений через призму самих участников, вдумчивую оценку адекватности тех или иных проблем и предложений, генерацию идей в управляемом режиме.

Именно при объединении научного подхода, практики и опыта фасилитатора можно получить на выходе искомое решение в виде правильно сформулированных шагов для интеграции этого решения во все процессы компании.

У дизайн-мышления есть преимущества и перед серьезным консалтингом, когда в компанию приходит кто-то из сторонних консультантов и пытается вникнуть сразу во все процессы, чтобы найти проблемные места и предложить подходы к оптимизации — зачастую это занимает много времени и воспринимается намного сложнее, чем собраться на день, отвлечься от работы и «поиграть» в дизайн-мышление.

За несколько дней, включающих в себя подготовку, сам семинар и последующую обработку данных, можно выявить, какие проблемы и запросы есть в компании и в какую сторону с этим двигаться — причем в неформальной и интерактивной форме, без тяжелого и негативного опыта.

Читайте по теме: ТРИЗ, дизайн-мышление и форсайт. Как ИТ-компании создать креативную команду для внедрения инноваций

Еще одно преимущество дизайн-мышления перед консалтингом в том, что у участников появляется ощущение вовлеченности и сопричастности, и полученный результат принадлежит самой команде, а не внешнему эксперту, которому зачастую не склонны доверять.

Однако, в отличие от традиционного консалтинга, такой подход к дизайн-мышлению не подразумевает глубинной проработки сложной ситуации — это не серебряная пуля, которая позволит за пару часов решить все проблемы. Главная задача в этом случае — сформулировать их и предложить оптимальные с точки зрения участников семинара способы решения.

Дальнейшая проработка намеченных шагов зависит от заказчика: воспользоваться ли полученными результатами, проработать прототип решения проблемы или позвать консультантов, используя отчет с семинара как входные данные.

Этапы дизайн-мышления

Полноценный цикл дизайн-мышления предполагает использование инструментов наподобие Customer Journey Map для лучшего понимания исследуемых ролей, а прототипирование часто включает в себя элементы сторителлинга. Такой подход может занимать немало времени, и потому он не всегда применим в бизнес-ситуациях.

В то же время семинары для бизнеса, основанные на сжатой методике дизайн-мышления, представляют собой универсальный инструмент, который позволяет эффективно решать самые разные задачи в небольшие сроки.

Рассмотрим подробнее, как проходят такие семинары.

Этап №1: определяем заинтересованные стороны и заполняем карты эмпатии

Оптимальный размер группы — 10 человек, включая фасилитаторов. При этом желательно, чтобы в их число вошли представители разных сторон, которых так или иначе касается предмет обсуждения.

Прежде всего важно вывести несколько собирательных образов тех, кто заинтересован в решении вопроса — например, если речь идет о создании идеальной системы мониторинга, это могут быть условные «Администратор», «Менеджер», «Разработчик», «Дежурный инженер».

Далее участникам предлагается представить себя на их месте и ответить на вопросы, что носитель той или иной роли говорит, думает, хочет, делает и т. д. (вариации могут быть разными в зависимости от сферы, к которой относится рассматриваемый вопрос). Кратко сформулированные ответы записываются на стикеры и клеятся на карты эмпатии, посвященные каждому образу.

Этап №2: определяем проблемные места

Далее в рамках каждой из ролей мысли, посвященные одной теме, объединяются в кластеры с общим названием — например, «Мотивация сотрудников» или «Нет отчётности».

Каждый кластер отражает конкретную проблему или предложение, и от участников требуется определить наиболее значимые из них с помощью голосования, а результаты визуализируются на графике. Оси и размерность подбираются в зависимости от исследуемой ситуации — это может быть важность предложения, вероятность возникновения проблемы или влияние на ситуацию в целом.

По итогам голосования несколько наиболее критичных проблем или предложений переносятся на следующий этап.

Этап №3: генерируем идеи

После этого для прошедших фильтрацию проблем и предложений участники начинают предлагать идеи, позволяющие решить или воплотить их. У сотрудников из различных отделов — маркетингового, технического, корпоративного управления и т. д. — может быть разное видение того, что нужно делать.

Когда все они вовлечены в процесс брейншторминга, происходит взаимообмен, стимулирующий появление по-настоящему оптимальных и комплексных решений.

Этап №4: расставляем приоритеты

Полученные идеи группируются, после чего проводится еще одна сессия голосования. На ней оцениваются сложность реализации предлагаемых идей и потенциальная выгода их воплощения — результаты опять-таки визуализируются на двухмерной оси. Это позволяет получить некий срез, который на следующем этапе превратится уже в конкретную программу действий.

Этап №5: готовим дорожную карту

На основе результатов голосования готовится дорожная карта, включающая в себя последовательность конкретных шагов, которые необходимо воплотить для решения поставленных задач.

Прорабатывая варианты, всегда можно обратиться к предыдущим шагам и проследить, как возникла та или иная идея и какие альтернативы ей предлагались. Таким образом на выходе компания получает не просто абстрактные требования, а четко выстроенную дорожную карту, каждый пункт которой обоснован и подкреплен проделанной работой.

Читайте также:

Единство разума, тела и духа: как преодолеть ограничения классических фасилитаций. Опыт компании

Низкая вовлеченность и сбитый тайминг: как преодолеть неочевидные проблемы стратегической сессии

Роль фасилитатора

Успех семинара по дизайн-мышлению в значительной степени зависит от опыта фасилитатора. Он выступает в качестве проводника, чья задача — задавая правильные вопросы, сделать так, чтобы участники расслабились, втянулись в процесс, начали делиться мыслями и генерировать идеи.

Чтобы в указанный промежуток времени появилось достаточное количество ответов и идей, фасилитатор должен уметь мягко и аккуратно тормошить и подгонять участников, при этом ни в коем случае не навязывая им свое видение и не оказывая давления.

Сегодня становится модным проходить сертификацию фасилитатора, а дизайн-мышлению учат самые разные учебные заведения и образовательные платформы как в мире, так и в России — от Гарвардской бизнес-школы и IBM до МГУ и «Нетологии».

В то же время в качестве услуги для бизнеса этот формат только зарождается — мало кто может предложить ее, и далеко не каждый, кто делает это, действительно обладает необходимыми опытом и экспертизой.

Вместе с тем есть ощущение, что в последнее время интерес к дизайн-мышлению как к универсальному инструменту постепенно растет, поэтому появляется надежда, что эта история будет развиваться и в нашей стране, выйдя далеко за рамки разработки.

Фото на обложке: Shutterstock / Andre Boukreev

Иллюстрации предоставлены автором.