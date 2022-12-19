ТРИЗ, дизайн-мышление и форсайт. Как ИТ-компании создать креативную команду для внедрения инноваций

Разбираемся, что из этого выбрать ИТ-компании.

Александр Богуцкий, руководитель программы «Культивация инноваций» в IT_One, рассказывает о пользе трех методологий: например, ТРИЗ помогает преодолеть противоречия изобретателя, форсайт — работать с футурологией, дизайн-мышление — сделать продукт наиболее заточенным под клиента.

Инновации и ИТ — разве это не одно и то же?

Кажется, что ИТ — это исключительно про инновации. Действительно, цифровые решения и технологии сегодня сменяют и дополняют друг друга с поразительной быстротой. Ежегодно аналитики фиксируют появление большого количества новых прорывных технологий, самые яркие (но не всегда наиболее перспективные) из которых вызывают на рынке ажиотаж.

Но в том-то и загвоздка: технологий становится катастрофически много.

Даже компания, обладающая большим опытом в ИТ, рискует в какой-то момент не успеть за развитием рынка, пропустить появление важной для себя технологии или приложить усилия в неверном направлении.

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Особенно важно это стало для российских ИТ-компаний, которые по сути должны крайне быстро масштабироваться и нарастить экспертизу в тех направлениях и нишах, где ранее ведущие роли играли западные вендоры.

Грамотное внедрение инноваций позволит российским разработчикам:

стать лидерами на локальном рынке,

создавать конкурентоспособные продукты высокого качества на глобальном рынке.

Инновации содержат много неопределенностей:

Не всегда можно утверждать, что технология идеально подходит для решения текущих задач. Возможно, где-то уже существует решение, которое позволит качественно улучшить определенный бизнес-процесс. С другой стороны, отдельные задачи невозможно решить традиционными способами — требуется креативный подход.

Поэтому управление инновациями — это сложный процесс, придающий ИТ-бизнесу способность к адаптивности. Он принесет пользу для расширения продуктового портфеля компании и освоения новых рыночных ниш.

Рассказываем о трех методологиях управления инновациями.

ТРИЗ: преодолеваем тупиковые противоречия

ТРИЗ, или теория решения изобретательских задач, — методология совершенствования технических систем, которая получила популярность еще в 40-50-х годах прошлого века благодаря трудам советского инженера-изобретателя Генриха Альтшуллера.

Суть: при создании любых инновационных систем изобретатель периодически сталкивается с противоречиями, которые кажутся тупиковыми. Задача исследователя на этом этапе — проанализировать закономерность развития системы и переформулировать условия задачи так, чтобы отсечь бесперспективные и неэффективные решения.

В основе методологии ТРИЗ — набор приемов и шаблонов для выявления и устранения противоречий в системе, с которой связана задача.

Со временем область применения ТРИЗ расширилась: помимо решения технических задач ее стали использовать для решения задач повышенной сложности, требующих креативности. Это стало особенно важно сегодня, поскольку в современном мире существует тренд на конвергенцию, и разделение систем на технические и нетехнические становится достаточно условным.

ТРИЗ оперирует понятием идеального конечного решения (ИКР) — описания ситуации, когда системы как таковой еще нет, но ее функция выполняется. То есть мы формулируем исходную проблему и конечное идеальное решение, для достижения которого необходимо преодолеть ряд противоречий.

В ИТ таких ситуаций с противоречием и идеальным решением очень много:

платформы для шеринговых сервисов — когда такси нет, а пассажиры доставлены в нужный пункт;

системы no-code — когда нет программистов, а нужное бизнес-пользователю приложение написано;

интеллектуальный ассистент с технологией распознавания речи — когда пользователи не могут набрать и отослать текст традиционным «ручным» способом, а сообщение создано и отправлено по назначению.

ТРИЗ применяется многими технологическими корпорациями.

Например, Samsung использовал ее при конструировании робота-пылесоса и проектировании ЖК-экрана. Intel — при изготовлении микрочипов, когда необходимо было найти технологию надежного удаления пузырьков воздуха перед травлением.

Дизайн-мышление: ставим себя на место пользователя

Дизайн-мышление (Design Thinking) — методология решения инженерных, деловых и прочих задач, основывающаяся на креативном, а не на аналитическом подходе.

Отход от аналитического мышления и критического анализа в сторону творческого процесса позволяет изобретателю выйти за плоскость привычных и очевидных идей в поисках неожиданного, но в данном случае идеального решения проблемы.

Дизайн-мышление относят к юзероцентричным методам — то есть ориентированным на человека и социум, а не на бизнес-задачи.

Ключевые вопросы, которые задает себе изобретатель:

«Кто будет пользоваться моей системой?»,

«Как моя система повлияет на условия жизни людей?».

Суть: работа над инновацией здесь начинается с этапа эмпатии, а анализ и определение проблемы, генерация идей, прототипирование и выбор лучшего решения просходят после.

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В основе методологии — четыре постулата:

Правило человечности напоминает о социально-ориентированном характере любой инновационной деятельности независимо от ее контекста. Правило неопределенности требует экспериментировать и смотреть на привычные вещи по-новому. Правило редизайна говорит о том, что создание нового — это модернизация уже существующих средств для наилучшего удовлетворения неизменных потребностей человека в новых условиях. Правило осязаемости означает, что воплощать идеи следует на практике, в форме прототипов.

Основные идеи методологии были сформулированы профессором Джоном Арнольдом и развиты Гербертом Саймоном в 1960-х годах. В 2004 году был основан Стэнфордский институт дизайна (Stanford d.school), сотрудники которого продвигают идею дизайн-мышления и разрабатывают методы, позволяющие применять навыки креативности к самым разнообразным областям.

Сегодня эта методология может быть полезна в ИТ, инженерии, образовании, в построении карьеры — и повседневной жизни.

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Широко известен пример Московского метрополитена, где благодаря дизайн-мышлению был создан Центр обеспечения мобильности пассажиров. До конца осознать, с какими проблемами сталкиваются в метро пассажиры на инвалидных колясках, стало возможным только на этапе эмпатии.

General Electric при конструировании аппаратов МРТ выяснили причины страха детей при прохождении исследования (резкие звуки, замкнутое пространство) и постарались минимизировать эти факторы.

Та же эмпатия — представление себя на месте конечного потребителя — позволяет разработчикам создавать более удобные и функциональные мобильные приложения, веб-сайты, прикладные программы. Сегодня эта тенденция хорошо заметна, например, в направлении мобильного банкинга.

Форсайт и рапид-форсайт: прогнозируем будущее

Форсайт (Foresight) — методология проектирования будущего, в основе которой лежит предположение, что будущее не является детерминированным.

В 1950-60-е годы в США начали проводить опросы экспертов, которым нужно было выразить свое видение будущего.

Их ответы агрегировались, и создавалась коллективная прогнозная модель.

Позже, к 2020-м годам, возникла идея организовать совместную работу экспертов и аналитиков: появился вариант «открытой модели форсайта», вариант — рапид-форсайт (Rapid Foresight). Теперь исследователи работают в рамках коллективной сессии, где каждый участник формирует представление о будущем и принимает индивидуальные решения на определенном сегменте в рамках своих компетенций, но не видит целостной картины.

Объединив эти «кусочки мозаики», аналитики получают желаемую прогнозную модель. Важно, что при создании образа будущего рапид-форсайт позволяет максимально использовать те источники, которые в этом будущем займут влиятельные позиции: это эксперты, организации, структуры.

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Форсайт и рапид-форсайт учитывают возможные изменения во всех сферах общественной деятельности: науке и технологиях, экономике, социальных и общественных отношениях, культуре.

Такой способ применим в ИТ и может помочь в формировании нового сегмента рынка, инновационной отрасли или направления компании. Кстати, появление и популяризация многих технологических изобретений были предсказаны заранее, например:

превращение видеотелефона в универсальное средство связи;

постановка диагнозов с помощью ЭВМ;

успешное решение проблемы спама.

Аналитики не смогли спрогнозировать только точные даты этих событий. Поэтому разовые технологические прогнозы должны систематически уточняться.

Каким методам следовать и как их внедрять?

Методология ТРИЗ поможет ИТ-компании решить задачи, связанные с противоречиями — например, при доработке и оптимизации программного продукта. Фактически работа архитектора крупного ИТ-решения в большинстве случаев связана как раз с необходимостью разрешать противоречия.

Опыта системного внедрения ТРИЗ в работу компаний в России пока не так много, в основном это компетенции:

подразделений инноваций,

отдельных специалистов,

инновационно ориентированных топ-менеджеров,

собственников компаний. Они проходят обучение методологии, а затем применяют ее в своем бизнесе или в рамках рабочей деятельности.

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Таким образом, этапы внедрения ТРИЗ — это путь от формирования экспертизы на уровне компании к полномасштабному использованию методологии в бизнес-деятельности:

Обучение достаточного количества заинтересованных лиц, которые смогут прменять методологию в работе каждый день. Выделение «чемпионов» — специалистов, активно использующих ТРИЗ и заинтересованных в передаче опыта другим, например в рамках подразделения. Формирование экспертной группы специалистов по ТРИЗ, которая станет ценным ресурсом компании и будет готова помочь любому подразделению. Применение ТРИЗ в производственных и бизнес-процессах компании.

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Дизайн-мышление помогает при решении задач, которые связаны с обеспечением удобства конечных пользователей. В ИТ это рабочий инструмент:

менеджеров по продукту (Product Manager),

руководителей проектных команд (Project Manager).

Они решают определенные бизнес-задачи, анализируя потребности внешнего или внутреннего заказчика.

Применительно к Design Thinking можно рассматривать этапы внедрения в компании, аналогичные методологии ТРИЗ.

Форсайт — это по сути методология проектирования будущего. Она будет особенно полезна для управленцев и ключевых экспертов компании, которые занимаются стратегическим планированием и аналитическим прогнозированием.

Начинать внедрение методологии, разумеется, нужно с обучения. Следующий этап — наработка практики его использования и развитие экспертности.

Фото на обложке: Unsplash / Matt Palmer