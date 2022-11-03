Ожидание и реальность: как не разочароваться в инновациях

Антон Ларин, директор по проектам F5Devs и автор Telegram-канала «Есть мысли» , поделился советами, что нужно сделать, чтобы проект оправдал возложенные надежды и не стал пустой тратой бюджета.

Между изначальным и конечным результатом всегда есть зазор, который может превратиться в пропасть, если его вовремя не заметить. Причиной этого могут стать неправильно сформулированные ожидания.

Что такое инновации

Под инновацией подразумевается использование технологий для создания более эффективной организации процессов и достижения бизнес-целей. Например, автоматизация ранее ручного процесса или внедрение алгоритмической модели для сокращения расходов на оборудования предприятия.

Что не так с ожиданиями и какие они бывают

Между изначальным и конечным результатом всегда есть небольшой зазор, который может превратиться в пропасть, если его вовремя не заметить. Основная причина кроется в неправильно сформулированных ожиданиях, которые в итоге приводят к недовольству и разочарованию как заказчика, так и исполнителя. Ожидания делятся на два типа.

Завышенные ожидания от проекта

Чаще всего это происходит тогда, когда компания автоматизирует процесс, который был не сделан до этого. В этом случае заказчики ошибочно ожидают, что итоговое решение будет уметь все: не только проводить расчеты, но еще анализировать рынок и конкурентов и выдавать оптимальную рекомендацию с учетом этого контекста.

В результате заказчик получает решение, которое умеет только 1/10 от всех хотелок, и разочаровывается.

В нашей практике есть кейс по оптимизации, который мы делали для сервисной компании, обслуживающей локомотивы по всей России. Заказчику был нужен сервис расчета сервисного обслуживания, чтобы оптимизировать процесс стратегического планирования.

Изначальный процесс планирования занимал нескольких месяцев, потому что стандарты и нормативы постоянно менялись, а данные считались вручную в Excel-таблицах.

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Следовательно, заказчик хотел, чтобы итоговый алгоритм самостоятельно учитывал нормативы и безошибочно формировал план технического обслуживания парка за несколько минут. Чтобы выполнить пожелания заказчика, нужно было:

разработать единую методологию расчетов, внедрить ее в модель, приблизить ее к тому объему работы, который может выполнять человек.

Разработчикам пришлось пройти не одну итерацию, прежде чем они получили все данные, которые модели необходимо было учитывать при расчете.

Здесь очень важна слаженная работа всех участников проекта: специалистов, которые ранее занимались составлением заявок вручную, стейкхолдеров проекта и собственно исполнителей. Здесь кроется другой тип обманчивых ожиданий.

Завышенные ожидания от команды

Если у заказчика нет внутренней команды, которая бы собирала обратную связь по решению, оно не достигнет нужного эффекта. Любая инновация нуждается в тестировании и своевременной корректировке.

Продолжая пример с логистической компанией: после того как MVP сервиса консолидации разработан, нужно заложить время, чтобы проверить корректность его работы. То есть пропустить через него всевозможные варианты заявок с разной сложностью маршрута, чтобы проверить, что алгоритм справляется не хуже человека.

Скорее всего, выявятся слабые места: например, алгоритм не будет учитывать время работы или пропускную способность складов. Например, в аналогичном кейсе мы разработали MVP-модель и в режиме тестирования проверили ее работу одновременно с работой логистов.

Выяснилось, что модель подходила только для крупных и средних перевозок, в то время как более 60% заявок клиента составляли мелкотоннажные грузы, которые отправляли на склады. Из-за этого пришлось менять логику алгоритма, чтобы тот больше соответствовал реалиям компании.

Таким образом, обратная связь от команды очень важна. Для этого нужно, чтобы все участники процесса понимали, что за инновация внедряется, зачем она нужна — иными словами, команда есть, и она проинструктирована.

Когда это ожидается само собой — ничего не происходит.

Важно понимать, что часто мы не осознаем несоответствия ожиданий действительности. Этот когнитивный разрыв можно преодолеть полным пониманием всех процессов, которые проходит инновация.

Три шага, чтобы внедрение инновации прошло успешно

1. Определить цели, задачи и желаемые результаты

Не все идеи могут или должны быть реализованы. Чтобы инновации были действительно эффективными, они должны удовлетворять реальные потребности вашего бизнеса. Прежде чем предпринимать первые шаги по внедрению любых инновационных решений, стоит ответить на следующие вопросы:

Решит ли эта инновация стоящую перед вами проблему?

Существует ли уже решение проблемы?

Кому принесет пользу эта инновация?

Есть ли у компании ресурсы для поддержки этой инновации?

Как понять, что проект успешен?

2. Привлечь заинтересованных лиц к проекту

Чтобы воплотить идею в жизнь и в итоге не разочароваться, очень важна команда. Определите, кто нужен на протяжении всего проекта: команда разработки решения, специалисты отдела, в котором требуется инновация, кто-то из высшего руководства? Важно, чтобы каждый участник понимал, что от него требуется.

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3. Тестировать и анализировать каждый шаг

Важно мониторить ход инновации на протяжении всей ее разработки, а затем в течение некоторого времени после ее внедрения.

Внедрение само по себе не является полным успехом. Нужно заранее продумать метрики, по которым сможете оценить прогресс в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Далеко не каждая гипотеза, сформулированная в начале проекта, себя оправдает. Возможно, что из пяти начальных гипотез сработает только одна. Поэтому так важны тесты в режиме MVP и команда, которая задействована в проекте.

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