10 прогнозов Gartner для сферы ИТ на 2023 и последующие годы

По своей природе мы предпочитаем постоянство и стабильность, а к переменам часто относимся негативно. Тем не менее в преддверии 2023 года консалтинговая компания Gartner предлагает изменить это мышление и превратить неопределенность в возможности для инновации.

Виртуальные офисы

Прогноз: К 2027 году полностью виртуальные рабочие пространства будут охватывать 30% роста инвестиций компаний в технологии метавселенной, а также переосмыслят подход к работе.

Описание: Виртуальные рабочие пространства позволяют нанимать специалистов и организовывать встречи между ними независимо от их местоположения. Это относится и к тем работникам, которые не могут или не хотят посещать личные встречи.

Метавселенная предлагает альтернативу решениям для поездок и встреч и впоследствии изменит обе индустрии. А для организаций, работающих в удаленном и гибридном форматах, она может заменить офис и стать центром цифрового опыта сотрудников.

Новый подход к управлению кадрами

Прогноз: К 2025 году из-за «нестабильности рабочей силы» 40% организаций столкнутся с существенными убытками. Это побудит их перейти от привлечения кадров к их удержанию.

Описание: По меньшей мере 40% организаций направят усилия на то, чтобы обеспечить согласованность и стабильность операций. Им потребуется сделать акцент на гибкости, чтобы наладить работу своих бизнес-моделей. К примеру, сейчас 57% сотрудников считают, что работодатель не дает им возможность создавать превосходный клиентский опыт.

Сокращение разрыва в оплате труда

Прогноз: К 2025 году в организациях, которые устранят гендерный разрыв в оплате труда, убыль среди женского персонала сократится на 30%. Это, в свою очередь, смягчит проблему нехватки специалистов.

Описание: Ежедневно организации прикладывают все усилия, чтобы привлекать специалистов с навыками, необходимыми для реализации их бизнес-стратегий. В то же время из-за давления инвесторов, социальных ожиданий и желания повысить свою коммерческую ценность они стремятся к большему разнообразию кадров.

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Зарплата — главный фактор, помогающий удерживать специалистов. Люди хотят, чтобы их труд справедливо оплачивался, и ради этого будут менять место работы. С экономической точки зрения польза разнообразия вполне очевидна: чтобы получать такие преимущества, как передовые инновации, а также повышенные прибыль, доход и производительность, нужно удерживать больше женщин-сотрудников.

Благополучие персонала

Прогноз: К 2025 году 30% удачных инвестиционных решений будет в первую очередь учитывать показатели ценности сотрудников, такие как благополучие, выгорание и удовлетворенность брендом, а не коэффициент окупаемости.

Описание: Организации, которые заботятся о сотрудниках, как правило, показывают хорошие результаты и в сфере обслуживания клиентов. Это, в свою очередь, повышает рост доходов компании и лояльность к ней.

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Традиционные модели ROI (return on investment, окупаемость инвестиций) обычно повышают отдачу от инвестиций, приносящих краткосрочные результаты. Например, тех, что снижают затраты (сокращение штата) и напрямую увеличивают доход (найм дополнительного торгового представителя).

Компании, использующие метрики, выходящие за пределы ROI, направят свои вложения в долгосрочный рост и инновации.

Экологичность ИИ

Прогноз: К 2025 году ИИ будет потреблять больше энергии, чем сотрудники-люди, если в отношении него не будут введены устойчивые практики. Это серьезно помешает усилиям, направленным на достижение нулевого выброса углерода.

Описание: ИИ все чаще используется для автоматизации человеческой деятельности, а вместе с этим — потребляет все больше энергии. Модели машинного обучения (МО) нужно обучать и запускать, что требует большего количества облачных дата-центров. Чтобы значительно снизить энергопотребление для МО, формируются специальные практики.

Это не причина отказываться от ИИ, так как его преимущества могут значительно превосходить углеродный след. Однако этот потенциал можно реализовать лишь в том случае, если технология будет применяться в как можно большем количестве процессов и организаций.

Новые подходы к идентификации пользователей

Прогноз: К 2027 году социальные сети перейдут от модели «клиент как продукт» к «платформа как клиент» и будут продавать на рынках данных децентрализованные идентификационные данные.

Описание: Сейчас пользователи подтверждают свою личность на различных онлайн-сервисах — этот подход неэффективен, плохо масштабируется и небезопасен. Поэтому рынок будет переходить на портативные кошельки для цифровой идентификации. Они позволят подтверждать личность лишь один раз, а затем многократно ее использовать.

Для Web3 потребуются новые рынки идентификационных данных, чтобы обеспечить более персонализированное взаимодействие с пользователями. В рамках этой модели люди будут публиковать свои личные данные и на договорной основе устанавливать условия их использования и платежи за них.

Цифровые протесты

Прогноз: К 2026 году DoS-атаки, совершаемые гражданами при помощи виртуальных ассистентов, станут самой быстрорастущей формой протеста.

Описание: Ведутся споры о том, следует ли считать DoS-атаки способом выражения свободы слова, так как на данный момент они нарушают различные международные политики и законы. Такие атаки все чаще совершают граждане, обеспокоенные социальными проблемами, а не злонамеренные хакеры. Поэтому в дальнейшем дискуссия лишь усложнится, что, вероятно, усилит потребность в законодательных изменениях.

Из-за DoS-атак со стороны граждан организации могут понести значительные расходы. Чтобы их предотвратить, Amazon, Google, Apple и другим поставщикам виртуальных помощников, возможно, потребуется отключить навыки и действия, позволяющие этой технологии связываться с организациями.

Рискованные инвестиции

Прогноз: К 2025 году удвоится количество акционеров, готовых совершать инвестиции с высокой степенью риска. Это сделает их эффективной альтернативой традиционным затратам на НИОКР.

Описание: В условиях неопределенности компании и акционеры станут более лояльно относиться к высокорисковым инвестициям в прорывные технологии, имеющие потенциал для высокой доходности.

Это заменит традиционные практики, которые предусматривают определенные бюджеты на инновации и прогнозирование результатов с помощью бизнес-кейсов. Организации будут рассматривать неудачу прежде всего как способ поддерживать жизнеспособность.

Экосистемы

Прогноз: К 2025 году облачные экосистемы консолидируют рынок поставщиков на 30%. В результате клиенты получат ограниченный выбор и меньший контроль над своим ПО.

Описание: Современные облачные экосистемы объединяют инструменты от поставщиков облачных решений (Cloud Solution Provider, CSP) и независимых поставщиков ПО (Independent Software Vendor, ISV).

Большинство из этих экосистем являются неполными, страдают от нехватки функциональности, недоработок и недостаточной распространенности. По этой причине многие организации создают смешанные экосистемы.

Со временем главные поставщики экосистем будут совершенствоваться и добавлять собственные инструменты, а организации заменят ими сторонние решения независимых разработчиков. Это позволит уменьшить расходы на интеграцию и обучение, а также сократить время выхода на рынок.

Суверенитет данных

Прогноз: К 2024 году суверенные партнерства, находящиеся в совместной собственности, повысят доверие пользователей к глобальным облачным брендам и будут способствовать дальнейшей глобализации ИТ.

Описание: Правительства и регулирующие органы ужесточают политики в отношении конфиденциальности и защиты данных, повышают требования к их суверенитету и контролю за ними, а также стремятся к цифровому суверенитету.

Регуляторам и поставщикам облачных услуг потребуется работать вместе, чтобы определить подходящие меры. Восстановить доверие к глобальным облачным брендам и способствовать дальнейшей глобализации технологий поможет участие правительства и регулирующих органов во владении поставщиками облачных услуг.

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