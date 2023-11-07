Друг предложил инвестировать в его бизнес: как вложить средства в чужой проект и не потерять деньги

Ваш друг уже год успешно развивает свою кофейню take away, но вдруг решает открыть еще один бизнес в совершенно незнакомой ему нише — премиальный барбершоп.
Новый проект работает уже полгода, и друг решает открыть еще одну точку. Берет в долг у знакомых, влезает в кредиты, но бюджета не хватает. И друг предлагает вам вложиться в его новый бизнес — стать частным инвестором. Перспектива вроде заманчива, но что насчет гарантий и рисков?
Тем, кто только разбирается в частных инвестициях, стоит знать, как обезопасить свой капитал при инвестировании в чужие проекты.
О том, как проверить компанию и на какие критерии обратить особое внимание, как грамотно составить договор и не потерять свои деньги — расскажет Роман Хорошев, основатель инвестиционной компании JetLend.
С чего начать диалог
Любые переговоры об инвестициях должны начинаться с инвестиционного питча.
Питч — это емкая структурированная презентация проекта перед потенциальными инвесторами.
Предприниматель должен представить свою компанию, коротко рассказать о проблемах бизнеса и их решениях, подсветить перспективу развития и выгоду для будущего инвестора.
Если бизнес уже работает, в питче могут быть отражены его ключевые финансовые показатели: средняя выручка, прибыль, расходы и прочее.
Если бизнес уже работает, в питче могут быть отражены его ключевые финансовые показатели: средняя выручка, прибыль, расходы и прочее.
На что обратить внимание инвестору:
- Объем и актуальность рынка. Оцените, насколько работоспособна и перспективна ниша, в которой работает бизнес. Для этого можно изучить новости и исследования конкретного рынка — так вы узнаете его динамику и объем, есть ли в этой сфере кризисы или, наоборот, дела идут в гору. Посмотрите, какой процент доходности может быть в этом рынке. Изучив состояние рынка, вы сможете оценить перспективность инвестиций в проект.
- Конкурентоспособность. Посмотрите, насколько предлагаемый проект отличается от других компаний в этой нише: чем и почему именно он может заинтересовать аудиторию. Если планируете инвестировать в барбершоп друга, сравните его компанию с другими в вашем районе — зайдите на их сайты, посетите лично и оцените, насколько оригинально и привлекательно выстроен маркетинг в проекте вашего друга. Отличается ли его реклама от конкурентов и есть ли интересные фишки, которые выделяют бизнес друга на фоне остальных.
- Финансовые показатели. Тут важно понять, насколько бизнес жизнеспособен и состоятелен. Посмотрите, как работает первая точка барбершопа — в прибыль или в убыток. Иногда может быть такое, что бизнес друга прямо сейчас работает в убыток, но активно набирает клиентскую базу в ожидании потенциального роста. Это нормальная ситуация.
В таком случае необходимо обратить внимание на следующие показатели:
- Выручка бизнеса с одного посадочного места. Показатель можно рассчитать по формуле: выручка / посадочные места х количество рабочих часов в смене.
- Трафик. Узнайте, откуда барбершоп привлекает новых клиентов. Какая реклама используется и насколько она эффективна? У друга должно быть все посчитано в цифрах и зафиксировано.
- Динамика развития. Как изменились ключевые показатели барбершопа с момента его открытия? Какое количество клиентов приходит ежемесячно, сколько денег они оставили, как изменяется выручка с одного посадочного места? В динамике эти показатели должны расти.
- Повторные продажи. Показатель даст понять, возвращаются ли клиенты. Если да, то как часто. Наличие постоянных гостей — один из признаков качественного бизнеса.
- Как растут когорты. Помимо динамики роста продаж можно обратить внимание еще на один важный показатель, на который новички часто не смотрят. В маркетинге есть понятие «когортный анализ»: он предполагает разбивку всех клиентов барбершопа на группы, объединенные по какому-либо признаку. Лучше объединять по времени посещения барбершопа. Например, одна когорта — количество клиентов утром до обеда, или когорта клиентов, приходящих по выходным и в будни. Выделив 2-3 такие группы, сравните динамику. Клиентский поток по каждой когорте должен расти.
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Как проверить компанию
Важно объективно оценить состояние бизнеса — проверить документы барбершопа. Основное, на что необходимо обратить внимание при проверке:
- Узнайте у друга юридическое название компании и проверьте, чем по документам занимается бизнес — соответствует ли реальная занятость прописанной в документе.
- Кто является учредителем — зная ФИО, вы сможете проверить, не был ли он участником судебных дел или крупных скандалов (это сказывается на репутации бизнеса).
- Есть ли у него еще компании и т. д.
- Какой уставный капитал у компании — это сумма, которой организация гарантированно отвечает перед кредиторами. Часто уставный капитал в небольшой компании составляет 10-20 тысяч рублей, то есть даже в случае вложений в миллион рублей вы, вероятно, получите обратно лишь небольшую сумму. Будьте готовы к этому риску.
Проверить учредителя, деятельность и уставный капитал компании можно на сайте ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- Реальная выручка и прибыль. Некоторый бизнес может работать «в серую», тогда официальные документы не покажут настоящую выручку и прибыль. Стоит уточнить, как работает друг, и попросить назвать реальные показатели. Сравните эти данные с официальными, которые можно посмотреть в бесплатном сервисе от налоговой службы. Если расхождения значительные и ваш друг экономит на налогах — это плохой признак. Инвестировать лучше в бизнес, который работает официально и «в белую».
- Есть ли у бизнеса действующие долги. Налоговые задолженности можно проверить на сайте ФНС, а долги по кредитам — через бюро кредитных историй: НБКИ, ОКБ или «Эквифакс».
Это поможет определить отягощенность бизнеса другими финансовыми обязательствами. Если у бизнеса много долгов, не факт, что он сможет добросовестно выплачивать еще один.
Изучив данные, вы сможете понять, насколько «прозрачно» работает бизнес и сможет ли компания выплачивать долг, если вы договоритесь о займе.
В каких случаях лучше отказаться от инвестирования:
- Если на этапе питча или в ходе проверки выяснилось, что бизнес — убыточный. Если первый барбершоп работает полгода и каждый месяц выходит в «плюс» — бизнес рентабельный и друг понимает, как эффективно работать в этой нише. Если все 6 месяцев стабильный «минус» — скорее всего, другу не хватает компетенций и дело шаткое.
- Если предприниматель сам ни рубля не вложил в открытие нового предприятия, но уже привлекает сторонние инвестиции. Чтобы проверить, инвестировал ли друг в свой бизнес, спросите у него напрямую. Поинтересуйтесь, что уже есть для запуска второго барбершопа: помещение, оборудование и прочее. Если ничего нет — предприниматель пытается сохранить свои деньги и подвергнет риску только ваши вложения. А это уже тревожный знак.
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Как инвестировать, чтобы обезопасить себя и капитал
Инвестиционную сделку можно оформить по-разному.
Вклад в уставный капитал компании
Вы входите в компанию как новый участник и таким образом инвестируете в бизнес.
После покупки доли в компании вы имеете право принимать решения, влиять на бизнес-стратегию и участвовать в различных переговорах. Такой тип инвестиций актуален для ООО.
В этом случае вы пишете заявление о принятии вас в компанию и внесении вклада. В нем должны быть указаны: размер приобретаемой доли, размер и состав инвестиций (имущество, деньги), срок и порядок внесения вклада.
Инвестиционный заем
Второй тип инвестиций — инвестиционный заем.
Вы даете компании деньги, а она обязуется их вернуть вместе с процентами в определенный срок. Вы не принимаете участие в деятельности компании и не зависите от успеха дела.
Долг должен быть выплачен независимо от финансовых показателей бизнеса. Подойдет для ООО и ИП.
При данном типе инвестирования вам стоит учесть, что заем может быть целевым и нецелевым.
В первом случае вы даете средства на конкретные действия заемщика. Например, открыть новую точку барбершопа.
Если после внесения инвестиций заемщик решит открыть новую точку кофейни — к нему применяются санкции, зафиксированные в договоре.
Если инвестиции нецелевые, то вы даете средства без конкретного назначения.
Как оформить подобные инвестиции:
- Между вами и компанией заключается договор займа. В нем необходимо указать сумму и вид займа, размер процентов и порядок их выплаты, срок перечисления займа инвестору. Если заем целевой, в документе также необходимо прописать последствия за нецелевое расходование средств.
- Когда договор подписан, вы перечисляете средства по реквизитам, указанным в договоре.
Как регулировать отношения с предпринимателем
Способ контроля и регулирования отношений также будет зависеть от способа инвестирования.
Вклад в уставный капитал и приобретение доли в компании
Здесь ключевым регулятором отношений выступает корпоративный договор.
Корпоративный договор — это документ, по которому его стороны добровольно ограничивают себя в определенных правах для достижения целей компании.
В нем фиксируется: кому из учредителей и как долго нельзя уходить из компании, в каком порядке и за какую сумму партнер может продать свою долю, чей голос имеет больший вес при голосовании, кто имеет право получать больший процент дивидендов и так далее.
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Инвестиционный заем
После заключения такого договора главное опасение — предприниматель не будет выплачивать долг.
Защитить себя от этого риска и контролировать отношения с компанией можно разными способами.
Подстраховать вас может договор залога — он дополнит основной договор займа и обяжет предпринимателя выплатить долг за счет имущества в случае, если возникнут проблемы с денежными средствами.
А также поручительство — еще один способ обязать заемщика добросовестно выплачивать долг и проценты.
Какой вывод
Инвестирование в любые проекты — это всегда рискованно. Особенно если инвестировать в бизнес друга или родственника.
Помимо вложенных средств вы можете лишиться еще и близкого человека на почве денежных вопросов.
Если вы или друг не понимаете потенциальных финансовых рисков бизнеса, которому необходимы инвестиции, лучше отказаться от сотрудничества и посоветовать другу иные способы привлечения инвестиций.
Фото на обложке: polymanu/Shutterstock
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