Пять «проблем роста» бизнеса: вы сможете их решить?

В статье Богдан рассказал о пяти актуальных проблемах, которые сопровождают развивающиеся предприятия, и предложил их решения.

Сейчас Богдан Рубцов — основатель и СЕО digital-маркетингового агентства Ezca с полностью удаленной командой. Это позволило ему сформировать понимание того, с какими вызовами компании сталкиваются при стремительном развитии и масштабировании.

Сотрудничал с ведущими предпринимателями из области EdTech, FinTech и RealEstate по всему миру. Опыт работы ментором, а затем и директором по маркетингу, в итоге привел его к созданию собственного бизнеса.

Богдан Рубцов, эксперт по маркетингу, более 10 лет помогает компаниям масштабироваться и выходить на новые рынки.

Проблема №1: Рост когнитивной нагрузки

Пусть даже лидер обладает выдающимися навыками руководства, а менеджер — богатым опытом в управлении, они все равно ограничены человеческими ресурсами.

Бизнес растет, а значит, растут объемы информации: бухгалтерия усложняется (не забывайте вовремя и правильно платить налоги!), логистика становится комплекснее, если ваш бизнес расширяет географию и внедряет новые продукты в линейку.

Все это часто влечет за собой потерю ориентиров, выгорание и чувство, будто вы делаете очень много, а выхлоп не соответствует усилиям.

Рекомендация: В стремлении к росту важно не утратить ориентацию и ценности. Активно собирайте фидбэк от команды и руководителей на всех уровнях.

Это позволит держать руку на пульсе атмосферы в компании и вовремя понимать, где и какие принять меры. Вам помогут моменты саморефлексии, когда уместно делать шаг назад, чтобы впоследствии сделать три шага вперед.

Отдельный мастхэв — компетентный бухгалтер, способный обеспечить четкую финансовую структуру.

Из моего опыта: В 2022 году я перестроил структуру агентства, чтобы тратить свое время только на важное.

Например, попрощался с «тихими пассажирами» (когда сотрудник вроде устраивает и не работает в минус, но и не приносит ничего в компанию); затем нанял сильных проджектов, которые помимо управления проектами и клиентами регулярно дают мне обратную связь как руководителю.

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Проблема №2: «Неправильный» маркетинг

На самом деле существует не столько «правильный» или «неправильный» маркетинг, сколько маркетинг, который либо соответствует, либо не соответствует целям и потребностям вашего бизнеса.

Если ваш бизнес расширяется, это нормально, что конечные цели и критерии их оценки тоже будут меняться.

Скажем, если у вас был один офлайн-магазин в региональном городе и вы справлялись сами, а теперь решили запустить онлайн-магазин и выйти на маркетплейсы, то вам нужна маркетинговая стратегия.

Рекомендация: Вы можете или рассмотреть наем маркетолога, который будет тесно связан с вашей командой, или воспользоваться услугами маркетингового агентства на аутсорсе. В случае с агентством вы сможете получить доступ к экспертам с разнообразными знаниями и опытом.

Из моего опыта: Если вы думаете, что не существует предпринимателей, которые готовы потратить неприлично много денег на ремонт офиса и очень мало денег на рекламу, то вы ошибаетесь.

Мы всегда стараемся объяснить клиентам, почему их бизнесу нужна та или иная стратегия продвижения. Если клиент не находится в режиме диалога, мы прощаемся. В результате все экономят свое время.

Проблема №3: Растущие потери

Если вы предприниматель, то каждый день для вас — своего рода сериал «Остаться в живых».

Чем дальше вы углубляетесь в бизнес, тем больше потерь вас сопровождает: неудачная сделка, изменение курса валют, форс-мажор на производстве, изменение законов, геополитическая ситуация и прочее.

Если в вашей кофейне сегодня уволился бариста — это неприятно. Но когда у вас сеть кофеен по всему городу, есть вероятность, что в один день могут уйти бариста, уборщик, поставщик кофе — и все в разных точках. Это уже в какой-то мере катастрофа.

Такое бывает редко, но если происходит, то масштаб проблемы увеличивается в разы.

Рекомендация: Старайтесь всегда диверсифицировать активы: начните активно заниматься нетворкингом, ознакомьтесь с историями таких брендов, как Splat, Avito или «Самокат» — они очень вдохновляют.

Из моего опыта: За последние два года я поработал и пожил в разных странах. Знаю, что многим тяжело даются перемены. Но если ты предприниматель, то постоянные перемены — часть твоей жизни, ты привыкаешь к ним, относишься философски.

В момент, когда мне пришлось пересмотреть портфель клиентов, я четко сформулировал все пункты, по которым теперь хочу работать. Переписал для себя портрет клиента и встроил это в бизнес. В результате мы работаем с клиентами из разных стран, а средний чек вырос в несколько раз.

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Проблема №4: Атаки конкурентов

Ваш бизнес расширяется, прибыль растет, вы становитесь заметным игроком на рынке. Поздравляю, скоро вами заинтересуется конкуренты!

Начинайте знакомиться с SERM (Search Engine Reputation Management — управление репутацией в интернете). Будьте готовы к DDoS-атакам, фроду, черному PR, сливу коммерческой информации, утечке критически важных данных…

Рекомендация: Если вы не сталкивались с терминами выше, то рекомендую ознакомиться и понять, есть ли в вашей компании специалист, способный предотвратить такие виды ущерба, либо тот, кто может работать с последствиями.

Обязательно стоит предусмотреть NDA, или соглашение о конфиденциальности. Вы удивитесь, как много компаний в среднем и даже крупном бизнесе не подписывают NDA со своими сотрудниками — это большая угроза для важной информации, а за ней и для бизнеса в целом.

Из моего опыта: Сейчас я нахожусь в Дубае и вижу, как тут развивается недвижимость. Грустно наблюдать, как не очень честные маркетологи обещают застройщикам и агентствам недвижимости в своей рекламе большой и дешевый трафик, который по факту оказывается пустышкой (обычно клиент понимает это не сразу, а спустя 3-4 месяца).

Могу ли я назвать таких маркетологов конкурентам? В моменте, скорее всего, да. Но на длинной дистанции заказчики выбирают качество и экспертность. В агентстве мы предпочитаем работать с думающими клиентами, и работать долго и эффективно.

Проблема №5: Сложности в регулировании спроса и поддержке клиентов

В малом бизнесе вы можете обеспечить всестороннюю поддержку клиента, однако при масштабировании компании сохранять уровень тяжело.

Слышать каждую просьбу или быть в курсе каждого отзыва в такой ситуации невозможно: вы начинаете сталкиваться с негативом, а иногда и с потерей старых и лояльных клиентов.

Другая сторона этой проблемы — это то, что вы можете быть неспособны удовлетворять свалившийся на ваш спрос: не успевать производить, доставлять — или начать ошибаться в выполнении запросов клиентов.

Рекомендация: Бизнес — это игра в балансирование. Вы начали масштабироваться — значит, вы должны точно знать тип спроса, с которым столкнетесь, и быть готовым к притоку новых клиентов.

Самое важное — спокойно относиться к негативу. Дайте клиентам понять, что вы верны своим стандартам качества, и уделите достаточно времени и ресурсов созданию службы поддержки и заботы о клиентах.

Из моего опыта: Я видел ситуацию, когда стартап вырос в крупную компанию, но отдел продаж продолжал работать по принципу маленькой. Мы рекомендовали внедрить «службу заботы», чтобы работать с клиентами вдолгую и оперативно собирать обратную связь.

Бизнесу важно знать LTV (lifetime value), то есть всю прибыль от клиента за период, пока вы с ним работаете. Чем дольше этот период, тем дешевле привлечение клиента в итоге.

Важно следить, чтобы клиенты к вам возвращались снова и снова. В описанном случае после рекомендации внедрить «службу заботы» LTV вырос почти в два раза, а стоимость привлечения клиента снизилась на 30%.

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Вместо выводов

Рост и развитие бизнеса сопровождаются вызовами — начиная от организационных и заканчивая внешними. Чем больше масштабы компании, тем сложнее управлять всеми ее аспектами.

Качественный менеджмент предполагает постоянную адаптацию, самоанализ и готовность к переменам, а также усиленное внимание к фидбэку и постоянной реструктуризации ресурсов.

Только гибкая и прозрачная стратегия позволит бизнесу не просто выживать, но и процветать.

Фото на обложке: Sergey Nivens/Shutterstock