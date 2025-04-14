Как наладить ВЭД с Китаем на аутсорсинге
Китай за последние три года стал ключевым направлением для российских импортеров: только за 2024 товарооборот между странами достиг почти $250 млрд. Но этот рынок совсем не похож на европейский, и работа китайскими поставщиками требует хорошей подготовки и ресурсов.
О том, как выглядит логистическая схема на практике и какие нюансы нужно учесть рассказывает генеральный директор российско-китайской компании Holding Finance Broker Татьяна Кулябина.
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Импортировать из Китая — выгодно, но есть нюансы
Китайский рынок — огромный и активно развивающийся: только за 2024 год объем производства вырос на 5,8%, при этом 16,3 и 34,6% приходятся на высокотехнологичные товары и оборудование. При этом здесь живет около 1 млрд человек трудоспособного населения, которое привыкло работать за сравнительно невысокую плату и с максимальным эффектом.
Для россиян здесь особенно привлекательны отлаженные цепочки поставок — благодаря логистическим коридорам с упрощенным оформлением, развитым ж/д, авиа и морским перевозкам. При этом закупать можно не только готовую продукцию, но и под заказ в рамках контрактного производства, в том числе и под своим брендом.
Однако китайский рынок устроен совсем иначе, чем российский или европейский: более закрытый, с массой локальных особенностей, в том числе в плане маркетинга и ведения бизнеса.
Языковой барьер создает дополнительные сложности: далеко не все компании имеют англоязычные сайты и документацию, а общаться приходится через переводчика.
В чем преимущества и недостатки работы напрямую с поставщиками?
Производители можно разделить на две категории: ориентированные на внутренний рынок и экспортно-ориентированные. Работа с экспортными производителями существенно упрощается по нескольким причинам: они владеют английским языком, имеют налаженные каналы логистики и принимают международные платежи. Кроме того, такие компании, как правило, имеют англоязычные веб-сайты с полной информацией о продукции и необходимой документацией.
Искать поставщика напрямую можно двумя способами:
- Через онлайн-площадки
Например, Baidu, Alibaba, 1688, Made In China. Baidu представляет собой агрегатор для поиска сайтов компаний-поставщиков, которые не выставляют готовые товары, а работают исключительно под заказ. Остальные устроены по принципу маркетплейсов, где можно найти примеры продукции и описания по словам или фото. Среди есть поставщики, ориентированные на внешние рынки, но есть и те, которые работают только на китайский — почти все они представлены на 1688. Это значит, что для переговоров потребуются посредники, а платежи возможны только в юанях.
- На тематических выставках и мероприятиях в России и Китае
При выборе обратите внимание на специализацию компании (по группам товаров и моделям производства — ODM или OEM), опыт работы, наличие сайта на английском, сертификаты и лицензии, а также — возможность трансграничных платежей. Ситуация с последними сейчас не самая простая: большинство крупных банков прекратили работу с Россией из-за риска вторичных санкций, а оставшиеся затягивают проверки, часто возвращают платежи или проводят с высокой комиссией — до 3%.
В качестве альтернативы — платежи через оффшоры (Гонконг, Сингапур, СНГ), дружественные страны (Индия, Турция, Центральная Азия) или шанхайский филиал ВТБ. Сроки по транзакциям могут составлять около месяца, а наценка — до 8% от стоимости товара.
На этапе переговоров составьте максимально детализированное техническое задание и договор, чтобы подрядчик не использовал низкокачественное сырье и соблюдал технологические процессы производства. В документе обязательно укажите сроки выполнения, условия оплаты, технические требования к производству, упаковку для транспортировки, а также штрафы за дефекты продукции.
Проверьте, чтобы подрядчик действительно был производителем, а не посредником. Если компания представлена на сайте 1688, в разделе «бизнес-модель» (经营模式) должно быть указано «фабрика» (生产型), а не «торговая компания» (经销批发). Другие признаки надежного производителя: узкая специализация на одной категории товаров, быстрые и точные ответы на все вопросы, включая узкоспециализированные.
Не забывайте учитывать минимальный объем партии при расчетах. Чем меньше партия, тем выше стоимость продукции. Снизить этот лимит можно, если использовать уже существующие технологические процессы и сырье.
Перед тем как сделать заказ, запросите лицензию на ведение коммерческой деятельности и тщательно проверяйте, есть ли у компании разрешение на производство конкретных товаров.
Доставка товаров из Китая
Доставлять товар в Россию можно разными путями.
Авиаперевозка — самый быстрый, но и самый дорогой способ, который лучше всего подходит для мелких партий товаров с ограниченным сроком годности. Морем везти намного дешевле, но и дольше (до нескольких недель) — подходит для крупных партий товара. Ж/д — что-то среднее между авиа- и морскими перевозками по скорости и стоимости.
Автомобильный транспорт используется, как правило, для небольших партий и коротких расстояний: например, при импорте из приграничных районов Китая во Владивосток. Часто оптимальной схемой является комбинированная перевозка: например, когда сначала товар доставляют поездом в порт, а оттуда — морем и автомобилями.
Выбор способа доставки— очень важный этап, поскольку из-за неверных расчетов цена может сильно измениться. К примеру, поставщики не учитывают все таможенные расходы, тогда как брокер посчитает все заранее с точностью до копейки. По нашему опыту, многие предлагают везти груз через Казахстан, считая этот путь самым дешевым. Но на деле грузы все чаще застревают на таможне, что оборачивается дополнительными расходами.
Например, в ноябре 2024-го время ожидания на границе России и Казахстана увеличилось вдвое — до четырех дней, из-за нехватки инфраструктуры, сбоев в электронной очереди и роста досмотров. К 12 ноября сроки доставки из Алма-Аты в Москву выросли на 32%, а стоимость перевозок — на 15%, при этом модернизация погранпереходов в России запланирована до 2026 года.
Необходимые документы
Чтобы у груза не возникло проблем на выезде из Китая и въезде в Россию, вам понадобятся контракт с поставщиком, инвойсы, упаковочный лист, сопроводительные документы для товара, сертификаты соответствия (если требуются), декларация. Многие поставщики этим и ограничиваются.
Но на таможне у вас также могут запросить документы экспортера и компании-посредника, договоры и счета на доставку, квитанции об оплате всех услуг и пошлин, данные о себестоимости товара и другие бумаги.
Для некоторых категорий потребуются еще и специальные лицензии, авторские соглашения, фитосанитарные и гигиенические сертификаты.
Опытные брокеры помогут убедиться, что все документы оформлены верно и избежать задержек на границе, дополнительных проверок или конфискации. А также предложат застраховать груз на всем пути транспортировки: включая порчу, утрату или задержки на таможне. Важно убедиться, что страховка покрывает все возможные риски, связанные с конкретным видом транспорта и маршрутом следования.
Как отслеживать доставку онлайн?
На всю цепочку для первой партии мы советуем закладывать от полутора до трех месяцев, а одна только доставка с оформлением обойдутся около 30-45% от цены товара. Некоторые группы товаров на таможне досматривают более тщательно, поэтому с ними возможны задержки. А некоторые — например, подсанкионная 84-я по ТН ВЭД — и вовсе могут не пропустить: включая паровые котлы и оборудование, реакторы и машины для химической промышленности, оборудование для переработки пищевых продуктов, транспортные средства (автомобили, тракторы), вентиляторы, насосы, компрессоры, оборудование для текстильной и бумажной промышленности.
Логистические компании часто предоставляют онлайн-доступ к трекингу, что позволяет контролировать перемещение груза в режиме реального времени.
Нюансы, которые стоит учесть
После прибытия груза в пункт назначения убедитесь, что у вас есть возможность принять товар и обеспечить его временное хранение до момента передачи конечному получателю — включая аренду склада или оплату услуг временного хранения.
За китайскими фабриками часто скрываются перекупщики. Проверить компанию можно в госреестре КНР, а также запросив у поставщика лицензию на ведение коммерческой деятельности. Из нашего опыта: клиент долго ждал, когда поставщик отправит груз, пока не приехал сам и не обнаружил, что вместо обещанного производства — один небольшой офис со столом и компьютером.
Проверять качество пробной партии тоже лучше «вживую»: самостоятельно или через представителя. Иначе вы рискуете получить бракованный товар, который нельзя вернуть. Чтобы избежать рисков, В ТЗ и договоре должны быть четко прописаны все характеристики товара, упаковка, сроки доставки, штрафы за брак и прочее.
С чем поможет брокер и как его выбрать
Посредники или брокеры — это логистические компании с представительствами в Китае и отлаженными цепочками, которые работают по принципу «одного окна». Они берут на себя все этапы, хорошо знают рынок и, как правило, уже имеют опыт сотрудничества с китайскими поставщиками. Они также берут на себя страхование и другие гарантии безопасности груза, таможенное оформление, возможность отслеживания в режиме онлайн.
Аутсорсинг поможет вам сэкономить как минимум месяц, который обычно уходит на поиск поставщика. Помимо этого, брокеры придут на помощь в случаях, если компания-поставщик отказывается работать с Россией напрямую из-за санкций или возникают трудности с оплатой товара.
Случай из нашей практики: клиент торгует европейскими елками, новогодними украшениями и гирляндами. Проблема возникла из-за того, что производители не хотели, чтобы в документах фигурировала информация о России, так как если конечный пункт назначения — Россия, товар нельзя было купить. Чтобы решить задачу, товар из Китая, сначала отправили в Турцию, где поменяли экспортные документы и получатель, а затем — в Россию под видом турецкого груза. В итоге елки прибыли в сентябре, и клиент успел запустить продажи до Нового года.
Брокер также может отслеживать сразу несколько маршрутов и, если на одном направлении начались задержки — перенаправит партию через другой таможенный пункт. А также проведет переговоры с сотрудниками ФТС, если те просят дополнительные документы или проверку.
Кому подойдет брокер компаниям, которые:
- только выходят на китайский рынок и не знают всех нюансов;
- закупают мелкие партии и желают сэкономить на доставке;
- не имеют возможности самостоятельно посещать Китай, вести переговоры и тестировать качество товара;
- заказывают эксклюзивные и дорогие изделия, которые требуют особого контроля и условий доставки.
Но далеко не все посредники способны удовлетворить потребности вашего бизнеса. При выборе брокера для внешнеэкономической деятельности с Китаем важно учитывать его опыт и репутацию на рынке, а также наличие необходимых лицензий и сертификатов. Брокер должен быть знаком с китайским законодательством и таможенными процедурами. Также важно, чтобы он имел разветвленную сеть партнеров в Китае и хорошо ориентировался в местных условиях. Прозрачность тарифов и условий обслуживания играет ключевую роль — все сборы и налоги должны быть заранее согласованы.
Качество обслуживания и скорость работы также имеют значение. Брокер должен предоставлять услуги на понятном вам языке и оперативно решать возникшие вопросы. Он должен предложить индивидуальный подход к вашему бизнесу, а также быть гибким в решении логистических задач. Дополнительные услуги, такие как страхование и консолидация товаров, также могут быть полезными. Обратите внимание на отзывы о брокере и его работу с предыдущими клиентами, чтобы избежать возможных проблем в будущем.
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