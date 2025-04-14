Как наладить ВЭД с Китаем на аутсорсинге

С чем поможет брокер и как его выбрать

Китайский рынок — огромный и активно развивающийся: только за 2024 год объем производства вырос на 5,8%, при этом 16,3 и 34,6% приходятся на высокотехнологичные товары и оборудование. При этом здесь живет около 1 млрд человек трудоспособного населения, которое привыкло работать за сравнительно невысокую плату и с максимальным эффектом.

Для россиян здесь особенно привлекательны отлаженные цепочки поставок — благодаря логистическим коридорам с упрощенным оформлением, развитым ж/д, авиа и морским перевозкам. При этом закупать можно не только готовую продукцию, но и под заказ в рамках контрактного производства, в том числе и под своим брендом.

Однако китайский рынок устроен совсем иначе, чем российский или европейский: более закрытый, с массой локальных особенностей, в том числе в плане маркетинга и ведения бизнеса.

Языковой барьер создает дополнительные сложности: далеко не все компании имеют англоязычные сайты и документацию, а общаться приходится через переводчика.

В чем преимущества и недостатки работы напрямую с поставщиками?

Производители можно разделить на две категории: ориентированные на внутренний рынок и экспортно-ориентированные. Работа с экспортными производителями существенно упрощается по нескольким причинам: они владеют английским языком, имеют налаженные каналы логистики и принимают международные платежи. Кроме того, такие компании, как правило, имеют англоязычные веб-сайты с полной информацией о продукции и необходимой документацией.

Искать поставщика напрямую можно двумя способами:

Через онлайн-площадки

Например, Baidu, Alibaba, 1688, Made In China. Baidu представляет собой агрегатор для поиска сайтов компаний-поставщиков, которые не выставляют готовые товары, а работают исключительно под заказ. Остальные устроены по принципу маркетплейсов, где можно найти примеры продукции и описания по словам или фото. Среди есть поставщики, ориентированные на внешние рынки, но есть и те, которые работают только на китайский — почти все они представлены на 1688. Это значит, что для переговоров потребуются посредники, а платежи возможны только в юанях.

На тематических выставках и мероприятиях в России и Китае

При выборе обратите внимание на специализацию компании (по группам товаров и моделям производства — ODM или OEM), опыт работы, наличие сайта на английском, сертификаты и лицензии, а также — возможность трансграничных платежей. Ситуация с последними сейчас не самая простая: большинство крупных банков прекратили работу с Россией из-за риска вторичных санкций, а оставшиеся затягивают проверки, часто возвращают платежи или проводят с высокой комиссией — до 3%.

В качестве альтернативы — платежи через оффшоры (Гонконг, Сингапур, СНГ), дружественные страны (Индия, Турция, Центральная Азия) или шанхайский филиал ВТБ. Сроки по транзакциям могут составлять около месяца, а наценка — до 8% от стоимости товара.

На этапе переговоров составьте максимально детализированное техническое задание и договор, чтобы подрядчик не использовал низкокачественное сырье и соблюдал технологические процессы производства. В документе обязательно укажите сроки выполнения, условия оплаты, технические требования к производству, упаковку для транспортировки, а также штрафы за дефекты продукции.

Проверьте, чтобы подрядчик действительно был производителем, а не посредником. Если компания представлена на сайте 1688, в разделе «бизнес-модель» (经营模式) должно быть указано «фабрика» (生产型), а не «торговая компания» (经销批发). Другие признаки надежного производителя: узкая специализация на одной категории товаров, быстрые и точные ответы на все вопросы, включая узкоспециализированные.

Не забывайте учитывать минимальный объем партии при расчетах. Чем меньше партия, тем выше стоимость продукции. Снизить этот лимит можно, если использовать уже существующие технологические процессы и сырье.

Перед тем как сделать заказ, запросите лицензию на ведение коммерческой деятельности и тщательно проверяйте, есть ли у компании разрешение на производство конкретных товаров.