Активы с отложенным ростом: как инвестировать в будущее

Какие активы в долгосрочной перспективе могут расти в цене, насколько они надежны и какие у них есть особенности, рассказывает коммерческий директор Aktivo Михаил Костромин.

В условиях экономической нестабильности для многих людей становится актуальным поиск инструмента, который как минимум позволит надежно защитить деньги. А в идеале и позволит получать дополнительный доход не единоразово, а регулярно, на протяжении многих лет.

Банковские вклады и депозиты

В апреле ЦБ РФ снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%, которую установил в декабре 2023 года. Поэтому сейчас банковские вклады и депозиты — инструмент с хорошей доходностью. У десяти крупнейших банков в феврале–марте максимальная ставка по рублевых вкладам держалась на уровне 14,7–14,8%, как говорит ЦБ РФ.

Но и банковские вклады, и депозиты — это скорее среднесрочный актив, чем долгосрочный. А порой даже краткосрочный.

Большинство из них рассчитаны на полгода–год, реже на два–три. После того, как истечет срок, условия вклада — в том числе ставка — скорее всего сильно изменятся. Поэтому открывать новый еще на условные три года может оказаться уже не так выгодно: все зависит от экономической ситуации.

Кроме того, предельный срок вклада и самая высокая из возможных по нему ставок не всегда совпадают. Например, банк обозначает максимальную ставку в 15% годовых и предельный срок вклада в 1100 дней.

Вот только те самые 15% банк дает, если вклад открыт на 95 дней. А если его открыть на 370 дней, то ставка уже снижается до 13,5%. Если деньги пролежат в банке 1100 дней, то он будет начислять 12,5%.

Это помимо того, что максимально возможную ставку банк обычно дает на непополняемые вклады, не подразумевающие дополнительного внесения денег в течение срока вклада. И досрочное снятие денег с вклада часто приводит к тому, что доходность серьезно падает.

Большой плюс вкладов — страхование средств, но сумма ограниченная: не больше 1,4 млн рублей. И, кроме того, если в стране происходят какие-то серьезные, кардинальные изменения, есть риск остаться без денег.

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Облигации

Долговые ценные бумаги — консервативный и в большинстве своем низкорисковый инструмент. Покупая их, инвестор зачастую получает регулярный определенный доход: купонные выплаты. Их эмитент облигации начисляет с установленной периодичностью — зачастую раз в полгода или год.

Кроме этого есть бескупонные облигации. Их инвестор приобретает по цене ниже номинальной и держит в портфеле до установленного срока погашения, после чего получает разницу между ценой покупки и ценой погашения. Регулярных выплат по таким облигациям нет.

Самый надежный вид облигаций — ОФЗ: облигации федерального займа. Это государственные долговые бумаги. То есть, инвестор дает деньги взаймы государству: спустя определенный срок оно их возвращает и начисляет процент за использование.

По данным ЦБ РФ, сейчас бескупонная доходность ОФЗ колеблется от 12,87% до 15,07% годовых. Процент зависит от срока до погашения: один квартал — 15,07%, а год — уже 14,37%. Облигации на 5–7 лет дают самый невысокий процент.

В текущей нестабильной ситуации сложно рассматривать ОФЗ как надежные инвестиции на долгой дистанции.

У корпоративных облигаций — тех, которые выпускают компании — доходность выше: примерно на 2-2,5%. В среднем здесь стоит ориентироваться на 14-15% годовых. Но, как правило, такую доходность дают среднесрочные облигации — максимум на 2-3 года. Поэтому, фактически, корпоративные облигации — это альтернатива депозиту.

Также у компании, выпустившей облигации, может случиться дефолт. Никаких выплат инвестор не получит. Такое бывает даже с крупными, давно существующими на рынке компаниями — например, с «Трансаэро».

Существуют и ВДО — высокодоходные облигации. Их доходность обычно на 3,5-5% выше, чем у обычных корпоративных. Это уравновешивается дополнительными рисками: компания может редко выплачивать доход держателям облигаций, может с большей вероятностью уйти в дефолт.

Кроме того, часто у ВДО низкая ликвидность. Поэтому если компания говорит о финансовых проблемах, инвесторы начинают предполагать возможный дефолт и продавать облигации, продать ВДО будет труднее, чем обычные корпоративные. Поэтому ВДО — не лучший инструмент для долгосрочного инвестирования.

Акции

Этот инструмент может быть частью как краткосрочной, так и долгосрочной стратегии. В краткосрочной инвестор обычно покупает акции на снижении цены и перепродает на повышении. Соответственно, зарабатывает на разнице цен.

Если действовать так, то можно получить высокую доходность, а можно потерять деньги. Нет абсолютной гарантии, что, например, спустя месяц, квартал, полгода или год котировки акций определенной компании точно вырастут на условные 20%. Даже если компания — один из лидеров отрасли.

Акции — очень волатильный инструмент, их котировки зависят от огромного количества внешних факторов. Здесь и политическая ситуация, и экономическая, и настроения на конкретном рынке (условно: сырьевом, технологическом, и так далее), и даже поведение компании в публичном поле.

В долгосрочной стратегии обычно инвестор держит акции в портфеле и получает с них регулярные дивиденды. Этот вариант стабильнее с точки зрения доходности, поскольку дивиденды условно бесконечные. Можно держать акции в портфеле год, два, три, и все это время иметь систематические выплаты. В какой-то момент, опять же, можно продать акции и заработать на разнице цен.

Но бесконечность дивидендов — условная: компании могут их отменить в любой момент. В частности, при экономической нестабильности. В 2022 году дивиденды по итогам 2021 года отменили «Сбербанк», «Газпром» и «Россети».

У «Газпрома» это был первый отказ с 1998 года, который привел и к падению котировок акций компании — более чем на 30%. Потом по итогам первого полугодия 2022 года «Газпром» выплатил дивиденды, а по итогам 2022 года — снова нет.

Драгметаллы

Сейчас из всех драгоценных металлов действительно надежным активом можно назвать только золото. На LBMA (Лондонская ассоциация рынка драгметаллов) цена тройской унции золота с конца марта 2014 года по конец марта 2024 года выросла с $1300 до $2190.

На более короткой дистанции — например, годовой, — колебания цен довольно сильные. Условно, купив золото на год, можно его продать почти по той же стоимости, а то и по более низкой.

Но его проблема в том, что это не самый простой актив. Особенно для инвестора, который не погружен в рынок драгметаллов.

Один из путей вложиться в золото — купить физические слитки. Но здесь сразу стоит закладывать расходы на хранение: на банковскую ячейку или на покупку сейфа домой, а то и на его установку. Иначе любое, даже минимальное, повреждение слитка приведет к снижению цены и, соответственно, потенциальной доходности.

Второй путь — открыть обезличенный металлический счет (ОМС). Это банковский депозит, на который кладут металлы в граммах. Инвестор сначала покупает металл у банка, а в конце установленного срока продает и получает доход с разницы цен.

ОМС может быть срочным (с установленным сроком) или до востребования. Последний вариант с учетом особенностей динамики цен на золото выгоднее. Инвестор сам решает, когда ему закрыть депозит и продать металл обратно банку.

Один из минусов ОМС — он не попадает под страхование вкладов. Поэтому если за условные три года, на которые открыт ОМС, с банком что-то произойдет, деньги пропадут.

Другой нюанс: на доходность инвестиции влияет рыночная цена. Вот только банки определяют стоимость покупки и продажи металла сами, учитывая котировки ЦБ РФ, как с валютой. Курс может быть не всегда выгодным.

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Коммерческая недвижимость

Недвижимость в целом — один из наиболее надежных активов, который при любых политических и экономических изменениях прежде всего позволяет сохранить капитал инвестора, уже после — заработать. У него нет фиксированной доходности, но на долгой дистанции он стабилен.

Покупка и сдача в аренду жилой недвижимости — наиболее понятный путь для многих частных инвесторов. Но он скорее про защиту денег, поскольку доходность в 2023 году была на уровне 4-6% в зависимости от города. Потенциально выгоднее перепродажа, однако это не долгосрочный актив.

С позиции долгосрочных вложений выгоднее идти в направлении коммерческой недвижимости и получать доходность со сдачи в аренду офиса, склада, торгового помещения. Наиболее перспективны здесь склады и торговые центры.

Склады будут востребованы еще очень долго из-за активного развития онлайн-торговли, развития маркетплейсов. При этом качественного предложения мало, особенно в регионах, поэтому на имеющееся спрос очень высокий. Аналитика консалтинговой компании CORE.XP показывает, что в 2023 году объем заключенных сделок со складской недвижимостью обновил исторический максимум.

Торговые центры, для которых 2022 год был непростым, в 2023 год стали восстанавливаться. Появились новые международные бренды, заменившие ушедшие, есть бренды, которые планируют зайти на российский рынок. Доля свободных площадей в ТЦ Москвы к концу года уменьшилась.

Трафик в торговых центрах улучшается, что показывает медленно растущий Mall Index. Каждый второй россиянин посещает торговые центры ежемесячно или чаще — такие же цифры были в 2018 году, как говорит ВЦИОМ.

Кроме того, инвестиционная привлекательность торговых центров растет благодаря подъему инфляции. Он приводит к увеличению арендных ставок и трат посетителей. А вероятность того, что в ближайшей перспективе инфляция резко упадет, — очень низкая.

Инвестировать в коммерческую недвижимость можно двумя способами:

Первый — прямая покупка конкретного объекта. Это требует больших капиталов, глубокого понимания рынка и готовности инвестора к обслуживанию коммерческого помещения, к дальнейшему управлению объектом. И зачастую к поиску арендатора — поскольку, как и с жилой недвижимостью, в коммерческую при прямом инвестировании обычно заходят на этапе строительства.

Второй путь — коллективные инвестиции, приобретение паев в объекте через ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд). Это менее рискованно для инвестора и с более низким порогом входа. Сейчас установленной ЦБ РФ планки нет, поэтому стоимость пая каждый фонд и УК устанавливают сами. Это могут быть 100 тыс. рублей, 300 тыс. рублей — значительно ниже, нежели покупать объект, например, за 400 млн.

При этом инвестор регулярно получает определенный доход, зависящий от количества паев. А также может продать свои паи, если такое допускают правила ЗПИФ.

ЗПИФ создаются на определенный срок, он прописан в правилах доверительного управления (ПДУ). Сейчас предельный срок составляет 15 лет, но не исключено, что он увеличится: ЦБ РФ рассматривает эту идею.

Главный нюанс, который важно учитывать, — фиксированной доходности у такого инструмента нет. Ни ЗПИФ, ни УК не могут и не должны обещать инвестору, что он точно будет получать условные 11% годовых (средняя цифра в 2023 году).

Но если в случае с депозитом речь идет о 14% на год, то в ЗПИФ это может быть 11% на 15 лет. Таким образом, инвестор фиксирует высокую доходность на более длительный промежуток времени.

Большую роль играет то, насколько грамотно подобраны объекты в фонд. И даже так доходность будет варьироваться — в зависимости от эксплуатационных расходов, изменений сумм коммунальных платежей, смены арендаторов.

Из существующих долгосрочных инструментов коммерческая недвижимость — самый надежный вариант для инвестора, который строит стратегию на 5–10 лет вперед или больше, и при этом хочет минимизировать риски. И при средних бюджетах лучше идти через коллективное инвестирование, чем через покупку стрит-ретейла, чья стоимость сегодня часто сильно завышена.

Но даже делая ставку на коммерческую недвижимость, инвестору не стоит полностью отбрасывать другие инструменты. Принцип диверсификации портфеля стоит соблюдать в любом стратегии.

*Информация в статье не является инвестиционной рекомендацией.

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