Как вывести ИТ-продукт на рынок, несмотря ни на что. Часть 3: Проверка на прочность (архитектура, компетенции, качество)

Основатель и технический директор компании Илья Фейгин рассказывает об архитектуре программного обеспечения и тех вызовах, к которым она должна быть готова. Он объясняет, как определить уровень полезности членов проектной команды, и делится планом по контролю качества проекта — тестированию.

В первой части мы разбирались с MVP и инфраструктурой проекта. Во второй части — в интеграции ИТ-систем. А сейчас пришло время проверить проект на прочность.

Представляем заключительную часть пошагового руководства, которое поможет разобраться, почему проекты по разработке проваливаются. Списки для самопроверки основаны на более чем 20-летнем опыте WaveAccess по созданию ИТ-проектов.

Выбор архитектурного решения: компетенции архитектора

Сегодня стандартом отрасли стала концепция микросервисов, которая пришла на смену монолитному ПО с большой связностью компонентов. У подхода много преимуществ, но вместе с ними приходят и более сложные задачи. Если решить их неграмотно или отложить на потом, то ближе к концу проекта быстро что-то поменять будет трудно.

Мы собрали список пунктов, которые помогут вам удостовериться, все ли необходимое с точки зрения архитектуры ПО предусмотрено, нет ли ошибок с выбором решений.

Важно проверить:

Насколько гибкой является система по отношению к новым системным требованиям (исходя из того, что ее ждет развитие).

Насколько масштабируема система, чтобы выдержать возрастание нагрузки.

Какими могут быть пиковые нагрузки на систему в целом и на каждую подсистему, если речь о комплексной структуре.

Что случится в непредвиденных ситуациях (отказ системы), приведет ли это к повреждению данных или их потере.

Произведена ли оценка количества одновременных подключений к серверу(ам): веб-пользователи, подключения к БД (базам данных).

Произведена ли оценка среднего времени отклика при работе пользователя с системой, соответствует ли это время установленным требованиям.

Произведена ли оценка стратегий кэширования данных на каждом слое, включая БД, бекенд- и фронтенд-сервисы.

Если говорить о внесении изменений в уже доступную пользователям версию ПО, планируются ли значительные, затратные по времени задачи по обновлению данных и сервисов. Если да, то нужно ли при этом сохранить доступ пользователей к системе и как.





Проверка компетенций: как оценить разработчиков

Чем больше проект, тем больше разработчиков в команде, и тем сложнее определить вклад каждого. Нередко нас привлекали к восстановлению проектов, в которых, как оказывалось, не все разработчики принимали полноценное участие. Некоторые вносили лишь незначительные изменения, но требовали значительного расхода бюджета. Другие вносили ощутимый вклад, но приносили больше конфронтации и багов, чем пользы.

Время — наиболее значимый ресурс, особенно, если проект уже застопорился. Поэтому, если кто-то не вписывается в проект, следует его заменить человеком, который начнет решать задачи. На этом этапе нужно оценить профпригодность ваших разработчиков: знание паттернов разработки, умение писать тесты, понимание рефакторинга, умение профилировать код.

Мы собрали список, который поможет выяснить, подходят ли разработчики проекту. Постарайтесь убедиться, что:

Каждый разработчик может рассказать, над каким участком проекта он работает.

Разработчик знает, как протестировать разработанную им функциональность (и в рамках системы, и отдельно от всех ее частей).

Разработчик понимает возможные технологические недостатки в коде тех модулей, с которыми ему пришлось работать. Узнайте, есть ли у него предложения по устранению этих недостатков.

Разработчик предусмотрел алгоритм действий в случае неудачного выполнения задачи.

Разработчик хорошо знаком с технологиями, которые используются в той части системы, с которой он работает.

Разработчик способен написать тест для проверки функциональности, над которой работает.

Разработчик может адаптировать код других разработчиков так, чтобы этот код можно было протестировать.

Разработчик знает уровень нагрузки на часть системы, над которой работает, включая требуемую скорость обработки, объем данных, частоту запросов.

Разработчик может провести профилирование своего кода и понимает, как его оптимизировать при необходимости.

В особенности с разработчиками баз данных: они понимают не только, как писать запросы, но и как эти запросы будут выполняться, какие индексы будут использоваться и будут ли, как профилировать запросы и что нужно делать, если запросы работают медленно.





Команда тестирования: проверка качества ПО

В мире технологий бытует мнение, что тестирование необходимо лишь после разработки продукта. Но компании, которые так делают, рискуют на выходе получить плохой продукт и плохую репутацию: решение следует тестировать на всех этапах.

Есть несколько этапов тестирования. Каждый помогает убедиться в том, что вы именно сейчас имеете на руках максимально качественное решение, а проблемы не начнут нарастать.

В этом чек-листе мы собрали пункты для проверки и основные идеи, которые важны для успешного тестирования продукта. Убедитесь, что:

Для проекта собрана достаточная команда специалистов по тестированию (число специалистов зависит от размера проекта).

В команде по тестированию есть QA-лид.

Требования прояснены и обозначены для каждого этапа тестирования.

Описанные требования последовательны и достаточны.

Вы четко знаете, какие будут использоваться ОС, платформы, устройства, разрешения, браузеры.

У вас достаточно устройств для тестирования.

Доступно и развернуто необходимое тестовое окружение.

Вся команда тестирования хорошо знакома с продуктом.

Вы знаете, какая именно документация требуется от команды тестирования и на каком языке ее следует писать.

Документация (например, планы тестирования и контрольные примеры) является достаточной и актуальной.

Написаны сценарии тестирования, которые позволят продемонстрировать разработанную функциональность.

Вы понимаете все нефункциональные требования и необходимый уровень автоматизации.

Регресс-тестирование проводится на всех этапах (спринты, поставка проекта и т.д.).

После тестирования все вовлеченные стороны проинформированы, что процесс тестирования завершен.

Надеемся, наш гайд поможет вам найти и осознать значительную часть возможных проблем еще до начала проекта, проконтролировать подрядчика или вовремя принять решение о его замене. Сами собой эти проблемы не решатся, но фокусировка на критически важных аспектах проекта поможет вернуть ваш процесс разработки на истинный путь.



Фото на обложке: Shutterstock/Aksonsat Uanthoeng