Конец эпохи застоя: топ привычек для побега из зоны комфорта

О том, какие привычки лучше всего научат выходить из зоны комфорта ради профессионального и личностного роста, рассказывает инвестор, визионер, исследователь Сардар Сардаров.

Зона комфорта — состояние, в котором человек чувствует себя в психологической и эмоциональной безопасности. Но умение покидать ее и делать непривычные для себя вещи, на практике оказывается крайне полезным, хотя и сложным.

Не бойтесь «напряженного» сотрудничества

Работа в окружении единомышленников приятна и комфортна, но несет определенные риски для проекта.

В сплоченных командах, как правило, принято друг друга во всем поддерживать и порой закрывать глаза на ошибки.

Но отсутствие критики и комплиментарные отношения часто препятствуют прогрессу и даже могут привести к серьезным потерям в бизнесе.

Поэтому не стоит избегать людей, которые, на первый взгляд, вам не близки или высказывают иную точку зрения.

Как минимум, например, это не причина, чтобы отказать человеку в приеме на работу.

Когда в коллективе появляется сотрудник, способный аргументировано высказать непопулярное мнение, другие члены команды становятся более собранными, больше анализируют и исследуют вопрос, тщательнее готовятся ко встречам, что значительно повышает эффективность работы в целом и уровень профессионализма каждого и, конечно, помогает найти уникальные и нестандартные пути решения проблемы.

Освойте искусство малых шагов

Выйти из зоны комфорта — не значит совершать безрассудные поступки и начинать все с чистого листа (хотя иногда бывает и так).

Нужно время, чтобы поменять привычный уклад жизни и прийти к новому.

Поэтому лучше начать с маленьких шагов, которые требуют немного усилий и энергии и сами по себе гораздо проще. Главное правило здесь — регулярность.

Начинайте с малого, чтобы без срывов довести привычку до автоматизма.

Например, если никогда не занимались спортом, то не стоит сразу ставить цель пробежать марафон через месяц. Лучше начинать с небольших регулярных пробежек под контролем тренера.

Аналогичные правила действуют в отношении любых начинаний: бизнеса, изучения языка и прочего.

Делайте привычные вещи иначе

Когда мозг обрабатывает незнакомую для него информацию, формируются новые нейронные связи.

Их количество напрямую влияет на способность к адаптации, продуктивность и на уровень удовлетворенности жизнью в целом.

Наш мозг ленив и не любит тратить много энергии, поэтому ему выгоднее ничего не менять и «идти» по проторенным дорожкам.

Один из способов это изменить — ставить мозгу нестандартные задачи.

Можно начать с бытовых привычек, например, отправиться на работу иным путем, поменять привычный распорядок дня, провести переговоры не в офисе, а в кафе, спорт с вечернего времени перенести на утреннее и так далее.

Это поможет сделать мозг более нейропластичным.

Работайте с распорядком дня

Ранние подъемы

Первые три часа после пробуждения наиболее продуктивные: в это время наш мозг активен и готов к решению творческих и нестандартных задач.

Если вставать за час до выхода из дома, то самое ценное время будет потрачено на проверку социальных сетей, завтрак, сборы на работу и дорогу до офиса.

Поэтому лучше просыпаться минимум за 2 часа до выхода и постараться использовать это время с максимальной пользой: работать над новыми идеями, проектам, заняться спортом, почитать книгу.

К слову, ранние подъемы практикуют многие успешные бизнесмены, например, Ричард Бренсон, глава Virgin Group встает в 5.45, генеральный директор Apple Тим Кук встает в 3.45 утра.

В погоне за продуктивностью не стоит забывать о важности здорового и правильного сна.

Его недостаток влияет на краткосрочную и долговременную память, мелкую моторику, внимание, логическое мышление и креативность.

При недосыпе трудно контролировать эмоции, а продуктивность заметно снижается.

Исследования подтверждают: если не спать сутки, то реакции снизятся до уровня человека в состоянии алкогольного опьянения.

Поэтому следует всегда помнить, что для здоровья важно правильно спать.

Физическая активность

Сидячий образ жизни приводит к нарушению кровообращения и ухудшению работы мозга, который получает ⅕ кислорода из крови, поэтому двигательная активность необходима каждому человеку, ведущему сидячий образ жизни.

Аэробные тренировки усиливают работоспособность мозга.

При этом нет необходимости ежедневно изнурять себя в тренажерном зале или на стадионе.

Для улучшения настроения и снижения стресса пятиминутные тренировки эффективнее часовых упражнений.

Для мозга даже не имеет значение, что именно вы будете делать: играть на свежем воздухе с детьми, плавать, делать зарядку или прогуливаться в парке во время рабочего звонка.

Главное, чтобы активность выходила за рамки типичного сидячего образа жизни и была регулярной.

Пересмотрите режим питания

Пищевые привычки также напрямую связаны с физическим и психическим состоянием человека.

Рацион — дело индивидуальное и во многом зависит от образа жизни, наличия у человека тех или иных заболеваний и многих других факторов, но есть общие рекомендации, которые подходят для всех, к ним, конечно, стоит прислушиваться.

К ним, например, относятся исключение из меню фастфуда и перекусов, достаточное количество воды, дробное питание небольшими порциями, сбалансированная пища.

Кроме белков, жиров и углеводов, которые всегда должны быть в рационе, не стоит забывать про витамины и минералы.

Их отсутствие негативно влияет на уровень энергии, продуктивность, настроение, поэтому перед тем, как в очередной раз ругать себя за прокрастинацию, лучше посетить врача.

Например, недостаток ферритина приводит к нарушению сна: бессонице в ночное время и сонливности в дневное, слабости, головокружениям, повышенной раздражительности и частой смене настроения, а дефицит йода напрямую влияет на память, внимание и реакцию.

Хобби и сторонние проекты

Американские ученые провели исследования на выявление связи между хобби и результатами на работе.

Они выяснили, что лучше всего на продуктивность влияет хобби, которое никак не связано с профессией.

Так, творческим людям в свободное время лучше заниматься чем-то монотонным, а тем, кто постоянно сконцентрирован на рабочем месте, в качестве хобби хорошо подходит что-то креативное.

Спорт, путешествия и другие увлечения помогают снять стресс и нервное напряжение.

С помощью хобби мы переключаемся с одного вида деятельности на другой, поэтому после напряженной умственной работы можно, например, отправиться на пробежку или в бассейн.

Развитие терпения

Отсутствие терпения не только нарушает спокойствие самого человека, но и мешает ему достигать масштабных целей.

Терпение — один из элементов критического мышления: оно помогает мыслить конструктивно и творчески, сохранять мотивацию в любых условиях и смотреть на происходящее с разных точек зрения.

Терпеливые люди реже испытывают депрессию и негативные чувства, потому что лучше умеют справляться с критическими ситуациями.

Терпение — не статичная величина, его можно в себе развивать.

Один из способов — стараться смотреть на ситуацию в перспективе, то есть не с точки зрения сегодняшнего дня, а с точки зрения нескольких лет или даже десятилетий, особенно актуально это в случае проблем и сложных ситуаций.

Масштаб мысли — то, что часто отличает предпринимателя от исполнителя.

Поэтому, конечно, развитие терпения — хорошая привычка, которая поможет выйти из зона комфорта и усилить свои личностные качества.

Рефлексия

Рефлексия — крайне полезный навык, причем не только для развития профессиональных качеств, но и в личной жизни.

Рефлексия необходима для определения своих шаблонных реакций и, соотственно, понимания, какие чувства вызывает у вас то или иное принятое решение, верным ли путем вы идете.

На рефлексию часто не хватает времени, энергии, некоторым из нас это кажется странным и ненужным, но подобный навык помогает сверяться со своим планом, понимать, что вы делаете правильно, а что необходимо доработать.

Выступление на публике

У публичных выступлений много преимуществ: с одной стороны, они помогают развить в себе новые компетенции, получить полезные знакомства, привлечь к себе внимание потенциальных партнеров, с другой, способствуют развитию личностных качеств, преодолению неуверенности и стеснения.

В любой сфере ценятся специалисты, которые умеют четко, структурировано и красиво излагать свои мысли.

Ораторское искусство пригодится не только на сцене, но и, например, во время питчинга потенциальных инвесторов.

Прежде чем выходить на публику, можно взять несколько занятий с преподавателем по ораторскому искусству или, как минимум, самостоятельно проштудировать ряд книг, статей и видео по теме.

Например, много что полезного можно почерпнуть из просмотра выступлений на TED.

Независимо от способа обучения, главное в ораторском мастерстве — репетиции и тренировки, можно прослушать много лекций и прочитать книг на тему выступлений, но эффект будет заметен только тогда, когда каждый прием будет отрепетирован на практике.

Ставьте «невозможные» цели

Если не хватает мотивации или нет сил, умножьте свою цель на 10.

Именно так. Во-первых, глобальная цель будет вас вдохновлять, а во-вторых, даже если вы достигните чуть меньшего, результат все равно окажется ближе к тому, что вы ожидали.

Чтобы цель не осталась просто строчкой в плане, сделайте ее декомпозицию: разбейте на пункты и подпункты, пропишите примерные дедлайны.

Так перед вашими глазами всегда будет наглядный пошаговый план, отдельные пункты которого вам под силу реализовать.

Успехи на промежуточных этапах будут давать уверенность и энергию двигаться дальше.

Почему важно иногда вернуться в зону комфорта?

В зоне комфорта человек может с минимальными усилиями вести привычный образ жизни.

Выход из зоны комфорта — испытание, во время которого мы получаем новый опыт и впечатления, но при этом оно требует много сил и энергии.

Конечно, мы не всегда готовы к подвигам, иногда необходимо пожить понятной и размеренной жизнью, обдумать полученный недавно опыт и уже с ним двигаться дальше.

Для баланса и роста важно сочетать жизнь в зоне комфорта и периодические выходы из нее.

Слишком радикальные изменения жизненного уклада часто приводят к противоположному результату и откату назад.

Поэтому, чтобы изменения происходили постепенно и становились частью жизни, следует внедрять привычки в течение комфортного вам времени.