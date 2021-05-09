Избавиться от лишнего и держать все под рукой. Сервисы-помощники для предпринимателей

Оптимизировать время на решение даже сложных задач помогут новые технологии и переход к цифровизации. Лилия Ахмадеева — контент-аналитик и индивидуальный предприниматель — собрала платформы и мобильные приложения, которые помогут наладить связь между клиентами и коллегами, а также избавиться от лишних переписок.

Помощники в решении задач

Поможет собрать все задачи в одном месте, поделить по категориям и классифицировать по степени важности. Позволяет добавлять заметки, теги и подзадачи. Можно ставить задачи с дедлайном, и они отобразятся в разделе «планы», а задачи без установленного времени уйдут в папку «в любое время».

Как помогает избавиться от бумаг: удобно распределять задачи и собирать все цели в одном приложении.

Личный опыт: приложение помогло систематизировать задачи и не путаться во времени.

Стоимость — 899 рублей.

Приложение для постановки задач для корпоративного пользования. Можно ставить цели сотрудникам, строить канбан-доски и видеть прогресс в личных графиках продуктивности. В задачи можно добавить заметки и вставлять файлы любого типа. Сервис поддерживает основные компьютерные и мобильные платформы.

Как помогает избавиться от бумаг: переносит все задачи в электронный вид и помогает избавиться от лишнего взаимодействия через переписки.

Личный опыт: канбан-доски помогают следить за тем, в каком темпе выполняются задачи, и экономят время, которое могло бы уходить на совещания в зуме.

Стоимость: базовый пакет — бесплатно, PRO-уровень — от 229 рублей в месяц.

Управление расходами

Money Manager (iOS, android)

Пригодится, если у вас много трат, за которыми сложно следить. Помогает распределять расходы и доходы по категориям. Можно следить за задолженностями и увидеть доступный лимит на кредитных картах. Есть возможность автоматизировать регулярные траты и добавлять фотографии к покупкам. Можно экспортировать данные через таблицу Excel.

Как помогает избавиться от бумаг: не нужно все записывать в ежедневник или следить за разными банковскими приложениями.

Личный опыт: добавляю все траты в одно место, больше не нужно проверять каждый счет по отдельности.

Стоимость — бесплатно.

Позволяет управлять личными и корпоративными тратами, прогнозировать бюджет и следить за долгами. Приложение объединяет все финансы в одной системе: учитывает наличные, карты, ПИФы, вклады и кредиты. К аккаунту можно подключить нескольких пользователей, например руководителей и бухгалтера. Через приложение сразу видно прошла операция об оплате или нет: пришли ли деньги от клиента и дошли ли они поставщику.

Как помогает избавиться от бумаг: не нужно рассчитывать траты вручную и лишний раз обмениваться письмами.

Личный опыт: спасает от лишней возни с документами, так как все транзакции собираются в одном месте.

Стоимость — бесплатно.

Для владельцев автомобилей

«Мой авто» — расход топлива (iOS, android)

Приложение-органайзер для владельцев машин. Позволяет отслеживать расходы на автомобиль, напоминает вовремя продлить страховку, права и пройти техосмотр. Приложение следит за пробегом машины и предупреждает, если нужно заменить шины. Через него можно оформить заявку на ремонт автомобиля и просмотреть доступные автосервисы.

Как помогает избавиться от бумаг: контролирует все расходы на автомобиль и хранит всю отчетность в одном месте — не нужно постоянно проверять бумажные документы и следить за их сроком годности.

Личный опыт: приложение помогает отслеживать все сроки и избежать лишних штрафов.

Стоимость — бесплатно.

Поможет быстро подобрать тариф на РКО для ИП и ООО. Можно выбрать самый выгодный ОСАГО, сэкономить время и деньги при поиске лучшего варианта, моментально оформить и добавить полис в Apple Wallet.

Как помогает избавиться от бумаг: не нужно вручную пересматривать все банковские предложения и печатать полис — он всегда будет под рукой в телефоне.

Личный опыт: легко следить за своим кредитным рейтингом.

Стоимость — бесплатно.

Продвижение и реклама

Сквозная аналитика и управление рекламой. Помогает собрать все расходы на маркетинг в одном месте и оценивать эффективность рекламы. Показывает, откуда приходит больше клиентов и в какой тип продвижения стоит вкладывать деньги. Позволяет автоматизировать рутинную работу и оставляет время для решения более сложных задач.

Как помогает избавиться от бумаг: не нужно вести отдельную аналитику по каждой маркетинговой кампании, все движения видно в одном месте.

Личный опыт: Calltouch помог понять, какой вариант продвижения самый эффективный, а от каких стоит отказаться.

Стоимость — от 990 рублей в месяц.

Платформа, которая позволяет следить сразу за несколькими соцсетями. С ее помощью можно делать единовременные публикации в Facebook, Twitter и другие социальные сети. Помогает создавать и планировать контент (в том числе визуальный) и делиться им. Можно делать отложенные записи, следить за популярными страницами и искать актуальные хештеги.

Как помогает избавиться от бумаг: не нужно оформлять посты в каждой соцсети отдельно и тратить время на поиск и просмотр актуальных тем и хештегов.

Личный опыт: заранее спланированные посты помогают избавиться от таких недочетов.

Стоимость: базовый пакет — бесплатно, PRO-уровень — от $9,99.

Коммуникация с сотрудниками и клиентами

Платформа для создания чат-ботов и голосовых ботов, которые помогут автоматизировать коммуникации между пользователями, клиентами и сотрудниками компании. Боты собирают в одном окне данные с разных каналов: телефона, мессенджеров, чатов в соцсетях и электронных почт. Голосовые боты помогут сократить траты на сотрудников call-центра, а текстовые боты оптимизируют процесс сопровождения сделок и упростят коммуникацию с клиентом.

Как помогает избавиться от бумаг: можно перевести всю коммуникацию в одно место и не следить за письмами на разных платформах.

Личный опыт: платформа за счет встроенных ботов помогла сэкономить деньги и силы на постоянной коммуникации с заказчиками.

Стоимость — зависит от целей.

Помогает собирать обратную связь от сотрудников компании, клиентов и поставщиков и провести качественную аналитику. Платформа позволяет создавать и запускать опросы, которые помогут улучшить продукт и качество взаимодействия как с клиентами, так и сотрудниками. Есть возможность пользоваться шаблонами и отправлять опросы по почте, в соцсети или через сообщения.

Как помогает избавиться от бумаг: можно быстро создавать опросы в приложении и собирать данные, не прибегая к разным сервисам, обзвонам и печатному формату.

Личный опыт: регулярные опросы помогли улучшить качество работы компании.

Стоимость — от €36 в месяц.

Работа с документами и оцифровкой

CamScanner (iOS, android)

Приложение, которое благодаря автокоррекции и автоматической смене перспективы позволяет делать фотографии уровня сканера. Фото можно переводить в PDF, JPEG, ставить электронную подпись, делиться в мессенджерах и по почте. Позволяет быстро оцифровывать документы. Помогает ускорить документооборот и управлять множеством файлов.

Как помогает избавиться от бумаг: можно быстро все отсканировать и не возиться с бумагами в поисках ближайшего сканера.

Личный опыт: с приложением я сканирую все документы на месте.

Стоимость — бесплатно.

«Qlone 3D сканер» (iOS, android)

Приложение для 3D-сканирования объектов и AR. Позволяет загрузить всестороннее изображение предмета в телефон. Полезно для производителей продуктов, которые хотят наладить быструю коммуникацию между сотрудниками и руководителями, без необходимости регулярных поездок в офис или на производство. Результат сканирования можно экспортировать в различные форматы 3D-файлов, есть опция анимации.

Как помогает избавиться от бумаг: нет необходимости постоянных переписок с описанием продукта и запроса дополнительных фотографий с разных сторон.

Личный опыт: с 3D-сканированием все участники коммуникации видят предмет со всех сторон и могут быстро дать свою оценку.

Стоимость — бесплатно.

Любому индивидуальному предпринимателю или компании стоит протестировать несколько инструментов. Я делала ставку на мультифункциональность. Пока такой формат мне нравится, но он будет меняться, так как на рынке постоянно появляются новые интересные сервисы.

Фото: siam.pukkato/shutterstock