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«Документы» сохранят всё: «Яндекс» представил новый сервис для работы

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Яндекс представил «Документы» — новый онлайн-сервис для создания и совместного редактирования файлов. Он войдёт в обновлённый набор сервисов, который получит название «Яндекс 360».

«Документы» сохранят всё: «Яндекс» представил новый сервис для работы

Теперь пользователи могут не только пересылать документы в «Почте» и хранить на «Диске», но и редактировать их, сообщает пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.

Новый сервис позволит создавать все основные типы документов: текстовые файлы, таблицы и презентации. «Документы» поддерживают форматы docx, xlsx и pptx и смогут конвертировать в них более старые версии.

В новом сервисе, по словам компании, будет удобно работать сообща, при этом необязательно иметь аккаунт «Яндекса»: редактор будет доступен по ссылке. Также будет доступна история изменений файла.

На данный момент сервис доступен только части пользователей, но постепенно он появится у всех.

«Документы» работают в веб-версии — как на компьютерах, так и на смартфонах. Ознакомиться с работой сервиса можно по ссылке.

Пока сервис доступен только части пользователей, но постепенно он появится у всех, заявили в «Яндексе».

Претерпел изменения и набор сервисов: теперь он называется «Яндекс 360», так как «сейчас в нём есть всё, что нужно для работы: не только сервисы для делового общения и хранения файлов, но и для работы с документами», сообщает компания.

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Фото: Grechka Media.
 

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