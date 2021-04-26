«Документы» сохранят всё: «Яндекс» представил новый сервис для работы

Яндекс представил «Документы» — новый онлайн-сервис для создания и совместного редактирования файлов. Он войдёт в обновлённый набор сервисов, который получит название «Яндекс 360».
Теперь пользователи могут не только пересылать документы в «Почте» и хранить на «Диске», но и редактировать их, сообщает пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.
Новый сервис позволит создавать все основные типы документов: текстовые файлы, таблицы и презентации. «Документы» поддерживают форматы docx, xlsx и pptx и смогут конвертировать в них более старые версии.
В новом сервисе, по словам компании, будет удобно работать сообща, при этом необязательно иметь аккаунт «Яндекса»: редактор будет доступен по ссылке. Также будет доступна история изменений файла.
На данный момент сервис доступен только части пользователей, но постепенно он появится у всех.
«Документы» работают в веб-версии — как на компьютерах, так и на смартфонах. Ознакомиться с работой сервиса можно по ссылке.
Пока сервис доступен только части пользователей, но постепенно он появится у всех, заявили в «Яндексе».
Претерпел изменения и набор сервисов: теперь он называется «Яндекс 360», так как «сейчас в нём есть всё, что нужно для работы: не только сервисы для делового общения и хранения файлов, но и для работы с документами», сообщает компания.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Grechka Media.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» и НИУ ВШЭ запустили лабораторию естественного языка в Санкт-Петербурге
- 2 Какие задачи решает автоматизация логистики: кейс «Яндекс.Лавки»
- 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 4 Тенденции контекстной рекламы: что нужно знать для запуска успешных кампаний
- 5 «Яндекс» открывает набор на летние оплачиваемые стажировки для студентов и начинающих IT-специалистов