В января на HeadHunter представлено более 3 тыс. вакансий в стартапах. Позиции программиста и разработчика традиционно лидируют по количеству опубликованных предложений работы в данной сфере — в общей сложности это более 520 предложений.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,6 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — около 460 и Свердловская область — более 110. Зарплатная вилка более 170 предложений начинается от 300 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий января в стартапах.

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии января в стартапах