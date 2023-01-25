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Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии января в стартапах

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Ирина Святицкая
Ирина Святицкая

Руководитель молодежного направления hh.ru

Анастасия Удальцова

В января на HeadHunter представлено более 3 тыс. вакансий в стартапах. Позиции программиста и разработчика традиционно лидируют по количеству опубликованных предложений работы в данной сфере — в общей сложности это более 520 предложений.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,6 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — около 460 и Свердловская область — более 110. Зарплатная вилка более 170 предложений начинается от 300 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий января в стартапах.

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии января в стартапах

 

Head of Engineering

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От 8 000 USD до вычета налогов, Москва

IT-компания Tabby ищет Head of Engineering, который будет:

  • осуществлять всесторонний People management,
  • формировать стратегию развития продуктов,
  • участвовать в развитии и распространении корпоративной культуры и культуры разработки.

От кандидата ожидается наличие опыта работы в роли Head of Engineering или Technical Director от двух лет и опыта работы в роли Team Lead продуктовой команды от пяти лет. 

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

 

ML Engineer

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От 7 000 до 9 000 USD до вычета налогов, Москва

В американский стартап Intelas требуется ML-инженер. Специалисту предстоит:

  • идентифицировать и исправлять ошибки в данных,
  • искать индикаторы, которые помогут оптимизировать расходы,
  • заниматься мэппингом.

Ищут соискателя с опытом работы от трех лет. 

 

Senior DevSecOps Engineer

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От 6 000 до 7 000 USD на руки, Москва

Компания Truv приглашает в команду Senior DevSecOps Engineer.

В перечень задач специалиста будет входить:

  • повышение безопасности приложений,
  • мониторинг уязвимостей,
  • составление отчетов об эффективности контроля безопасности.

Опыт работы от пяти лет и знание Postgres DB и облачных сервисов AWS будет существенным преимуществом. 

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Senior Backend Developer (С#)

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От 320 000 руб. на руки, Москва

IT-стартап «Автостэлс» приглашает на работу Senior Backend Developer (С#), которому предстоит:

  • проектировать архитектуру решения,
  • писать бэкенд-часть платформы с нуля,
  • реализовывать покрытие кода тестами.

В списке требований к соискателю: знания С#, PostgreSQL, .NET Core или .Net 6, Entity Framework 6 или EF Core, Docker, Rabbit MQ или Kafka и Redis. 

 

Финансовый менеджер (фандрайзер в стартап)

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От 300 000 руб. на руки, Москва

ИП Калистый К.Г. в поиске финансового менеджера в стартап.

Перед специалистом будут стоять задачи:

  • поиск венчурных инвесторов/ангелов,
  • проведение презентаций для них,
  • выбор максимально выгодных условий финансирования стартапа,
  • участие в структурировании сделок.

От успешного кандидата ожидается наличие опыта фандрайзинга, знание маркетинга венчурных, инвестиционных продуктов и свободное владение английским языком. 

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TechLead / Техлид

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От 300 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

Компания «РАВВИ» ищет специалиста на должность TechLead, который:

Работодателю важно наличие у кандидата опыта управления командами от двух лет и опыта backend разработки от пяти лет. 

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Исполнительный директор / COO — Startup

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От 300 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

В компанию Epass требуется исполнительный директор на проект для международного рынка. Специалисту предстоит работать с ангелами и фондами, проводить глубокий анализ рынка, готовить финансовую модель, pitch deck и MVP проекта.

От соискателя ожидается наличие опыта работы в крупнейших мировых IT-компаниях или опыта построения стартапов. 

 

Head of communications

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От 300 000 руб. на руки, Москва

Компания «Реалист» приглашает в команду Head of communications, который будет:

  • работать с основными каналами общения,
  • формировать сетку взаимодействия с потенциальными партнерами,
  • тестировать бизнес-гипотезы,
  • предоставлять результаты тестов.

Знание английского языка на уровне Advanced и наличие релевантного опыта в области коммуникаций — обязательные требования к соискателю. 

 

Системный архитектор (Postgres/.NET/JS) / CTO стартапа

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До 400 000 руб. на руки, Москва

Компания «Геном Информационные Технологии» в поисках системного архитектора, которому предстоит проектировать и контролировать реализацию low-code платформы, а также самостоятельно писать код.

Знания и навыки devops будут преимуществом для успешного кандидата. 

 

Fullstack Developer (React/Node)

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От 4 000 USD на руки, Москва

В команду Metagamingpower требуется специалист на должность Fullstack Developer.

Среди задач будущего сотрудника:

  • разработка сервисов для загрузки, хранения, обработки и визуализации больших массивов данных,
  • участие в проектировании архитектуры,
  • back-end и front-end разработка.

От кандидатов ожидается знание JavaScript, опыт работы с фреймворками Node.js, React, Next.js, MUI и хорошее знание SQL. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / djile

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