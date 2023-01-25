Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии января в стартапах

В января на HeadHunter представлено более 3 тыс. вакансий в стартапах. Позиции программиста и разработчика традиционно лидируют по количеству опубликованных предложений работы в данной сфере — в общей сложности это более 520 предложений.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,6 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — около 460 и Свердловская область — более 110. Зарплатная вилка более 170 предложений начинается от 300 тыс. рублей.
Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий января в стартапах.
Head of Engineering
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От 8 000 USD до вычета налогов, Москва
IT-компания Tabby ищет Head of Engineering, который будет:
- осуществлять всесторонний People management,
- формировать стратегию развития продуктов,
- участвовать в развитии и распространении корпоративной культуры и культуры разработки.
От кандидата ожидается наличие опыта работы в роли Head of Engineering или Technical Director от двух лет и опыта работы в роли Team Lead продуктовой команды от пяти лет.
ML Engineer
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От 7 000 до 9 000 USD до вычета налогов, Москва
В американский стартап Intelas требуется ML-инженер. Специалисту предстоит:
- идентифицировать и исправлять ошибки в данных,
- искать индикаторы, которые помогут оптимизировать расходы,
- заниматься мэппингом.
Ищут соискателя с опытом работы от трех лет.
Senior DevSecOps Engineer
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От 6 000 до 7 000 USD на руки, Москва
Компания Truv приглашает в команду Senior DevSecOps Engineer.
В перечень задач специалиста будет входить:
- повышение безопасности приложений,
- мониторинг уязвимостей,
- составление отчетов об эффективности контроля безопасности.
Опыт работы от пяти лет и знание Postgres DB и облачных сервисов AWS будет существенным преимуществом.
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Senior Backend Developer (С#)
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От 320 000 руб. на руки, Москва
IT-стартап «Автостэлс» приглашает на работу Senior Backend Developer (С#), которому предстоит:
- проектировать архитектуру решения,
- писать бэкенд-часть платформы с нуля,
- реализовывать покрытие кода тестами.
В списке требований к соискателю: знания С#, PostgreSQL, .NET Core или .Net 6, Entity Framework 6 или EF Core, Docker, Rabbit MQ или Kafka и Redis.
Финансовый менеджер (фандрайзер в стартап)
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От 300 000 руб. на руки, Москва
ИП Калистый К.Г. в поиске финансового менеджера в стартап.
Перед специалистом будут стоять задачи:
- поиск венчурных инвесторов/ангелов,
- проведение презентаций для них,
- выбор максимально выгодных условий финансирования стартапа,
- участие в структурировании сделок.
От успешного кандидата ожидается наличие опыта фандрайзинга, знание маркетинга венчурных, инвестиционных продуктов и свободное владение английским языком.
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TechLead / Техлид
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От 300 000 руб. на руки, Санкт-Петербург
Компания «РАВВИ» ищет специалиста на должность TechLead, который:
- будет создавать архитектуру кроссплатформенного мобильного приложения,
- помогать в формировании команды,
- осуществлять эффективное планирование бюджета на разработку.
Работодателю важно наличие у кандидата опыта управления командами от двух лет и опыта backend разработки от пяти лет.
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Исполнительный директор / COO — Startup
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От 300 000 руб. на руки, Санкт-Петербург
В компанию Epass требуется исполнительный директор на проект для международного рынка. Специалисту предстоит работать с ангелами и фондами, проводить глубокий анализ рынка, готовить финансовую модель, pitch deck и MVP проекта.
От соискателя ожидается наличие опыта работы в крупнейших мировых IT-компаниях или опыта построения стартапов.
Head of communications
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От 300 000 руб. на руки, Москва
Компания «Реалист» приглашает в команду Head of communications, который будет:
- работать с основными каналами общения,
- формировать сетку взаимодействия с потенциальными партнерами,
- тестировать бизнес-гипотезы,
- предоставлять результаты тестов.
Знание английского языка на уровне Advanced и наличие релевантного опыта в области коммуникаций — обязательные требования к соискателю.
Системный архитектор (Postgres/.NET/JS) / CTO стартапа
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До 400 000 руб. на руки, Москва
Компания «Геном Информационные Технологии» в поисках системного архитектора, которому предстоит проектировать и контролировать реализацию low-code платформы, а также самостоятельно писать код.
Знания и навыки devops будут преимуществом для успешного кандидата.
Fullstack Developer (React/Node)
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От 4 000 USD на руки, Москва
В команду Metagamingpower требуется специалист на должность Fullstack Developer.
Среди задач будущего сотрудника:
- разработка сервисов для загрузки, хранения, обработки и визуализации больших массивов данных,
- участие в проектировании архитектуры,
- back-end и front-end разработка.
От кандидатов ожидается знание JavaScript, опыт работы с фреймворками Node.js, React, Next.js, MUI и хорошее знание SQL.
Фото на обложке: Shutterstock / djile
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