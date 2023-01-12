«Я работаю финансовым аналитиком в США» — как начать успешную карьеру в финансах в Америке

Переезжать может быть тяжело, а начинать новую карьеру за рубежом — еще сложнее. Михаил Кобаненко поделился пошаговой инструкцией, как сменить карьерную стратегию и найти работу в финансах в Нью-Йорке. Сейчас он занимает позицию финансового аналитика в Signature Bank.

Содержание:

Как найти работу в СШA?

Поиск работы в США — это многоступенчатый процесс, к которому нужно тщательно готовиться.

Первый шаг — это создание страницы на LinkedIn. Но просто регистрации на веб-сайте недостаточно, рекрутеры зачастую игнорируют заявки кандидатов без полностью заполненного аккаунта.

Например, HR не посмотрит на заявку, где:

нет фото профиля; нет контактной информации; есть грамматические ошибки в описании; очень мало постов или другой публичной активности профиля.

Все это может существенно снизить ваши шансы на прохождение в следующие раунды собеседования.

Чтобы выглядеть более желанным кандидатом, используйте LinkedIn как личного PR-специалиста.

Личный брендинг — это то, что поможет вам выделиться из толпы и привлечь внимание рекрутеров в США. Для этого понадобятся следующие стратегии.

Добавьте фото профиля

Бизнес-фотографии в пиджаке на нейтральном фоне — это классика, которая никогда не выйдет из моды на LinkedIn. В то же время я советую попробовать поиграть с яркими цветами фона, так ваш профиль будет более заметен в общем списке.

Но главное — широко улыбайтесь! Люди с открытой улыбкой воспринимаются как более социальные и привлекательные кандидаты данные исследования PhotoFeeler.

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Сделайте секцию «О себе» запоминающейся

Представьте профессиональный опыт как историю, которая будет захватывать тысячи читателей.

Не бойтесь открыто говорить о своих успехах, в том числе в процентных значениях. К примеру:

на сколько процентов вы увеличили продажи компании,

на сколько клиентов больше привлекли по сравнению с прошлым годом.

Сильный сторителлинг еще сильнее, если ваши успехи подкреплены абсолютными данными.

Добавьте в контакты рекрутеров, часто размещающих вакансии

LinkedIn — это мощный инструмент для нетворкинга. Не бойтесь писать рекрутерам напрямую, если вы увидели подходящую для вас роль в их компании. Будьте проактивны и не стесняйтесь попросить о звонке в им удобное время, чтобы обсудить, как ваши навыки могут быть полезны компании.

Размещайте полезный контент

Для этого необязательно быть опытным блогером или талантливым писателем.

Простая и частая публикация ссылок на интересные статьи, исследования и бизнес-ивенты поможет вам запомниться подписчикам, среди которых может быть ваш будущий работодатель.

Как правильно составить резюме для зарубежной компании?

Стандарты западного и российского резюме весьма различаются, и очень важно не допустить такие частые ошибки.

Никаких фотографий

Добавление фотографии может повлечь дисквалификацию, поскольку эйчар может заподозрить, что вы пытаетесь дискриминировать других кандидатов по внешнему виду или расе.

По тем же причинам отделы кадров порой и вовсе запрещают рассматривать резюме с фотографиями, поэтому также убедитесь, что в вашем резюме отсутствует любое упоминание вашей внешности, роста или возраста.

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Визуальное оформление должно быть минимальным

В западных странах больше ценится содержание вашего резюме, чем внешний его вид. Максимум, который может быть уместен — цветовое разделение секций.

Сосредоточьтесь на контенте

Постарайтесь включить больше достижений и заслуг, нежели ваши обязанности, которые, по сути, вы должны выполнять в любом случае. Включите абсолютные или процентные величины, которые помогут квалифицировать ваши успехи.

Вынесите короткую секцию «О себе» в самое начало

По данным исследования, проведенного среди рекрутеров, специалисты по найму тратят всего 7 секунд на просмотр резюме.

Секция «О себе» — это простая возможность подчеркнуть ваши уникальные навыки и убедить рекрутера, что вы идеальный кандидат.

Для этого сфокусируйтесь:

на скиллах, важных для выбранной вакансии, результатах, которые вы принесли бизнесу в течение вашей карьеры.

Добавьте секцию, посвященную исключительно hard and soft skills

Эта секция после блока «О себе» должна упоминать все релевантные компетенции, включая то, какие компьютерные программы вы использовали и какие области знания освоили.

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Куда пойти учиться на финансиста?

Если есть финансовая возможность, советую свой американский профессиональный путь начинать с магистратуры (master’s degree). Так вы повысите цену себе как специалисту с международным опытом за плечами. Тип профильного образования будет зависеть от вашей должности и направления в финансах.

В США самыми частыми являются два направления магистратуры:

Master of Business Administration (MBA),

Master of Finance (MF).

Выбор между двумя программами может быть непростым, но обе магистратуры несут большой потенциал для высокооплачиваемой карьеры.

Так в чем же разница?

Программа MBA предоставляет выпускникам более широкий набор навыков и базу знаний, состоящую из множества аспектов делового мира, включая ведение собственного бизнеса или стартапа. MF, с другой стороны, гораздо более специфична для финансов.

У обеих программ есть свои плюсы и минусы, однако именно карьерные цели во многом будут определять, какой тип программы вам больше всего подходит.

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Например, в финансовом мире наличие MBA требуется при повышении или переходе на позицию уровня менеджера, поэтому эта программа поможет вам двигаться по карьерной лестнице. Однако в то время как MBA включает в себя

предпринимательство,

бизнес-менеджмент,

финансовый анализ,

Один из минусов MF — более низкие зарплаты по сравнению с MBA-выпускниками.

программа не предлагает детальный разбор бухгалтерского учета или моделирования. Для более глубоких знаний в этих областях придется идти на MF, которая готовит своих выпускников к таким областям, как торговля, инвестиции или управление рисками.

По данным за прошлый год, средняя годовая зарплата выпускников MF в США составляет $80 тыс., в то время как выпускники MBA получают в среднем $115 тыс.

Мнения по поводу того, в какие города стоит ехать для получения финансового образования, разнятся, однако мой личный опыт показывает, что студенты из других стран быстрее ассимилируются, нарабатывают профессиональные знакомства и, в конечном итоге, находят работу в крупных мегаполисах: Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго.

Тем не менее, если сравнивать эти три города по уровню финансового авторитета, Нью-Йорк несомненно на первом месте. Обратите внимание на эти университеты и колледжи, которые предлагают доступные по меркам Нью-Йорка MBA-программы:

Как проходить собеседование на финансиста?

Банковская структура и взаимоотношения между департаментами

Во время прохождения интервью нередко проверяют, насколько глубоко вы понимаете процессы финансовой организаци.

Например, если вы проходите собеседование в банк, необходимо показать, что вы понимаете:

основную модель получения выручки,

как взаимодействуют разные департаменты (к примеру, риск менеджеры и бухгалтеры).

Стоит быть готовым к подобным дискуссиям и использовать эту возможность, чтобы продемонстрировать экспертизу.

Мировая и региональная экономическая ситуация

Нередко приходится сталкиваться с экономическими вопросами общего характера:

Изменение ключевой ставки влияет на экономику и на работу банка частности. Понимание текущей экономической ситуации и влияния ключевой ставки на нее — основа для успешного финансового анализа.

Кандидат, который осознает влияние экономических условий на бизнес, сможет лучше понять рыночную ситуацию и сделать более точные прогнозы в будущем.

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Основы финансов и бухгалтерского учета

Другой вопрос, который часто задают на собеседовании, касается основ финансового учета и отчетности.

Хорошим ответом на этот вопрос будет, например, рассказ о том,

какие основные финансовые отчеты вы знаете,

какие показатели в них учитываются,

как они используются для анализа финансового состояния компании.

Глубокое понимание этой темы поможет вам произвести хорошее впечатление на работодателя.

Какие навыки важны для успешной карьеры в финансах?

Внимание к деталям

Один из ключевых навыков для работы в финансах. Даже незначительная ошибка может иметь существенные последствия.

Например, неправильно рассчитанный показатель в финансовом отчете может привести к неверному решению на уровне управления банка. Внимательность к деталям в целом помогает улучшить качество работы, избежать ошибок и сократить риски.

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Problem Solving

Умение решать проблемы — второй важный скилл. Это связано с тем, что финансы часто сопряжены с различными сложностями, неожиданностями и рисками.

Например, аналитика нередко просят продумать возможные пути улучшения финансового положения компании. Чтобы выполнить эту задачу, он должен будет использовать свои навыки problem solving:

анализ информации,

формулирование альтернативных решений,

оценку рисков,

принятие решений.

Весьма часто возникают технические проблемы, к примеру, несовпадение данных в различных отчетах. В такие моменты важнее думать не почему произошла проблема, а как быстрее ее решить.

Навыки презентации

Чтобы эффективно представлять результаты своего анализа, ключевые тенденции и рекомендации, финансовый аналитик должен уметь организовывать информацию, использовать программы для визуализации данных, а также убедительно и понятно выстраивать свою речь.

На Западе презентационные навыки преподают еще с младшей школы, поэтому рекомендую специалистам из СНГ заранее начать практиковаться на всевозможных платформах, чтобы побороть свою скованность.

Технические навыки

Технические навыки — это то, что вы будете постоянно обновлять и заново осваивать, поэтому рекомендую периодически проходить всевозможные программы и курсы.

LinkedIn Learning имеет внушительный набор курсов, по прохождению которых вы можете получить сертификат. Когда я искал работу в США, эта платформа очень помогла мне освежить память и обновить свои знания на различные финансовые темы.

К тому же сертификаты LinkedIn хорошо смотрятся в резюме.

Если вы будете собеседоваться в банк в США, будет необходимо освоить на уровне advanced тэти базовые программы:

Excel, Tableau, Bloomberg Terminal.

Организованность и дисциплинированность

Организованность и дисциплинированность высоко ценятся везде, но особенно критически в финансах.

Финансовому аналитику зачастую приходится работать над множеством задач одновременно. Организованность позволяет лучше планировать свое время, определять приоритеты и держать все документы в порядке, что помогает увеличить эффективность и уменьшить риск ошибок.

Soft Skills

коммуникация,

командная работа,

вежливость,

уверенность,

управление стрессом,

профессионализм

Все эти навыки критичны для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице в США.

Как таковые результаты работы влияют на ваше продвижение крайне незначительно: по теории P.I.E., описанной в книге Empowering Yourself: The Organizational Game Revealed, ваша работоспособность составляет всего 10% от решения о вашем повышении. Оставшиеся 90%, которые влияют на карьерный рост, — это ваши имидж и влияние на правильных людей.

Поэтому развитый эмоциональный IQ может существенно помочь вам преуспеть в карьере.

Другие рекомендации

Хорошие отношения с коллегами — тоже часть работы. Общение с ними может существенно упростить решение различных вопросов и дать возможность узнать больше о том, что происходит в индустрии и других отделах. Не пренебрегайте ланчем или кофе-брейками с людьми даже не из вашего отдела.

Проведение еженедельных Q&A-сессий с коллегами и менеджерами — полезный способ улучшить общение внутри коллектива. Обмен мнениями и опытом поможет и в профессиональном развитии: ваши коллеги чуть выше по рангу могут дать совершенно необычные инсайты.

Важно демонстрировать инициативу и не избегать самостоятельного решения рабочих проблем. Даже если вы не можете до конца разобраться в задаче, покажите коллеге или менеджеру, что вы уже предприняли для ее решения: ваш рисерч, логику, черновик. В США ценится предприимчивость, а пассивность может лишить повышения. Еще важно быть постоянно на связи и быть готовым взять дополнительную работу.

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В финансовой сфере, особенно в Нью-Йорке, часто выясняется, что многие люди знакомы друг с другом по прошлым местам работы. Поэтому стоит выстраивать долгосрочные отношения со всеми, с кем имеете дело. Не нужно недооценивать роль случайных разговоров и забывать о важности достойного увольнения, когда делаете все необходимое, чтобы не испортить отношения с коллегами и бизнес-партнерами.

Секрет успешной карьеры в стране трудоголиков очень прост — не говорите слово «нет». Здесь важен позитивный настрой: вы сначала соглашаетесь взять задачу с большим энтузиазмом, а затем разбираетесь, как ее выполнить.

Добавьте ко всему улыбку, и вуаля — вы успешный финансовый аналитик в США!

Фото на обложке: Shutterstock / Mongkolchon Akesin