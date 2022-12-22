Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии декабря в стартапах

Специально для RB.ru HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий декабря в стартапах.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,4 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — около 400 и Республика Татарстан — более 100. Зарплатная вилка более 150 предложений начинается от 300 тыс. рублей.

В декабре на HeadHunter представлено 3 тыс. вакансий в стартапах. Должности программиста и разработчика традиционно лидируют по количеству опубликованных предложений работы — в общей сложности это более 520 штук.

Head of Engineering

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От 8 000 USD до вычета налогов, Санкт-Петербург

Компания Tabby в поисках Head of Engineering, которому предстоит осуществлять руководство командой, формировать стратегию развития продуктов и устанавливать технические стандарты для формирования архитектуры сервисов. От специалиста ожидается опыт работы на аналогичной должности от 2 лет, опыт работы Team Lead от 5 лет и знание английского языка на уровне Upper-Intermediate.

Исполнительный директор / COO

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От 300 000 руб. на руки, Москва

Epass приглашает в команду исполнительного директора, который будет заниматься венчурным фандрайзингом, готовить pitchdeck, MVP проекта и контролировать работу подрядчиков. Для успешного прохождения собеседования требуется опыт работы в крупных мировых IT-компаниях и опыт участия в стартапах.

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QA Lead в американский стартап

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От 4 500 USD до вычета налогов, Москва

Cartwheel ищет опытного специалиста на должность QA Lead, который возьмет на себя тестирование разрабатываемого продукта, составление баг-репортов и ведение тестовой документации. От кандидата потребуется опыт тестирования веб- и мобильных приложений от 5 лет, опыт работы на аналогичной должности от 2 лет и уровень знания английского языка на уровне Intermediate.

Системный аналитик

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От 280 000 руб. на руки, Москва

В IT-компанию «Автостэлс» требуется системный аналитик. В обязанности специалиста будет входить разработка технических заданий и архитектурных решений, работа с документацией. Наличие навыков сбора и анализа требований к ПО, умение вести техническую документацию и знание архитектуры web-приложений обязательны для успешного кандидата.

Ведущий пентестер (Senior/Senior + Penetration Tester)

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От 250 000 руб. на руки, Москва

CyberOK приглашает на работу ведущего пентестера, которому предстоит проводить исследования в области информационной безопасности, выполнять работы по тестированию на проникновение и выявлять уязвимости. От успешного кандидата ожидается опыт работы в области практического анализа защищенности и тестирования на проникновение от 5 лет, опыт работы в команде и знание методик защищенности.

Product Owner

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До 5 000 USD на руки, Москва

DeFi Team в поисках Product Owner, главными задачами которого будет формирование backlog’а задач, проведение исследований ЦА, взаимодействие с командой UX-дизайнеров и внешними партнерами. Работодателю важно наличие у кандидата опыта работы на аналогичной должности или в качестве Product Manager от 5 лет и знание английского языка на уровне Upper-Intermediate.

Менеджер по продажам

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До 5 000 USD на руки, Москва

XFounders приглашает в команду менеджера по продажам, которому предстоит составлять критерии для отбора спонсоров, настраивать сервис для автоматизированной отправки сообщений и осуществлять созвоны со спонсорами. От соискателя требуется опыт в B2B-продажах и привлечении спонсоров, знания в сфере крипто и web3 будут преимуществом.

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Sales Manager (B2B, English)

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От 3 300 EUR до вычета налогов, Москва

В OSAI требуется специалист на должность Sales Manager, который будет заниматься поиском клиентом, работой с CRM и организовывать встречи и мероприятия. Навыки проведения эффективных переговоров, опыт работы в области AL/ML/CV и знание русского языка будут преимуществом для кандидата.

Project Manager

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От 200 000 до 300 000 руб. на руки, Москва

Компания «3Д-Разработка» в поисках Project Manager. В обязанности специалиста будет входить ведение документации по проекту, формирование задач и ведение бэклога, планирование спринтов и обработка обратной связи от клиентов. Для работодателя важно наличие у соискателя необходимых навыков и опыта работы от 3 лет.

DevOps engineer

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От 230 000 до 270 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

Mind&Machine ищет DevOps-инженера, в задачи которого будет входить управление процессом CI/CD, мониторинг состояния системы, настройка, интеграция и конфигурация DevOps-инструментов. От успешного кандидата ожидается опыт работы на аналогичной позиции от 2 лет, знание ОC Linux, Jenkins, Ansible, PostgreSQL.

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