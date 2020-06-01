Рай для трудовых мигрантов: как найти работу в Германии, находясь в России

Рекрутер и карьерный консультант Евгения Акулова , которая помогает русскоязычным специалистам найти работу в Германии, рассказывает, почему стоит обратить внимание на эту страну и что сделать, чтобы получить заветную позицию в немецкой компании.

Германия — одна из самых привлекательных стран для трудовой миграции, где иностранец может относительно просто получить высококвалифицированную работу. В отличие от США и Великобритании, в Германии нет так называемого visa sponsorship. Чтобы получить здесь вид на жительство, вам достаточно подписанного трудового контракта.

Несмотря на кризис, немецкие компании продолжают нанимать.

Так, в апреле 2020 было опубликовано 626 тыс. вакансий. Относительно того же периода прошлого года падение составило около 20%, что гораздо меньше, чем в той же Великобритании, Франции, Испании, Италии и США. Основной удар пришелся на гастрономическую, туристическую и автомобильные индустрии. При этом, например, IT-сектор растет.

В сравнении американским рынком, немецкая система справляется с кризисом существенно лучше: в конце апреля уровень безработицы в США составил 20,6%, тогда как в Германии — 5,8%.

Найти работу из-за границы сегодня существенно сложнее, чем год назад. Тем не менее, при должной квалификации и правильном позиционировании на рынке у вас есть шансы. Важно подходить к процессу поиска работы стратегически.





4 шага при поиске работы в Германии

Позиционирование; Анализ рынка; Подготовка документов; Интервью.

Обычно поиск работы начинают с подготовки резюме. Соискатель записывает все, что он когда-либо делал, и начинает рассылать CV во все компании подряд. И очень удивляется, расстраивается и злится, что его не зовут на интервью.





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На самом деле такой исход вполне закономерен.

Немецкий рекрутер не будет вам звонить, потому что не понимает, зачем вы ему нужны. Поэтому первая задача при поиске работы за границей — определиться с собственным позиционированием и ответить на вопрос: зачем компании вас нанимать.



Позиционирование

Чтобы правильно выстроить позиционирование нужно провести «личный SWOT анализ». Задача — найти свои сильные стороны, чтобы их выгодно «продать», и слабые стороны, чтобы знать, к какого типа «возражениям» готовиться.

Опишите свой «10-летний опыт» в продажах, маркетинге или на производстве. Но не с позиции «специалист 1 категории компании ОАО “Ромашка”», а с ответами на вопросы о том, что и зачем я делал, чего добился.

Когда вы пропишете весь свой опыт, проанализируйте его:

Что из этого опыта специфично для российского рынка?

Что можно «перенести» в другие индустрии?

Какую ценность вы можете предложить компании?

Например:

Вы менеджер по продажам в международной IT-компании в России.

Ваши сильные стороны:

Знание IT-рынка РФ.

«Связи» среди подрядчиков, партнеров и клиентов в РФ.

Технические знания продуктов.

Умение вести переговоры и закрывать сделки.

Умение руководить распределенной командой.

Хороший английский язык.

Ваши слабые стороны:

Незнание немецкого рынка.

Нет связей среди клиентов и поставщиков в Германии и Европе.

Отсутствие международного опыта.

Вы не владеете немецким языком.

Ваши «угрозы»:

Вас не возьмут работать «продавцом» на немецком рынке, потому что вы его не знаете.

У вас нет выстроенной системы контактов, соответственно, вы не сможете получить работу, применяя «связи».

У вас недостаточно опыта управления большой международной командой, чтобы руководить командой на региональном уровне EMEA.

Ваши возможности:

Работа на российский рынок или рынок СНГ.

Работа на рынок Восточной Европы.

Работа на международном рынке (без специфики региона).

Но это еще не все!

Если вы внимательно посмотрите на свой опыт, то увидите, что у вас есть «серая зона» — опыт, который вы не раскрыли в первой части задания.

Например, вы не показали, что работали в разработке или продуктовом маркетинге или выстраивали канал продаж через партнерскую сеть. Не указали «за ненадобностью» — все это было «очень давно».

Но именно эти детали дали бы вам следующие возможности на немецком рынке:

Работа по выстраиванию партнерского канала.

Организация продаж.

Проектный менеджмент.

Маркетинг (продуктовый или партнерский).

Расширяя и углубляя понимание вашего спектра работы, вы можете найти «новые» направления для поиска позиции за границей, чтобы нивелировать минусы.

Очевидно, что без немецкого на уровне носителя вы вряд ли сможете отвечать за продажи немецким клиентам. А вот выстраивать систему и организацию продаж — сможете. Или руководить международной командой. Или заняться стратегическим развитием бизнеса. Выбор будет зависеть исключительно от вашего опыта!

Итогом такого анализа должно стать четкое понимание, чем именно вы можете быть полезны немецкой компании.





Анализ рынка

Чтобы понять, на какие именно позиции и в каких компаниях вы можете претендовать, нужно провести анализ рынка.

Зайдите на любую из площадок для поиска работы:

LinkedIn,

Monster,

StepStone,

Xing.

Проанализируйте, что ищут компании в вашем секторе. Какие компетенции они ожидают увидеть?

Если вы считаете, что ваш профиль удовлетворяет требованиям, готовьте резюме. Если же вы видите, что вам не хватает определенных знаний или опыта, постарайтесь получить дополнительную квалификацию (на курсах или через участие в проекте на текущей работе).



Резюме

Немецкое резюме может быть длиннее принятого в США одностраничника (норма — 2–4 станицы), обязательно в табличном виде и с фотографией.

Содержание резюме важнее его внешнего вида, поэтому вы должны адаптировать ваше CV под каждую позицию, обращая внимание на требования интересующей вас роли и ключевые слова.





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Общее правило — резюме должно соответствовать описанию вакансии минимум на 80%. Важно, чтобы в резюме отражало не только те функции, которые вы выполняли, но и достижения на каждом месте работы.

Не забудьте подготовить грамотное сопроводительное письмо и профиль в социальных сетях (LinkedIn/Xing).





Интервью

Если вы прошли первичный отбор, вас пригласят на телефонное или онлайн-интервью. Здесь идет проверка «на адекватность» и уточнение, все ли правильно из вашего CV понял рекрутер. Чтобы пройти этот «барьер», нужно подготовить короткий рассказ о себе: кто вы, чем можете быть полезны компании и какие навыки собираете использовать для решения задач.

Затем следует интервью c нанимающим менеджером (как правило, это стандартизированное поведенческое интервью). В текущей ситуации все собеседования будут проходить онлайн.

Если вы решили искать работу в Германии, вас ждет непростое, но увлекательное путешествие. Процесс может занять от трех месяцев до года, в зависимости от уровня вашей подготовки и соответствия требованиям немецких компаний.

При условии, что вы хороший специалист в своей области, свободно владеете английским (немецкий — существенный плюс, но не обязательное условие) и готовы развиваться и расти — Германия вас ждет. Удачи в поиске!



Как получить максимум

Если вы решили искать работу за границей, подходите к вопросу стратегически:

Какими знаниями и навыками, востребованными на рынке, вы обладаете?

Как вы можете помочь компаниям?

Какие проблемы вы умеете решать и как именно?

Когда вы определитесь со своим УТП, подготовьте документы для поиска работы (резюме, сопроводительное письмо, профили в соцсетях), чтобы продемонстрировать свои сильные стороны и компетенции.

Будьте готовы продемонстрировать свои достижения на конкретных примерах во время интервью.

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