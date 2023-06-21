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Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июня в стартапах

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Ирина Святицкая
Ирина Святицкая

Руководитель молодежного направления hh.ru

Анастасия Удальцова

В июне на HeadHunter представлено более 3,7 тыс. позиций в стартапах. Более 1,6 тыс. приходится на ИТ-стартапы и более 270 предложений — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено 440 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предлагает треть компаний. 

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва – 1,8 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – более 580 и Свердловская область – порядка 130 предложений. Зарплатная вилка более 160 вакансий начинается от 305 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий июня в стартапах.
Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июня в стартапах

 

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Руководитель отдела по работе с маркетплейсами

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от 800 тыс. руб. на руки, Москва

Компания Hi, Rockits! открывает вакансию для руководителя отдела по работе с маркетплейсами.

В задачи специалиста войдет:

  • выстраивание процесса продаж,
  • разработка и реализация плана продаж,
  • согласование коммерческих условий.

Компания предлагает гибридный формат работы, возможности для профессионального роста, пятидневную рабочую неделю. 

Читайте по теме: Хочу руководить вертикалью в ИТ-компании: какие навыки для этого нужны?

 

Tech Lead или CTO

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от 5 500 USD на руки, Санкт-Петербург

YallaHub.ae, стартап, специализирующийся на оперативной доставке продуктов, ищет в команду CTO. Кандидат должен обладать опытом управления командой, frontend или fullstack разработки не менее трех лет.

Среди обязанностей:

  • развитие текущих продуктов и создание новых,
  • обеспечение соблюдения TTMtime to market, стабильности и быстродействия системы, ее масштабируемости. 

 

Ecosystem Developer (Rust)

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от 2 500 до 5 тыс. USD до вычета налогов, Москва

Стартап Gear Technologies Inc в поисках Ecosystem Developer со знанием английского языка, навыками работы на Rust или опытом работы на C/C++.

Среди условий удаленный формат работы, возможности для профессионального развития, передовые проекты, возможности участия в профильных конференциях.

Читайте по теме: Как эффективно обрасти связями. 5 правил успешного нетворкинга на tech-конференциях

 

CEO или CPO или Chief Executive Officer или Chief Product Officer

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от 500 тыс. руб. на руки, Москва

IT-стартап Epass приглашает Chief Executive Officer, которому предстоит:

  • руководить компанией,
  • заниматься фандрайзингом,
  • анализом рынка,
  • привлечением инвестиций.

Работодателю важно наличие релевантного опыта и знание английского языка.

Компания готова предложить высокий оклад и долю в проекте успешному кандидату. 

 

C# Senior backend developer

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от 330 тыс. до 400 тыс. руб. до вычета налогов, Москва

Стартап Pinnakl приглашает в команду Senior backend developer с опытом работы с .NET, включая ASP.NET Core и SQL.

В обязанности специалиста войдет:

  1. Составление планов, архитектуры;
  2. Моделирование и реализация новых функций продукта;
  3. Руководство разработкой дорожной карты продукта. 

 

Senior Python Developer

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от 350 тыс. руб. на руки, Москва

Стартап Anabar находится в поисках Senior Python Developer, которому предстоит разрабатывать многопоточный нагруженный скрапер данных на AWS-like стеке, разрабатывать приложения в микросервисной архитектуре и обучать сотрудников.

Среди условий удаленный формат работы, гибкий график, возможности для роста и развития. 

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

 

Team Lead Nest.js Fullstack

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от 250 тыс. до 350 тыс. руб. на руки, Москва

Стартап Wazzup ищет тимлида в команду разработки новых продуктов. Среди обязанностей управление командой и проектом, разработка новых сервисов с нуля, поддержка и улучшение продукта.

Кандидат должен ориентироваться в Node.js, Redis, Rabbit, PostgreSQL, обладать опытом управления командой от пяти человек. 

Приобрести эти и другие навыки вы можете, обратившись к каталогу образовательных курсов на RB.RU

 

Прикладной программист C++

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от 300 тыс. руб. на руки, Москва

«Полатор», продуктовый стартап в области технологий моделирования и прототипирования, ищет программиста с опытом:

  • коллективной разработки программного обеспечения,
  • создания и Unit-тестов к разработанному коду,
  • работы с системами управления версиями.

Компания предлагает своевременные выплаты, отсутствие бюрократии и оборудованное рабочее место современными инструментами.

 

Head of Sales

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от 300 тыс. руб. на руки, Москва

Стартап UR-LI открывает вакансию для руководителя отдела продаж. Кандидат должен обладать релевантным опытом работы, навыками ведения переговоров, базой наработанных контактов в банковской сфере.

Как руководитель продаж он будет заниматься заключением контрактов, отчетностью, участием в выставках и профильных мероприятиях.

 

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

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