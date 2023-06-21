Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июня в стартапах

В июне на HeadHunter представлено более 3,7 тыс. позиций в стартапах. Более 1,6 тыс. приходится на ИТ-стартапы и более 270 предложений — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено 440 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предлагает треть компаний.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва – 1,8 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – более 580 и Свердловская область – порядка 130 предложений. Зарплатная вилка более 160 вакансий начинается от 305 тыс. рублей.Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий июня в стартапах.
Перейти к вакансии:
- Руководитель отдела по работе с маркетплейсами
- Tech Lead или CTO
- Ecosystem Developer (Rust)
- CEO или CPO или Chief Executive Officer или Chief Product Officer
- C# Senior backend developer
- Senior Python Developer
- Team Lead Nest.js Fullstack
- Прикладной программист C++
- Head of Sales
Руководитель отдела по работе с маркетплейсами
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от 800 тыс. руб. на руки, Москва
Компания Hi, Rockits! открывает вакансию для руководителя отдела по работе с маркетплейсами.
В задачи специалиста войдет:
- выстраивание процесса продаж,
- разработка и реализация плана продаж,
- согласование коммерческих условий.
Компания предлагает гибридный формат работы, возможности для профессионального роста, пятидневную рабочую неделю.
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Tech Lead или CTO
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от 5 500 USD на руки, Санкт-Петербург
YallaHub.ae, стартап, специализирующийся на оперативной доставке продуктов, ищет в команду CTO. Кандидат должен обладать опытом управления командой, frontend или fullstack разработки не менее трех лет.
Среди обязанностей:
- развитие текущих продуктов и создание новых,
- обеспечение соблюдения TTM, стабильности и быстродействия системы, ее масштабируемости.
Ecosystem Developer (Rust)
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от 2 500 до 5 тыс. USD до вычета налогов, Москва
Стартап Gear Technologies Inc в поисках Ecosystem Developer со знанием английского языка, навыками работы на Rust или опытом работы на C/C++.
Среди условий удаленный формат работы, возможности для профессионального развития, передовые проекты, возможности участия в профильных конференциях.
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CEO или CPO или Chief Executive Officer или Chief Product Officer
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от 500 тыс. руб. на руки, Москва
IT-стартап Epass приглашает Chief Executive Officer, которому предстоит:
- руководить компанией,
- заниматься фандрайзингом,
- анализом рынка,
- привлечением инвестиций.
Работодателю важно наличие релевантного опыта и знание английского языка.
Компания готова предложить высокий оклад и долю в проекте успешному кандидату.
C# Senior backend developer
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от 330 тыс. до 400 тыс. руб. до вычета налогов, Москва
Стартап Pinnakl приглашает в команду Senior backend developer с опытом работы с .NET, включая ASP.NET Core и SQL.
В обязанности специалиста войдет:
- Составление планов, архитектуры;
- Моделирование и реализация новых функций продукта;
- Руководство разработкой дорожной карты продукта.
Senior Python Developer
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от 350 тыс. руб. на руки, Москва
Стартап Anabar находится в поисках Senior Python Developer, которому предстоит разрабатывать многопоточный нагруженный скрапер данных на AWS-like стеке, разрабатывать приложения в микросервисной архитектуре и обучать сотрудников.
Среди условий удаленный формат работы, гибкий график, возможности для роста и развития.
Team Lead Nest.js Fullstack
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от 250 тыс. до 350 тыс. руб. на руки, Москва
Стартап Wazzup ищет тимлида в команду разработки новых продуктов. Среди обязанностей управление командой и проектом, разработка новых сервисов с нуля, поддержка и улучшение продукта.
Кандидат должен ориентироваться в Node.js, Redis, Rabbit, PostgreSQL, обладать опытом управления командой от пяти человек.
Приобрести эти и другие навыки вы можете, обратившись к каталогу образовательных курсов на RB.RU
Прикладной программист C++
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от 300 тыс. руб. на руки, Москва
«Полатор», продуктовый стартап в области технологий моделирования и прототипирования, ищет программиста с опытом:
- коллективной разработки программного обеспечения,
- создания и Unit-тестов к разработанному коду,
- работы с системами управления версиями.
Компания предлагает своевременные выплаты, отсутствие бюрократии и оборудованное рабочее место современными инструментами.
Head of Sales
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от 300 тыс. руб. на руки, Москва
Стартап UR-LI открывает вакансию для руководителя отдела продаж. Кандидат должен обладать релевантным опытом работы, навыками ведения переговоров, базой наработанных контактов в банковской сфере.
Как руководитель продаж он будет заниматься заключением контрактов, отчетностью, участием в выставках и профильных мероприятиях.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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