В июне на HeadHunter представлено более 3,7 тыс. позиций в стартапах. Более 1,6 тыс. приходится на ИТ-стартапы и более 270 предложений — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено 440 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предлагает треть компаний.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва – 1,8 тыс. вакансий, Санкт-Петербург – более 580 и Свердловская область – порядка 130 предложений. Зарплатная вилка более 160 вакансий начинается от 305 тыс. рублей.

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии июня в стартапах

Анастасия Удальцова

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий июня в стартапах.