Наем junior-специалистов: что нужно учитывать, беря на работу молодого сотрудника

Сергей Сочнев, CEO Phoenix Education, рассказывает, как создать здоровую систему, которая будет работать на HR-бренд работодателя и оставлять приятное ощущение от взаимодействия, даже если сотрудничество не срослось.

Зачастую компании подходят к найму молодых ребят так же, как к найму опытных специалистов: с жестким фильтром на входе и без продуманного онбординга. Неудивительно, что процесс работает плохо.

Признаки рабочей системы

на вакансии откликается больше «ваших» кандидатов, подходящих по культуре, привлечение перестает быть болезненным процессом;

структурированный онбординг помогает адаптироваться: опытные сотрудники знают, как передавать экспертизу, тратят меньше времени на обучение новичков;

новые сотрудники вовлечены гораздо больше, растут быстрее, а их работа становится результативнее;

люди задерживаются в компании дольше, растет уровень корпоративной культуры, команда работает слаженно;

значительно вырастает узнаваемость бренда;

компания активно развивается благодаря общению с новыми поколениями, не происходит застоя.





Необходимые компоненты

Компании устраивают бесконечные мероприятия, хакатоны и кейс-чемпионаты с бесплатной едой и гонятся за инновационными форматами. Но проблема в работе с молодыми ребятами находится глубже.

Успешный наем — это когда и компания, и кандидат понимают, что подходят друг другу.

При этом база — дух компании и ценности, набор инструментов и принципов решения задач — формируется годами, а навыки и знания молодые ребята наращивают быстро. В долгосрочной перспективе на момент найма важнее сопоставлять базу и ожидания друг от друга, а на стадии адаптации закладывать время на обучение нужным компетенциям.

Я использую в работе одну метафору: колокольчик рекрутинга, который помогает привлечь своих сотрудников. Существует три этапа, на которых можно работать над улучшением процесса:

Привлечение. Мы звоним в колокольчик и делаем акцент на том, что нам важно в культуре и мышлении, чтобы привлечь нужную аудиторию. Отбор. Формируем собственную систему распознавания «своих» ребят. Адаптация. Развиваем те уровни колокольчика, по которым кандидат отклоняется.





Чаще всего компании сталкиваются с такими проблемами:

Во время привлечения компания борется со стереотипами, которые сложно победить лекциями, статьями и фотографиями. Пока человек не попробует себя в деле и не поработает вместе с людьми из компании, невозможно понять, насколько ему подходит ее мышление и культура. При отборе молодых ребят обеим сторонам сложно понять, насколько кандидат приживется: у него нет опыта, а культуру и мышление сложно проверить классическими тестами и кейсами. Необходимо плотное взаимодействие с кандидатами, чтобы выявить важные качества. Во время онбординга всем сложно, если нет единого унифицированного процесса передачи знаний.

Вывод: система будет работать только тогда, когда она будет сквозной — единообразной и согласованной, а еще — когда будет работать на то, чтобы помогать выявлять своих ребят и развивать недостающие навыки.

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Какие стадии нужно пройти, чтобы система заработала

Один из вариантов — организовать плотное взаимодействие с кандидатами, чтобы понять их потребности и дать им возможность ближе с компанией через внешнюю программу обучения. С одной стороны, исчезают риски нанять не тех, а с другой — в отличие от разовых мероприятий, подход дает плотный контакт большого количества кандидатов и компании.

Допустим, мы хотим построить внешнюю программу обучения, через которую сможем привлечь junior-разработчиков. Схема может выглядеть так:

1. Строим портрет идеального junior-разработчика, прошедшего онбординг и готового к эффективной работе. Для этого отвечаем на вопросы:

Какими hard skills и технологиями он должен владеть?

Какими soft skills он владеет?

Как выглядит портрет человека, которому комфортно работать в вашем коллективе с точки зрения культуры и мышления?

Экзотические инструменты, технологии и фреймворки из внутренней кухни компании, которые не стоит проверять на входе.

Hard skills и soft skills, которым можно быстро обучить.

Скорее всего, портрет кандидата на входе будет намного проще, чем на саму позицию. Это позволит расширить воронку рекрутинга и привлечь на порядок больше людей.

Где можно найти таких ребят? Если мы смотрим на культуру, то каждый вуз обладаем своими особенностями. Имеет смысл смотреть отдельные сообщества, которые транслируют ценности, схожие с вашими.

Какие у вашей аудитории могут быть карьерные сложности?

Как вы можете помочь их решить через свою учебную программу? Ответ может стать основой для внешних лекций или даже целой программы обучения.

Ядро — практика и учебные проекты, над которыми работают ученики.

Теория: каким технологиям учим на разных этапах?

Взаимодействие с наставниками: как и в какой момент наставники подключаются к проекту?

Почему наставникам будет интересно и полезно? Моделируем мероприятия, благодаря которым наставники получат не меньше пользы, чем участники онбординга. Здесь есть возможность завязать мотивацию участников на вашей внутренней программе развития навыков наставничества.

Первый этап: онлайн-тест для грубой фильтрации аудитории.

Второй этап: офлайн-олимпиада/ассессмент-центр для проверки навыков и соответствия по мотивации и культуре.

Создаем посадочную страницу программы с учетом понимания потребностей соискателей из четвертого пункта.

2. Каким навыкам и технологиям реально обучить за 2-3 месяца? Они лягут в основу программы, которую вы в будущем моделируете. Сюда попадают:3. Строим портрет идеального кандидата на входе в программу. Для этого берем портрет из первого пункта и вычитаем навыки из второго пункта.4. Анализируем ЦА — соискателей, которых хотим привлечь на программу:5. Проектируем программу обучения или адаптации:6. Проектируем отбор на программу: что соискатель должен уметь, чтобы потянуть обучение?7. Проектируем маркетинг Получилась настоящая сквозная воронка от привлечения кандидатов до их отбора и адаптации.

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Как получить максимум, нанимая молодых специалистов

Отказаться от убеждения, что процесс заработает сам, если вы увеличите охваты и будете привлекать активнее. Определить, кто из сотрудников внутри компании в краткосрочной перспективе будет получать большую пользу от изменений: нанимающие менеджеры сократят время на интервью с нерелевантными кандидатами, сотрудники, которые отвечают за онбординг, смогут прогнозировать время на обучение.



Важно объяснить всем участниками процесса потенциальную пользу от изменения подхода. Нужно, чтобы внутренний проект находил одобрение у всех и вовлекал. Поставить первичные цели для новой системы и определить метрики, через которые вы увидите улучшение. Дальше можно отталкиваться от ближайших задач, которые стоят перед компанией — протестировать подход для набора junior-специалистов на стажировку. Тест на одном из проектов помогает определить, изменилось ли что-то и решить, стоит ли комплексно менять подход по всем остальным направлениям, обосновать инициативу. Спроектировать процесс по шагам. В этом поможет схема из предыдущего пункта.





Фото на обложке: Shutterstock/tomertu