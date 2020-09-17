Наем junior-специалистов: что нужно учитывать, беря на работу молодого сотрудника
Зачастую компании подходят к найму молодых ребят так же, как к найму опытных специалистов: с жестким фильтром на входе и без продуманного онбординга. Неудивительно, что процесс работает плохо.
Сергей Сочнев, CEO Phoenix Education, рассказывает, как создать здоровую систему, которая будет работать на HR-бренд работодателя и оставлять приятное ощущение от взаимодействия, даже если сотрудничество не срослось.
Признаки рабочей системы
- на вакансии откликается больше «ваших» кандидатов, подходящих по культуре, привлечение перестает быть болезненным процессом;
- структурированный онбординг помогает адаптироваться: опытные сотрудники знают, как передавать экспертизу, тратят меньше времени на обучение новичков;
- новые сотрудники вовлечены гораздо больше, растут быстрее, а их работа становится результативнее;
- люди задерживаются в компании дольше, растет уровень корпоративной культуры, команда работает слаженно;
- значительно вырастает узнаваемость бренда;
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компания активно развивается благодаря общению с новыми поколениями, не происходит застоя.
Необходимые компоненты
Компании устраивают бесконечные мероприятия, хакатоны и кейс-чемпионаты с бесплатной едой и гонятся за инновационными форматами. Но проблема в работе с молодыми ребятами находится глубже.
Успешный наем — это когда и компания, и кандидат понимают, что подходят друг другу.
При этом база — дух компании и ценности, набор инструментов и принципов решения задач — формируется годами, а навыки и знания молодые ребята наращивают быстро. В долгосрочной перспективе на момент найма важнее сопоставлять базу и ожидания друг от друга, а на стадии адаптации закладывать время на обучение нужным компетенциям.
Я использую в работе одну метафору: колокольчик рекрутинга, который помогает привлечь своих сотрудников. Существует три этапа, на которых можно работать над улучшением процесса:
- Привлечение. Мы звоним в колокольчик и делаем акцент на том, что нам важно в культуре и мышлении, чтобы привлечь нужную аудиторию.
- Отбор. Формируем собственную систему распознавания «своих» ребят.
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Адаптация. Развиваем те уровни колокольчика, по которым кандидат отклоняется.
Чаще всего компании сталкиваются с такими проблемами:
- Во время привлечения компания борется со стереотипами, которые сложно победить лекциями, статьями и фотографиями. Пока человек не попробует себя в деле и не поработает вместе с людьми из компании, невозможно понять, насколько ему подходит ее мышление и культура.
- При отборе молодых ребят обеим сторонам сложно понять, насколько кандидат приживется: у него нет опыта, а культуру и мышление сложно проверить классическими тестами и кейсами. Необходимо плотное взаимодействие с кандидатами, чтобы выявить важные качества.
- Во время онбординга всем сложно, если нет единого унифицированного процесса передачи знаний.
Shutterstock/hoangpts
Какие стадии нужно пройти, чтобы система заработала
Один из вариантов — организовать плотное взаимодействие с кандидатами, чтобы понять их потребности и дать им возможность ближе с компанией через внешнюю программу обучения. С одной стороны, исчезают риски нанять не тех, а с другой — в отличие от разовых мероприятий, подход дает плотный контакт большого количества кандидатов и компании.
Допустим, мы хотим построить внешнюю программу обучения, через которую сможем привлечь junior-разработчиков. Схема может выглядеть так:
1. Строим портрет идеального junior-разработчика, прошедшего онбординг и готового к эффективной работе. Для этого отвечаем на вопросы:
- Какими hard skills и технологиями он должен владеть?
- Какими soft skills он владеет?
- Как выглядит портрет человека, которому комфортно работать в вашем коллективе с точки зрения культуры и мышления?
- Экзотические инструменты, технологии и фреймворки из внутренней кухни компании, которые не стоит проверять на входе.
- Hard skills и soft skills, которым можно быстро обучить.
- Скорее всего, портрет кандидата на входе будет намного проще, чем на саму позицию. Это позволит расширить воронку рекрутинга и привлечь на порядок больше людей.
- Где можно найти таких ребят? Если мы смотрим на культуру, то каждый вуз обладаем своими особенностями. Имеет смысл смотреть отдельные сообщества, которые транслируют ценности, схожие с вашими.
- Какие у вашей аудитории могут быть карьерные сложности?
- Как вы можете помочь их решить через свою учебную программу? Ответ может стать основой для внешних лекций или даже целой программы обучения.
- Ядро — практика и учебные проекты, над которыми работают ученики.
- Теория: каким технологиям учим на разных этапах?
- Взаимодействие с наставниками: как и в какой момент наставники подключаются к проекту?
- Почему наставникам будет интересно и полезно? Моделируем мероприятия, благодаря которым наставники получат не меньше пользы, чем участники онбординга. Здесь есть возможность завязать мотивацию участников на вашей внутренней программе развития навыков наставничества.
- Первый этап: онлайн-тест для грубой фильтрации аудитории.
- Второй этап: офлайн-олимпиада/ассессмент-центр для проверки навыков и соответствия по мотивации и культуре.
- Создаем посадочную страницу программы с учетом понимания потребностей соискателей из четвертого пункта.
Shutterstock/hoangpts
Как получить максимум, нанимая молодых специалистов
- Отказаться от убеждения, что процесс заработает сам, если вы увеличите охваты и будете привлекать активнее.
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Определить, кто из сотрудников внутри компании в краткосрочной перспективе будет получать большую пользу от изменений: нанимающие менеджеры сократят время на интервью с нерелевантными кандидатами, сотрудники, которые отвечают за онбординг, смогут прогнозировать время на обучение.
Важно объяснить всем участниками процесса потенциальную пользу от изменения подхода. Нужно, чтобы внутренний проект находил одобрение у всех и вовлекал.
- Поставить первичные цели для новой системы и определить метрики, через которые вы увидите улучшение. Дальше можно отталкиваться от ближайших задач, которые стоят перед компанией — протестировать подход для набора junior-специалистов на стажировку. Тест на одном из проектов помогает определить, изменилось ли что-то и решить, стоит ли комплексно менять подход по всем остальным направлениям, обосновать инициативу.
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Спроектировать процесс по шагам. В этом поможет схема из предыдущего пункта.
Фото на обложке: Shutterstock/tomertu
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