«Бессмысленные резюме не просто существуют — их достаточно много». Как найти среди них нужного кандидата?

Поиск хорошего сотрудника можно сравнить с добычей золота: чтобы найти того самого кандидата, приходится просматривать и отсеивать десятки, а иногда и сотни резюме.

На одну вакансию могут приходить десятки и сотни резюме, и некоторые из них не стоит даже рассматривать. По моему опыту, соотношение качественных и бесполезных резюме примерно такое:

30% действительно интересны и достойны более подробного изучения,

30% — невнятные и стандартные,

порядка 40% — такие, на которые точно не нужно тратить время.

Конечно, это только приблизительные цифры. К тому же, в каждой сфере деятельности своя специфика и статистика. Но в целом это соотношение иллюстрирует не самую радужную картину: бессмысленные резюме не просто существует — их достаточно много.

Объясняется это довольно просто: люди редко задумываются о том, какая именно работа им нужна: не просто чтобы «платили побольше», а чем в действительности человек хотел бы заниматься. Плюс далеко не все умеют адекватно оценивать себя с профессиональной точки зрения. И задача HR-менеджера — научиться отсеивать таких людей на самом первом этапе.

Резюме, которые можно не читать

Главный критерий такой: если вы не можете с первых строк понять, на какую должность претендует человек и какими профессиональными компетенциями обладает, смело закрывайте файл. В хорошем резюме должно быть четко указано, что характеризует кандидата.

По резюме вроде: «Вот он я! Найдите мне какую-нибудь работу!» невозможно понять, что за человек его написал и что он из себя представляет.

Четкость важна не только в том, что характеризует человека (опыт, навыки), но и в других деталях:

в каком графике хочет работать,

готов ли к командировкам,

каковы в целом его ожидания от работы.

Если вы ищете сотрудника, должностные обязанности которого предполагают плавающий график работы и много разъездов, а по резюме невозможно понять, готов ли кандидат к таким условиям — велика вероятность, что вы потратите время на переписку и уточнения и выясните, что соискатель вам не подходит.

Еще один сигнал о том, что кандидат вам не подойдет, — неуместность и непонимание того, что нужно вам как работодателю. По сути, резюме — это описание профессионального опыта. И если в этом опыте много лишнего — например, «родился в 1986 году в таком-то городе, пошел в школу в 1993 году…» — это свидетельствует о том, что человек не может сосредоточиться на основной задаче и выделить главное.

Также нельзя назвать хорошим резюме с категоричными требованиями. Например, когда соискатель крупными буквами пишет: «Звоните только собственники, HR не звоните!!!». Ну, что тут можно сказать — не звоните.

Стоит насторожиться, если в резюме соискатель рассказывает о причинах своего ухода с предыдущего места работы, обвиняя работодателя: «Ушел, потому что была черная зарплата» или «Собственник фирмы — плохой человек». Такая информация в резюме в принципе лишняя. И зачастую характеризует соискателя как непростого человека, с которым будет сложно работать. Скорее всего, в вашей команде он не нужен.

Критерии хорошего резюме

Конечно, у каждой компании есть свои критерии отбора. Например, мы — за индивидуальный, персонализированный подход к соискателям. Так, всегда подкупает, если человек хотя бы немного пишет про свои личностные качества и профессиональные компетенции. Но здесь есть нюанс: хороши именно конкретные рассказы о себе, а не стандартные формулировки типа «коммуникабельный» и «обучаемый». Сейчас все считают себя таковыми, и подобные фразы в резюме выглядят шаблонными, а это скорее минус.

В целом практически для любой вакансии хорошо, когда человек прилагает сопроводительное письмо: почему он хочет работать именно у вас, что он умеет, почему подходит на эту должность.

Это показывает, что человек как минимум довольно серьезно подошел к поиску, а не рассылает резюме по всем более-менее подходящим компаниям.

Отлично характеризует человека резюме, сделанное по стилю вакансии. Сейчас есть тренд: компании стараются описывать вакансии интересно, не самыми стандартными способами. И когда кандидат старается свое резюме, сопроводительное письмо или рассказ об опыте адаптировать под описание вакансии или характерный для компании стиль коммуникации, это действительно привлекает внимание.

Так, однажды у нас была вакансия менеджера по развитию бизнеса, написанная в своеобразном стиле: бонусы мы называли «горшочком с золотом», а в качестве одного из требований указали умение поддерживать разговор с кем угодно на любую тему.

Наиболее интересны были кандидаты, которые пытались отвечать в похожем стиле или демонстрировать соответствие требованиям. Например, в одном сопроводительном письме было написано: «Смог договориться и продать партию порножурналов в воинскую часть. Думаю, теперь смогу все».

Как распознать ложь в резюме

По моим наблюдениям, в 95% резюме люди врут. И иногда это не приукрашивание фактов, а именно серьезная ложь: в должностях, сроках работы в компании, заслугах.

Нередко я сталкивалась с ситуацией, когда на вопрос, работал ли у вас такой-то человек руководителем отдела продаж, получала ответ: «Да, работал, но он был менеджером по продажам».

Я работаю в сфере электронной коммерции 11 лет, и мой круг профессионального общения достаточно широкий. Если мне попадается резюме из знакомых компаний, то с большой вероятностью я позвоню своим знакомым и спрошу рекомендации.

Рекомендации от предыдущих работодателей вообще часто помогают подтвердить или опровергнуть какие-то факты или лучше узнать соискателя. Правда, запрос рекомендаций сейчас регулируется законом: нужно получить на них согласие от самого кандидата, причем письменное. Но если вы общаетесь в рамках своего профессионального комьюнити, там почти всегда можно найти людей, которые расскажут вам про опыт человека, работавшего у них. Да, возможно, это будет не рекомендация, а субъективная оценка человека, но так или иначе, о кандидате станет известно больше. Поэтому если есть возможность пообщаться с кем-то из «прошлой жизни» соискателя, не пренебрегайте ею.

Если у вас нет знакомых из той или иной компании, определить неправду помогут простая логика и кругозор. Например, однажды выявила серьезную ложь в идеальном на первый взгляд резюме PR-директора одной ювелирной сети.

Кандидат проработал в этой компании три месяца, а в резюме указал, что был инициатором крупной акции. Эта рекламная акция была действительно очень хорошей, но она началась задолго до его прихода в компанию. Условно, он написал, что придумал ее в мае, но она стартовала еще в прошлом году — и, естественно, он не мог быть инициатором.

Что касается логики, нужно соотносить резюме и то, действительно ли написанное в нем могло произойти. Например, перед вами следующее резюме: сначала человек работал менеджером по продажам в средних компаниях, и результаты его работы не были выдающимися. А после этого он резко становится директором дивизионных продаж в крупной компании. Получить такое повышение очень сложно — безусловно, это реально, но в редких случаях. Поэтому вероятность того, что это обман, довольно высокая.

Как и где искать своего кандидата

Поиск нужного кандидата по резюме — долгая и нудная работа. Нужно сидеть и кропотливо перебирать, читать и просматривать каждый отклик. Со временем вы научитесь воспринимать и оценивать резюме практически на автомате. Если раньше мне требовалось три минуты на отклик, то сейчас я за 15 секунд могу понять, стоит ли вообще его рассматривать. В первую очередь я смотрю на опыт работы, название компаний и образование.

У вас как человека, который ищет сотрудника, должны быть основные требования к кандидату. Такие же четкие и понятные, как и хорошие резюме. Именно по ним можно сделать некую предварительную оценку, и если соискатель отвечает этим требованиям, есть смысл более подробно ознакомиться с его резюме.

Что касается мест для поиска, то искать резюме и размещать свои вакансии стоит как на специализированных работных сайтах, так и в социальных сетях и мессенджерах.

Вакансию лучше всего дублировать в нескольких местах — так поток резюме будет больше. Также важно знать, где сейчас в основном сосредоточены кандидаты на вашу вакансию. Это могут быть нишевые работные сайты или определенные Telegram-каналы — нужно дублировать информацию туда.

Как получить максимум

Резюме — это первый этап коммуникации, и обычно по нему сразу можно понять, подходит ли вам кандидат. Минимум треть откликов на вакансию будут невнятными, бессмысленными или неподходящими, и важно научиться отсеивать их, чтобы не тратить свое время.

Хорошее резюме обычно видно сразу: по нему с первого взгляда понятно, на какую должность претендует человек и что он из себя представляет. Если вы не можете этого понять, переходите к следующему кандидату.

Если в резюме много лишних деталей или подробностей, которые вам как работодателю неинтересны, — это плохое резюме. Также стоит оценивать текст на адекватность и уместность. Обычно это тоже видно сразу.

Прекрасно, если соискатель сопроводил резюме персонализированным письмом, в котором обращается именно к вам как к работодателю. Или же скорректировал текст резюме под вашу вакансию — использует похожий стиль коммуникации или упоминает ровно то, о чем вы просили. Значит, это не бессмысленная рассылка по всем похожим компаниям — к этому кандидату стоит приглядеться внимательнее.

Резюме, которые прошли первый этап отсеивания, стоит оценивать на правдивость и при возможности проверять факты. Помогут связи в профессиональном сообществе, знание рынка и простая логика.

Главное же правило при поиске кандидата — понимать, что, несмотря на обилие плохих резюме, хорошие тоже есть, и ваш идеальный сотрудник где-то там.

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