Как рекрутерам вести Телеграм-сообщество для разработчиков

Публиковать вакансии и находить лояльных кандидатов для работы в ИТ-компании поможет сообщество в Телеграм. Как сделать его интересным для разработчиков, поддерживать постоянную активность и перевести в офлайн-формат, рассказывает руководитель отдела подбора персонала Arenadata Ольга Панкина на примере Телеграм-сообщества IT61job для ИТ-специалистов Ростова-на-Дону.

Разобраться, какие есть запреты

Важная задача для рекрутера — достучаться до кандидатов. Один из способов решения — «посев» вакансий в социальных сетях. Выбирая для этого группы, рекрутер может столкнуться с ограничениями:

сообщества разрешают публиковать вакансии в строго ограниченном количестве. Например, одна вакансия в неделю от компании, что очень мало; если ограничений нет, сообщества превращаются в мёртвое хранилище вакансий, где нет живого общения, а значит, отклика от кандидатов.

Я решила проблему, создав Телеграм-канал IT61job, где ИТ-специалисты Ростова-на-Дону общаются по интересам и ищут работу. Здесь же рекрутеры бесплатно публикуют вакансии в нужном количестве.

Продумать, как развивать канал

Просто создать канал в Телеграме мало. Нужно, чтобы его посещали, а участники были активными. Как развивать канал:

сделайте рассылку приглашений в дружественные сообщества в Телеграме. Постепенно люди начнут добавляться сами;

предложите актуальные темы для обсуждения и дайте участникам канала высказаться. Вы быстро увидите новых подписчиков, которые будут приходить на обсуждения;

создайте микс форматов: к онлайну можно добавить офлайн. В моём случае на старте канала наиболее активный рост произошёл после того, как мы провели первый митап для ИТ-специалистов.

С этим событием связана забавная история. В Ростове-на-Дону есть крупное ИТ-сообщество RndTech, которое делает крутые мероприятия. Многие участники первого митапа были уверены, что организаторы именно они. Стало понятно, что канал живой и люди нашли отличную площадку для общения.

Для меня это стало показателем того, как высоко на старте мы подняли планку. С тех пор прошло уже три года, и созданный мной Телеграм-канал нашёл отклик: сейчас в нём более 2000 участников. Он стал самым большим Телеграм-каналом с ИТ-вакансиями Ростова-на-Дону. А онлайн-формат постепенно перешёл и в офлайн: мы провели уже три полноценных митапа и тренинг для ИТ-специалистов.

Понять, какие цели у подписчиков

В IT61job представлены несколько категорий подписчиков: рекрутеры и HR из разных компаний, CEO и менеджеры, ИТ-специалисты. Одни публикуют вакансии и ищут подходящих кандидатов. Другие получают больше возможностей.

На канале ИТ-специалисты могут:

обсудить ситуацию на кадровом рынке; узнать данные об аналитике зарплат; опубликовать своё резюме; получить советы от коллег и рекрутеров по поиску работы, стажировки или повышению квалификации; проконсультироваться с коллегами и HR-специалистами, что делать в экстренной ситуации, связанной с текущей работой.

Всю информацию участники сообщества получают «из первых уст». Они знакомятся с самыми интересными локальными и глобальными вакансиями. Сокращают для себя путь к трудоустройству, так как получают доступ к рекрутерам без сопроводительных писем и могут сразу же задать вопросы, связанные с конкретной вакансией.

Когда наша компания искала менеджера продукта, я случайно увидела на канале резюме, по которому стало ясно, что человек — евангелист Ni-Fi. Мы были знакомы по чату и лично — встречались на профессиональных мероприятиях. Человек согласился на диалог — общение прошло отлично.

Ещё пример: на ИТ-мероприятие в Ростове-на-Дону пришёл подписчик сообщества. Он послушал выступления моих коллег, и позже, как только я опубликовала на канале вакансию тестировщика, устроился к нам работать.

Принять, что спорные ситуации — это нормально

Любое общение подразумевает возникновение спорных ситуаций. Например, когда появляются диалоги между бывшими работодателями и сотрудниками. Бояться не нужно, потому что споры мотивируют подписчиков общаться на канале, ведь таким образом они:

получают советы в экстренной ситуации;

высказывают своё мнение;

получают разные мнения по спорным вопросам.

Например, одна из ростовских компаний набирала стажёров с дальнейшим трудоустройством. Кандидатов не предупредили о том, что если человек уходит, не проработав год, ему придётся компенсировать компании обучение. Один из участников пожаловался на это в сообществе. Ситуацию разъяснил и урегулировал руководитель компании.

Решить, как модерировать ИТ-сообщество

Будьте готовы к тому, что на старте сообщества вам предстоит жёстко следить за соблюдением правил и держать участников в тонусе. Однако впоследствии канал придёт к саморегулирующемуся общению. Старожилы канала сами будут останавливать недобросовестных подписчиков. Вам потребуется подключаться только в каких-то горячих дискуссиях.

Так как сообщество посвящено именно вопросам поиска работы для ИТ-специалистов, необходимо держать баланс: не превращать канал в бесконечный поток вакансий, но и пресекать уход в какие-то узкоспециализированные темы. Для подобных обсуждений лучше создать отдельный чат.

Рекомендации по ведению ИТ-сообщества:

Чётко прописывайте правила группы. В них обязательно обговорите, что общение в канале должно касаться, например, именно темы поиска работы; Не завязывайте модерацию только на себе — обязательно нужны помощники. Здесь хочу выразить огромную благодарность Александру Шорину, админу нашего канала; Блокируйте участников в случае злостных нарушений правил; Не бойтесь выходить в офлайн, проводите мероприятия от лица сообщества; Участвуйте в коллаборациях с другими сообществами. Так вы сможете привлечь к себе новую аудиторию.

Коротко о том, как вести Телеграм-канал

Если вы создаете сообщество в Телеграме, подготовьтесь к особенностям при общении с пользователями:

Формат Телеграм-сообщества позволяет общаться достаточно неформально, но всё равно не лишним будет соблюдать границы.

Участники сообщества вправе задавать вопросы о вакансии или работодателе. Но лучше это делать в личном сообщении рекрутеру.

Важно помнить, что рекрутеры — тоже люди, и это их работа — искать специалистов, поэтому разработчикам я бы посоветовала быть терпимее. Бывают неопытные рекрутеры, которые начинают спорить, чем вызывают негатив со стороны разработчиков и других специалистов.

Когда на канале возникают дискуссии на темы, не связанные с работой, админы канала могут заблокировать нарушителей на некоторое время или навсегда.

Реклама на канале не приветствуется. Исключением являются анонсы мероприятий для IT-специалистов: митапов, конференций, обучений, а также опросы.

Фото на обложке: Freepik/Freepik