Советы бизнесу: как сформулировать задачу для дизайнера, чтобы получить качественный результат

Дизайн должен работать на задачи бренда, поэтому дизайнер обязан четко понимать, что от него хотят. Особенно важно грамотно сформулировать задачу в условиях, когда еще нет понимания, как будет выглядеть дизайн и нужно с нуля разработать фирменный стиль. Руководитель направления UX/UI дизайна Demis Group Наталия Калинушкина рассказала, как подготовить качественное описание ТЗ, чтобы достичь результата, который понравится всем: и руководству, и клиентам.

У каждого из нас есть любимый цвет, субъективные ассоциации и восприятие видимых объектов, свои паттерны мышления и опыт. Поэтому в сфере дизайна сложно дать оценку качества объективно. Конечно, опытные дизайнеры могут легко обосновать наличие недоработок. Но бывает так, что специалисты расходятся во мнении, какой из концептов выигрышнее и удачнее.

Что должно включать ТЗ

Пожелания заказчика

Самый банальный, но главный критерий — пожелания заказчика. Важно понимать, что клиент хочет получить в результате: какой стиль и цвет; размер, формат и количество макетов; что допустимо использовать, а что нет: например, если есть ограничения по размеру файлов или другим параметрам.

Плохое ТЗ: «Нарисуй баннеры на сайт такие как у Васи».

Хорошее ТЗ: «Спроектируй дизайн двух баннеров для главной страницы сайта в формате статичных картинок с адаптацией под все устройства в размере 720х1080. Текст для баннеров возьми из папки «клиент №25» на Dropbox. Банные сделай в том же стиле, что есть на сайте заказчика сейчас. Используй визуальные образы со страницы акций и сделай визуальный акцент на скидке, а не на моделях. Не используй картинки с фотостоков: только визуал акций и фотографии компании».

Цели проекта

Помимо указания формата работ советуем четко сформулировать цели. Для их достижения дизайнер сможет обдумать и предложить при проектировании макетов необходимые приемы

Плохое ТЗ: «Сделайте дизайн главной страницы, чтобы было красиво и эффективно — заказчик так просит».

Хорошее ТЗ: «Спроектируйте дизайн главной страницы, который будет формировать у аудитории ощущение надежности, доверия к страховой компании и стимулировать подбор варианта страхования с помощью функционала поиска. Цель обновления дизайна — рост конверсии по переходу к следующему этапу поиска с главной страницы, а также рост NPS и вовлеченности аудитории».

Гайдлайны, брендбуки или их отсутствие

Документы помогают обеспечить единство визуальной айдентики бренда, целостность дизайна и стиля всех коммуникаций с клиентом. Создать единый образ компании в восприятии потенциальных и реальных клиентов.

Хорошо, если есть возможность разработать один раз документы и направлять их всем дизайнерам-подрядчикам и вашим штатным сотрудникам, которые работают с визуалом и дизайном материалов.

Если на данном этапе у вас пока нет брендбука, документации по стилю сайта и рекламных материалов, как временную меру можно указать дизайнеру, на что ориентироваться в стилистике. Например, на сообщество в соцсети вашего бренда или на упаковку продукции.

Плохое ТЗ: «Нужно нарисовать иконки на сайт, чтобы вышло симпатично».

Хорошее ТЗ: «При проектировании иконок для сайта, учитывай UI kit и брендбук. Все необходимые данные вышлем сегодня в 12:00 на рабочую почту».

Исходники дизайна

Если есть исходники, их тоже стоит указать в ТЗ. Они помогут повысить качество работы и сократить срок. Например, исходник логотипа в векторе, в отличие от картинки PNG, позволит и на сайте разместить его в формате SVG, и обеспечить его четкость и читаемость, а также более быструю скорость загрузки с любого устройства и дисплея.

Плохое ТЗ: «Нарисуй баннеры в том же стиле, что на сайте. Исходники не дадим».

Хорошее ТЗ: «Спроектируй баннеры в том же стиле, что сейчас размещены на сайте. Исходники лежат на Яндекс Диске в папке “Баннеры компании №75. Исходники”».

Референсы и примеры

Которые нравятся или не нравятся по дизайну и решениям. Этот прием помогает дизайнеру «угадать» с предпочтениями заказчика и дать тот результат, который будет соответствовать его видению.

Важно: референсы дизайнером не копируются, но могут быть использованы для понимания приемов, стилей, которые близки заказчику и которые можно адаптировать для бренда. Очень ценно, если заказчик может указать, что именно нравится в примерах. Примеры, которые не нравятся, тоже нужны, чтобы дизайнер сразу учел, чего избегать в стилистике дизайн-концепта.

Плохое ТЗ: «Разработайте дизайн-концепт интернет-магазина техники. Референсы затрудняюсь направить, извините».

Хорошее ТЗ: «Разработайте дизайн-концепт интернет-магазина техники, учитывая ориентиры по стилю. Примеры сайтов:

на сайте №1 нравится цветовая гамма;

на сайте №2 нравится структура каталога и формат карточек товара;

на сайте №3 нравится анимация в первом экране и при наведении курсора на кнопки;

на сайте №4 не нравится типографика и сочетание цветов;

на сайте №5 не нравится как адаптировано под смартфоны, хотя десктопная версия, на наш взгляд, удачная;

на сайте №6 не нравится, как реализована корзина и оформление заказа, очень неудобно».

Рассказ о посылах и смыслах, которые должен нести дизайн

Какие должен вызвать ассоциации у вашей аудитории, а также на какую ЦА направлен дизайн.

Квалифицированный дизайнер понимает, какие стилистические, композиционные приемы, цветовые сочетания и визуализации могут вызвать ощущение стабильности, а какие — наоборот, динамики. Какие будут вызывать ассоциации с экологичностью, какие с инновациями и технологиями, а какие с традициями и консерватизмом.

Например, цветовая гамма, построенная на оттенках коричневого и охры, в сочетании с композицией, где преобладают вертикальные и горизонтальные линии и статичные силуэты, может быть подходящей для некоторых брендов, которые в своем стиле транслируют традиции, консерватизм и спокойствие. Но будет неприменима для многих компаний, которые в дизайне хотят подчеркнуть динамичность, инновации, движение.

Плохое ТЗ: «Разработай дизайн-концепт интернет-магазина техники. Пожеланий особых к стилю нет, аудитория 0-99 лет, мужчины и женщины».

Хорошее ТЗ: «Разработай дизайн-концепт интернет-магазина техники, ориентированный на B2C аудиторию, ядро ЦА — мужчины и женщины 25-44 лет с доходом выше среднего из регионов РФ. Для нашей ЦА важно быть уверенными в подлинности техники, их мотивирует к покупке желание повысить качество своего быта, а также обладать престижной? качественной и надежной брендовой техникой. Важно в дизайне транслировать технологичность и лаконичность, статусность продукции, формировать желание обладать продукцией с помощью визуалов и презентаций каждого товара на сайте».

Что еще важно учитывать

Помимо постановки качественного ТЗ, играет роль квалификация, опыт дизайнера или агентства. Поэтому дополнительный совет, чтобы точно быть уверенным в том, что дизайнер вас не разочарует — перед работой или началом сотрудничества посмотреть портфолио подрядчика.

Вероятнее всего, ваш проект будет выполнен с таким же качеством, что и другие проекты в портфолио. Если вас не устраивает, как в портфолио выглядит работа с типографикой или композицией в большинстве или во всех проектах, возможно, стоит выбрать подрядчика с устраивающим уровнем знаний и навыков.

Если в портфолио есть работы в разных стилях (даже если отдельные вам не очень близки) и показана универсальность дизайн-работ, есть показатели высокой эффективности дизайна в цифрах — это хороший знак. Это показатель, что дизайнер или подрядчик сможет подстроиться под ваш проект и привести к достижению нужных метрик.

Отдельно важно отметить, что даже выбранный с учетом уровня работ в портфолио подрядчик и идеально составленное ТЗ не гарантируют, что правок при согласовании дизайна не будет вовсе.

В работе с дизайн-концепциями сайтов и сервисом, брендингом правки возникают, как правило, чаще, чем при работе в рамках уже имеющегося фирменного стиля по небольшим задачам: разработке баннеров или наполнения страниц сайта, например.

Конечно, если что-то выполнено не по ТЗ — об этом нельзя молчать. Исполнитель, взявшийся за вашу задачу, должен выполнить ее полностью без каких-либо доплат, по изначальному ТЗ.

Если вас не все устраивает в дизайне даже несмотря на то, что всё выполнено по ТЗ – тоже нормально сообщить об этом дизайнеру. Старайтесь только указывать конкретно, что не устроило, и что хотелось бы изменить, чтобы сократить число итераций правок и скорее получить результат.

Пример плохой обратной связи: «Что-то мне не нравится ваш баннер. Вы все сделали не то».

Пример хорошей обратной связи: «В баннере хочется сделать более светлым оттенок синего и добавить более подробные цифры в рассказ про нашу акцию. Точные цифры пришлем сегодня в 15:00».

Пара советов напоследок

Дизайнерам. Если вам не хватает информации в ТЗ или непонятны какие-либо пожелания, лучше на старте запрашивайте больше информации у клиента. Это поможет улучшить качество работы, так как вы разберетесь со всеми ожиданиями заказчика.

Заказчикам. Начните использовать приемы в составлении ТЗ дизайнеру из списка, что доступны в вашем проекте. При случае оцените, стал ли дизайнер лучше вас понимать и делать в своих макетах то, что от него требуется.

Фото на обложке: Freepik / Freepik