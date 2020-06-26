Пора ли думать о переквалификации? Как рынок труда будет восстанавливаться после пандемии

Каким специалистам нужно подумать о переквалификации, в каких сферах спрос на сотрудников растет и как рынок труда будет восстанавливаться после карантина, рассказывает сооснователь и CEO Almamat Дмитрий Грин.

Пандемия COVID-19 негативно влияет на рынок труда по всему миру, в том числе и в России. По данным Торгово-промышленной палаты, массовые увольнения коснутся около 8,6 млн человек. Но реальные цифры, как считает глава рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров, еще страшнее: безработных уже почти в два раза больше, чем по официальной статистике, то есть более 10 млн.

Текущая ситуация: востребованные специалисты и аутсайдеры

По данным Минтруда, ситуация на рынке сейчас сложная: на 10 вакантных мест претендуют 18 соискателей. Сервис «Работа.ру» сообщает, что ищут в основном водителей, курьеров и продавцов. В других сферах работодатели выставляют намного меньше вакансий. Популярны также и краткосрочные вакансии в аптеках, госпиталях, доставке из ресторанов и продуктовых магазинов.

По прогнозам ООН, кризис, вызванный пандемией, во втором квартале 2020 года приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% — это значит, что 195 млн специалистов со всего мира могут остаться без работы. Не стоит забывать и о неформальном секторе: в мире так зарабатывают на жизнь более 2 млрд человек, а в России — около 25 млн, по информации «Левада-Центра».

Также от пандемии пострадали выпускники вузов и средних специальных учебных заведений. Согласно опросу College Reaction, 3/4 договоренностей о практике или трудоустройстве аннулированы или перенесены на неопределенный срок. Например, выпускник НИУ ВШЭ, прошел собеседование в консалтинговую компанию в марте, уволился из IBM iX, где стажировался, и до сих пор не может приступить к работе.







Переход на «удаленку»: плюсы и минусы

Дистанционная работа, на которую перешли многие организации, не только предоставила новые возможности, но и вызвала сложности. Даже IT-специалисты, чаще всего работающие удаленно, столкнулись с трудностями: если в квартире проживает большая семья или на один компьютер претендуют работающий родитель и студент или школьник на дистанционном обучении, комфортно оборудовать рабочее пространство практически невозможно.

По данным опроса IPSOS, только 22% россиян 18–65 лет устраивает удаленная работа, а остальные видят в ней недостатки. В то же время работники стали тратить меньше времени на дорогу и на неформальные разговоры с коллегами. А работодателю нет необходимости вкладываться в обслуживание рабочего места, ремонт оргтехники и тонны кофе, что существенно сокращает расходы.

Однако траты у компаний все же есть: по данным HeadHunter, на закупку лицензионного ПО, систем безопасности и ноутбуков для сотрудников, которые не имели их ранее, небольшой компании с рабочим штатом в 100 человек требуется около 200 тыс. рублей. Другой минус, особенно для крупных компаний, — низкая цифровая грамотность сотрудников, киберугрозы и сложности с обеспечением сохранности конфиденциальных данных.

Среди удаленных специалистов особенно выиграли коучи.

Благодаря вебинарам у таких компаний, как Webinar.ru и Comdi, растет прибыль, ведь желающих получить новые знания или хотя бы научиться работать дистанционно немало. Еще во второй половине марта только на одной образовательной платформе GetCourse продажи выросли на 20%. В онлайн-университете «Нетология» число пользователей в возрасте 45–54 года увеличилось на 104%, а учащихся 35–44 лет стало больше на 80%.

Люди, способные заниматься автоматизацией процессов, организовать видеоконференцию, обеспечить бесперебойную видеосвязь, тоже востребованы.

Независимо от кризиса продолжает расти актуальность аутсорсинга бизнес-процессов, утверждает Сергей Шапигузов, глава консалтинговой компании ФБК Grant Thornton. Актуальны и системы защиты данных, и программы, отслеживающие работу сотрудников на «удаленке».



Окончание пандемии: последствия и прогнозы

По мнению Александры Левицкой, руководителя глобальных продаж и маркетинга VCV, рынок труда ожидает волна банкротств и массовых сокращений. Специалисты тех областей, что потерпели крах в пандемию — сферы обслуживания, ивент-менеджмента, туризма, авиаперевозок и развлечений, — станут претендовать на все доступные вакансии, создавая жесткую конкуренцию.

Кто-то найдет себя в смежных областях, но спрос на работу все равно будет превышать предложение.

Востребованы будут специалисты в сфере IT и защиты данных. Программисты, которые имеют релевантный опыт работы или успешных стажировок, могут рассчитывать даже на более высокую, чем раньше, заработную плату.

Также, говоря о плюсах глобальных перемен, можно отметить, что конкурентная среда стимулирует людей к повышению квалификации и освоению новых навыков. Сотрудники, рассчитывающие получить работу, будут вынуждены становиться более грамотными, работать над профессионализмом или переквалифицироваться.

Некоторые компании начали предлагать бесплатное образование, используя модель revenue share economy. Такой алгоритм реализуем, например, мы в нашем карьерном IT-акселераторе. Предполагается, что студенты не будут платить в процессе обучения, но после устройства на работу обязуются в течение двух лет выплачивать проекту каждый месяц до 12% от зарплаты.

Пандемия меняет приоритеты молодых людей. Студенты бесперспективных специальностей задумываются о смене профессии или о дополнительном обучении.







Будущее рынка: восстановление и реорганизация

Подводя итоги, можно отметить, что рынок труда подвержен глобальным изменениям, которые на первом этапе будут восприниматься негативно, но к которым можно приспособиться. Центр стратегических разработок совместно с IFORS полагает, что 94% компаний вернутся к показателям 2019 года только за два года, а экономисты американского банка Morgan Stanley считают, что в развитых странах показатели ВВП вернутся к докризисному уровню в третьем квартале 2021 года.

В России на стабилизацию экономики потребуется больше времени.

В то же время аналитики консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) полагают, что, если карантин затянется, безработными в России окажется каждый шестой житель.

Но тем, кто потерял работу или может лишиться ее в ближайшее время, не стоит рассчитывать только на помощь государства. Чтобы быть успешным, нужно постоянно прокачивать себя в личностном и профессиональном плане.



Как достичь максимума

Сотрудники, которые «не дружат» с цифровыми технологиями, становятся обузой на «удаленке», а на специалистов в IT-сфере спрос растет. Все аналитики сходятся во мнении, что цифровые технологии являются отличным источником заработка.

Также стоит повысить свою значимость как специалиста, для этого:

Развивайте soft-skills — коммуникативные, личные, командные, ораторские навыки. Это важно для того, кто работает с людьми: менеджера, руководителя, маркетолога. Повысьте уровень английского. Не обязательно на курсах — можно хотя бы смотреть фильмы на иностранном языке с субтитрами. Целый ряд исследований показывает, что знание английского позволяет рассчитывать на более высокую зарплату. Обновите свои аккаунты в соцсетях, скорректируйте резюме, составьте план новых собеседований. Опрос HeadHunter показал, что 84% работодателей изучают страницы соискателей в социальных сетях. А компания ResearchMe сообщила, что 13% руководителей оценивают все публичные действия сотрудников. Получите новые навыки Zero Code, начните создавать новое без шаблонов и примеров. Пандемия дала время заняться тем, до чего давно не доходили руки.

Фото на обложке и в тексте: Unsplash