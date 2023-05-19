Одна дополнительная услуга — плюс 100 млн рублей в год: как телеком-компании зарабатывать больше

С широким распространением мессенджеров телеком-операторам стало тяжелее зарабатывать на стандартных услугах. Так, аналитики компании Juniper Research считают, что мобильные операторы по всему миру потеряют $2,5 млрд из-за OTT-сервисов в 2023 году. Выход из ситуации крупные телеком-компании нашли в предоставлении абонентам разнообразных сервисов в рамках экосистемы, когда клиент получает необходимые ему услуги в одном приложении: онлайн-кинотеатры, игры, музыку и многое другое.

Зачем оператору включать видеонаблюдение и аналитику в пакет услуг

В России наблюдается рост продаж систем видеонаблюдения

Согласно данным ритейлеров, в 2022 году объем продаж систем видеонаблюдения в России вырос на 84% по сравнению с 2021 годом. В основном люди покупают системы обеспечения безопасности для частных домов. По мнению экспертов, этот тренд долгоиграющий.

Конкретно наши покупатели приобретают системы видеонаблюдения, чтобы помимо прочего понимать, что происходит в доме, когда туда приходит домработница или рабочий персонал, занимающийся ремонтом, или как обращается с ребенком няня в отсутствие родителей.

Система может заменить и радионяню: с помощью технологии за детьми можно присматривать не только из соседней комнаты, но и за пределами дома, и вовремя напоминать отвлечься от просмотра телевизора и сесть за уроки.

Рост спроса на видеонаблюдение и видеоаналитику со стороны бизнеса

Мы прогнозируем рост спроса на сервисы видеонаблюдения и видеоаналитики со стороны российских компаний на более чем 25% в течение 2023 года. Видеонаблюдение ежедневно генерирует терабайты данных, но компании не используют 90% полученного материала из-за нехватки ресурсов или инструментов для их извлечения и обработки. Видеоаналитика автоматизирует этот процесс и позволяет извлечь из данных всю пользу. Поэтому мы ожидаем, что компании будут все чаще внедрять такие решения для улучшения клиентского сервиса и не только.

Понять, как видеонаблюдение и видеоаналитика решают задачи бизнеса, можно на примере транспортных компаний, которые занимаются перевозкой ценных грузов и почтовых отправлений. Задача перевозчика — сохранить целостность товара с момента его погрузки до разгрузки и обезопасить водителя в случае кражи груза. Контроль на каждом из этих этапов может обеспечить видеонаблюдение.

Плюс такого решения в том, что записи с видеокамер одновременно идут на SD-карту и в облако, где хранятся от семи до 30 дней, что гарантирует лучшую сохранность данных. Если говорить конкретно о системе Ivideon, то она ко всему прочему обеспечивает устойчивое интернет-соединение, поэтому водитель может не переживать из-за перебоев с интернетом на трассе.

Чтобы подключить систему, в кабину автомобиля устанавливают 4G-роутер, а в кузов — две купольные вандалозащищенные IP-видеокамеры с функцией записи архива на SD-карты. Система видеонаблюдения работает от зажигания, а после глушения двигателя активируется таймер, с которым система работает еще два часа от аккумулятора автомобиля.

Вот еще несколько примеров того, что можно сделать с помощью видеонаблюдения в разных сферах:

спецтехника — фиксировать уровень загрузки и углов наклона кузова, подключить видеофиксацию на движущихся объектах;

общественный транспорт — контролировать безопасность в салоне;

город — отслеживать количество людей на остановках, подключить распознавание регистрационного знака, детекцию автомобиля на паркинге и так далее;

умный дом — контролировать периметр, подключить умную домофонию, шлагбаумы, доступ по СКУД;

строительство — идентифицировать подрядчиков на объектах, контролировать ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение техники безопасности в зонах опасных работ.

Увеличить выручку

Сотрудничая с нами, операторы начинают дополнительно зарабатывать более 100 млн рублей в первый год после включения в пакет услуг видеонаблюдения и аналитики. Количество камер, проданных операторами своим клиентам, в среднем доходит до десятка тысяч штук в год.

В целом, если судить по нашим кейсам, телеком-компании увеличивают LTV (lifetime value — прибыль, полученную от одного клиента за все время работы с ним) в два раза, а ARPU (средняя выручка с одного пользователя) — на 60%.

Почему Ivideon

Ivideon — компания, зарекомендовавшая себя на российском рынке видеонаблюдения и видеоаналитики. При этом у нас есть опыт работы именно с телеком-компаниями: так, среди наших клиентов — два крупнейших федеральных оператора, входящих в топ-пять операторов России. Мы хорошо понимаем задачи и потребности телеком-бизнеса и знаем, какое решение предложить для их удовлетворения.

Продукт Ivideon технологичный, простой в использовании и, что важно, адаптированный под клиентов из телекома: у нас схожая модель тарификации и заработка, поэтому наш продукт хорошо «ложится» в биллинг операторов. Кроме того, клиенту не понадобится нанимать дополнительных сотрудников, чтобы обслуживать системы видеонаблюдения, так как с этой задачей справится штат, который уже есть у оператора.

Наш сервис поддерживает 98% всего оборудования, представленного на рынке видеонаблюдения. Подключение камер к сервису облачного видеонаблюдения максимально удобное. Мы также предлагаем широкий выбор модулей видеоаналитики, которые решают более 120 задач офлайн-бизнеса. Все модули доступны в едином удобном интерфейсе.

Решения Ivideon внедряются быстро, так как мы имеем многолетний опыт работы с продуктом в части его бандлирования (объединение нескольких услуг в один пакет) и комплексного встраивания в бизнес-процессы компании. Также мы готовы поделиться экспертизой в эффективных продажах услуг видеонаблюдения с отделами клиента, которые участвуют в продажах: коммерческим, маркетингом, HR, отделом безопасности.

Что касается условий сотрудничества, мы предлагаем разные варианты — от простых агентских схем до более сложных опций: White Label, Private Cloud, брендирование, размещение части нашего решения или полное развертывание облака в контуре заказчика. Наши специалисты проконсультируют по каждому из них и предложат наиболее подходящий вариант.

Для более подробной информации и получения консультации от менеджеров Ivideon оставьте заявку по ссылке.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой Ivideon

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