Какие решения в индустрии спорта и музыки помогают удерживать внимание зрителей

2020 год стал настоящим прорывом для внедрения новых технологий в самые разные области, в том числе индустрию развлечений. Онлайн-концерты и -корпоративы, тотальная диджитализация футбольных матчей — то, что появилось за небольшой промежуток времени. Подробнее об этом рассказал Артем Киселев, основатель стриминг-платформы PiperEye .

Аудитория постоянно требует что-то новое, необычное, вовлекающее. Особенно представители поколения TikTok, которые сейчас являются основным потребителем. Им неинтересно смотреть типичный боксерский поединок в воскресенье вечером, им хочется большего — чувствовать себя непосредственным участником процесса, поэтому компании регулярно задумываются о развитии своих услуг и технологий.

Футбол

В разгар пандемии невозможность сходить на любимый футбольный матч или концерт стало настоящей проблемой. Мероприятия пробовали проводить, и трансляции можно было свободно посмотреть в интернете или по ТВ, но насколько это было зрелищно?

Зрители были недовольны, а футбольные игроки и артисты переживали из-за отсутствия фидбэка. Дерби между ЦСКА и «Спартаком» превращалось в дружеский нудный поединок, который переключали после 10 минут просмотра.

Чтобы поддержать настрой зрителей и команд, некоторые организаторы пошли на уловки. Например, в первом матче чемпионата Дании «Орхус» — «Раннерс» на одной из трибун установили три гигантских экрана общей площадью 120 кв. м., куда выводили изображения зрителей, чтобы футболисты могли их видеть.

На чемпионате по бейсболу в Южной Корее пустые трибуны заполнили реалистичными картонными манекенами с изображениями людей, а в Чехии организаторы создали автокинотеатр с трансляцией игры. Всего на парковке было 150 мест, и болельщики заняли их за считанные минуты. Это доказывает, что даже такой формат работает и за ним может быть будущее.

Когда трибуны на футбольных стадионах опустели, телевизионные каналы увидели падение зрительского интереса и, как следствие, резкий спад просмотров, оказалось, что хлеба и зрелищ недостаточно — важна зрительская реакция.

FIFA решила эту проблему нестандартным путем: чтобы матч не казался странным из-за отсутствия интершума (звуков с трибун), они начали проигрывать звуковые дорожки из одноименной видеоигры (записанные на матчах этих же команд), причем интенсивность аплодисментов зависела от напряженности игры. Таким образом матчи казались более живыми даже при отсутствии фанатов.

Концерты

Музыкальная индустрия столкнулась с более трудной задачей: как сделать онлайн-трансляцию такой же интересной, как живой концерт? Пробовали множество форматов, но самыми успешными оказались те, что вовлекали зрителей в процесс или же давали связь с артистом.

Хороший пример — концерт k-pop-группы BTS, которая за 90 минут заработала более $20 млн, проведя онлайн-стрим для более чем 700 млн человек. Основным отличием стала интерактивность: зритель мог выбрать не только одну из семи камер, но и общаться в чате с другими зрителями и делиться сниппетами в социальных сетях. Это отличный результат, показывающий, что пользователи готовы платить за уникальный опыт, а не сам концерт.

Стоит отметить, что эта группа известна своим плотным общением с фанатской базой. BTS Army регулярно получает доступ к уникальным фото и видео с бэкстейдж, возможность общаться с каждым членом группы лично и следить за их жизнью практически нон-стоп. Такое близкое взаимодействие гарантировало финансовый успех онлайн-концерта.

Кстати, чтобы отблагодарить BTS Army и привлечь новых людей, организаторы продавали билеты со скидкой для членов фан-клуба. Цена фанатского билета составляла $26, тогда как обычный билет — $35. Это помогло группе продолжить свое комфортное существование.

Разрабатывая наш проект, мы опирались на этот опыт и пошли дальше в реализации максимально интерактивной платформы для онлайн-концертов. Очень важно дать артисту возможность видеть аудиторию во время выступления, чтобы он мог взаимодействовать с ней и чувствовать ее поддержку и эмоциональную отдачу. Артисты очень чувствительны и восприимчивы к таким деталям, поэтому мы хотели максимально плотно сблизить их с фан-базой, дав аудитории возможность непосредственно влиять на происходящее на сцене.

Также не так давно я проводил пилот с Formula 1 для спортивного ТВ-канала в Латинской Америке. Мы предлагали зрителям возможность посмотреть прямую трансляцию гонки из кабины любого гонщика на треке. Результатом стало повышение длительности просмотра на 56%, а 89% зрителей переключались между 12-ю камерами более 10-и раз за гонку. Это показало, что свобода выбора камер и возможность следить за своим любимым спортсменом является интересной функцией для большинства.

Популярные шоукейсы

Появилось множество стартапов, которые решают отдельно взятые проблемы спортивной и музыкальной индустрии. Среди них:

Mandolin предлагает фанатам создавать частные фанатские чат-румы, в которых они могут общаться между собой.

FanTracks позволяет конвертировать лайки на видео в интершум с аплодисментами для артиста. Чем больше лайков, тем интенсивнее аплодисменты.

Wave с инвестициями в $30 млн проводила концерты с John Legend и The Weeknd.

Fans позволял фанатам смотреть концерт на одном девайсе и созваниваться с другими зрителями через приложение Zoom.

PiperEye предлагает помимо вышеперечисленного еще и виртуальные Q&A-сессии, где зрители голосуют за интересный им вопрос и получают возможность задать его лично по видеосвязи.

Появление таких проектов, многомиллионные инвестиции и активная аудитория подтверждают актуальность онлайн-формата мероприятий. Очевиден тренд, что будущее лежит не в попытке перенести офлайн-шоу в онлайн, а в предоставлении зрителю интерактивных возможностей. Все хотят оказаться в первых рядах на концерте, а затем за сценой со своим любимым артистом, и онлайн является легким способом этого достичь.

Фото на обложке: Mia Stendal/shutterstock.com