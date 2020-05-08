Выход в Европу и США и лекции для детей сотрудников корпораций: как школа программирования перешла в онлайн

Как пандемия повлияла на дополнительное образование в России и как действуют предприниматели в новых условиях? Рассказываем на опыте Дарьи Абрамовой, основателя школы программирования и цифрового творчества «Кодабра» .

Ещё в 2014 году Майкл Трукано, специалист Всемирного банка в области образования и технологий, рассказал о важности «переломных моментов» для продвижения образовательных технологий. Трукано предположил, что «чёрными лебедями» (непредвиденными событиями с глубокими последствиями) для индустрии могут быть эпидемии.

В феврале специалисты прогнозировали бум в сфере онлайн-образования в связи с коронавирусом. Только в Китае 180 млн студентов перешли на онлайн-обучение.





Школа цифрового творчества «Кодабра» существует с 2015 года. До пандемии мы проводили еженедельное офлайн-обучение в офисах ИТ-гигантов (Mail.ru, Ozon, «Мегафон») для детей 6–17 лет и устраивали летние тематические лагеря. С приходом карантина всё поменялось и мы полностью перешли в онлайн.





Кодабра в цифрах до карантина:

118 сотрудников;

35 тысяч учеников;

300 уроков еженедельно;

30 тыс. руб. средний чек.



Начало пандемии: экстренные меры

В начале марта мы вышли на хорошие обороты, но сразу после праздников, когда ситуация с коронавирусом докатилась до России, клиенты стали массово отказываться от оплаты.

Мы теряли 90% выручки ежедневно. Было непонятно, как выживать.

Ко внешнему кризису подошли с внутренним раздором. Часть коллег перестала верить в компанию и в меня как в лидера. Половина команды ушла по собственному желанию, с некоторыми пришлось договариваться лично. С учётом потери выручки, непонимания, как справится с расходами, и ухода команды.

Под стрессом я начала искать покупателя для «Кодабры».

Быстро найти покупателей не получилось, и я решила попробовать ещё раз. Мы съехали с арендованных офисов, сократили кост на сервисы: от чего-то отказались, где-то сократили лицензии, где-то нашли способ получить бесплатные версии. В результате удалось уменьшить растраты в два раза.

Отдельной задачей было перевести учеников из офлайн в онлайн.

Действовать нужно было оперативно, офисы закрывались за сутки и приходилось вручную обзванивать по 400 родителей, чтобы на следующий день они с детьми не пришли к закрытым дверям.

С понедельника офлайн-мероприятия запретили, и мы прозванивали уже 1,5 тысячи родителей. А уже на первых выходных карантина мы провели первые онлайн-занятия.





Новая концепция за ночь

Следующие две недели были жёсткими: мы консультировали родителей, помогали устанавливать программное обеспечение на собственные компьютеры. С командой, что осталась, распределяли обязанности, ставили новые KPI и автоматизировали процессы.

За ночь переделали лендинг и воронку продаж, выставили новый ценник, запустили рекламу на курсы в онлайн, в русскоязычную Европу и Америку. Сделали всё, что нужно для нового фокуса в продажах и маркетинге. Так, из офлайн- мы стали онлайн-школой программирования.

Сейчас у нас занимаются дети из Европы и США, хотя до карантина мы об этом и даже не задумывались.

С первыми продажами стало морально проще, был виден результат и мы начали ускоряться. Выручка выросла до 70% от того уровня, что был до кризиса.







«Займите детей наших сотрудников с фокусом на диджитал»

До пандемии мы общались с компаниями и предлагали обучение детей сотрудников в закрытом формате на специальных условиях. Заинтересованность была, но переговоры затягивались, так как наша услуга не была приоритетом.

Когда всех перевели на удалённую работу, необходимость занять детей появилась у и самих компаний, ведь это влияет на продуктивность родителя. Часть предыдущих контактов сработала и дала результат.

Так, компания X5 Retail Group обратилась с предложением подумать над форматом, который с пользой займёт неограниченное количество детей 4–10 лет. Наши обычные курсы под этот запрос не подходили, поэтому мы разработали онлайн-лекции о создании мультиков для младших и об ИТ-профессиях — для старших детей.

Это позволило расширить возрастной порог и продуктовую линейку. И дало толчок и идею, которую мы стали предлагать другим. Через неделю пришла ещё одна компания и согласилась уже на готовый концепт.





Кодабра в цифрах во время карантина:

60 сотрудников;

190 уроков ежемесячно;

17 тыс. руб. средний чек.



Как достичь максимума и спасти бизнес

Можно давать советы, если знаешь все составляющие, но сейчас непонятно, как изменится поведение потребителей, как будет восстанавливаться офлайн, пропадёт ли у людей страх или усилится. Планировать даже на месяц стало странно, особенно если бизнес поменял концепцию. Но вот к чему пришли мы в «Кодабре».

Разговаривать с командой

Выходить к коллегам с обратной связью, рассказывать, что происходит, куда идём, что получилось и нет, чтобы они вовлекались, предлагали варианты решения, и были готовы к резким переменам.

Планировать по нескольким вариантам

Сейчас мы думаем, какие продукты будем предлагать летом. Их должно быть несколько, ведь непонятно, что заработает: онлайн, офлайн, групповые или индивидуальные занятия. Если карантин продлится, станут популярны онлайн-лагеря. В трендах будут активности на улице, на это тоже стоит делать ставку и акцент в рекламных кампаниях.

Быть лояльными

Предлагать текущим клиентам реферальные программы лояльности, разрабатывать маркетинговые кампании, которые будут провоцировать делиться информацией о нашем продукте с друзьями. Адаптировать email-рассылки, сегментировать клиентов и экспериментировать. Но это будет иметь значение, когда станет понятно, какой продукт решим делать.

Экономить и отсрочивать платежи

Как можно больше экономить и пытаться накапливать. Даже если денег хватает, лучше отсрочивать выплаты подрядчикам, с гарантийными письмами или без, чтобы была подушка в запасе.

Сокращать сотрудников

Чтобы спасать бизнес, а не, к сожалению, коллег. Чтобы им потом было, куда возвращаться. Предлагать вместо зарплаты процент от дохода. Не всем схема подойдёт, но есть те, кому нужен доход и кто готов работать на таких условиях.

Общаться с текущими клиентами

Обстановка изменилась, и нужно понимать, чем живёт целевая аудитория. Если есть проблема, родитель будет пытаться её решить, а значит, будет выделять на это бюджет. Это даёт почву для размышлений.



Вместо заключения

Попасть в мясорубку кризиса полезно: он не позволяет отключать мозг и перекладывать ответственность на других. Всё, что было лишним или мешало, — отрезается или отваливается само. Учишься действовать и находить выходы в условиях напряжения и неопределённости.

Когда это внешний фактор — это подарок для личных превращений, роста или преобразования бизнеса. И возможность увидеть, кто ты и кто с тобой в команде на самом деле.

Фото: из архива «Кодабры»