Вечеринки на карантине: event-агентство On Duty запустило сервис праздников на дому

Московское event-агентство On Duty во время карантина решило использовать новый формат работы. Компания запустила проект Off Duty для организации дней рождений, вечеринок и других праздников на дому.

Как рассказала Rusbase основательница агентства Алена Руженцева, после введения карантина отменились все офлайн-мероприятия, запланированные на весну и лето. Соответственно, сократилась и выручка агентства. Сейчас On Duty как event-агентство готовит предложения по мероприятиям на осень и зиму.

Основательница On Duty Алена Руженцева

Параллельно компания развивает Off Duty — онлайн-магазин, в котором продает услуги по организации праздников на дому. По словам Руженцевой, создать такой ресурс она планировала еще год назад.

«Я хотела сделать простой онлайн-сервис с базовыми услугами и продуктами для клиентов, которые не могут себе позволить нанять event-агентство и заплатить ему комиссию. Карантин просто ускорил все процессы, и мы буквально за две недели сделали наш новый продукт», — рассказала Алена.

On Duty организовывает крупные мероприятия. Агентство не берет большое количество проектов одновременно. Off Duty проводит небольшие праздники, поэтому может брать больше заказов.

Руженцева не раскрывает финансовые показатели нового проекта. Но отмечает, что «онлайн-ресурс нельзя сравнивать с прибылью от организации полноценного мероприятия».

Интернет-магазин предлагает дистанционные мастер-классы, онлайн-выступление иллюзиониста, поздравление от знаменитостей по FaceTime. Еще на сайте можно заказать доставку еды, оформление квартиры цветами или шарами.

Услуги интернет-магазина Off Duty

Кроме того, Off Duty предлагает услуги организатора праздника. Как отмечает Руженцева, это помогает поддерживать работу менеджеров агентства. Основатели проекта планируют в дальнейшем дорабатывать ресурс и расширять его ассортимент.

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