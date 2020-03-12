«Основная ценность программы — это люди, с которыми знакомишься». Чего еще ждать от MBA?

Катерина Кириллова, эксперт по организационным изменениям и стратегии, предприниматель, рассказывает о том, как получала Global Executive MBA в двух крупнейших бизнес-школах — Колумбийской при одноименном университете и London Business School.

Что глобально дает MBA?

MBA не дает прикладных инструментов или четких инструкций к действию. Сюда приходят, чтобы перетряхнуть мозг, обновить версию знаний и стать личностью большего масштаба. Бизнес-школа — это всегда zoom out. Ты поднимаешься над миром и начинаешь видеть шире.

Основная ценность программы — это люди, с которыми знакомишься.

Селекция двухэтапная и требования высокие. Комиссии есть где разгуляться: желающих поступить много.

Сперва отсеивают тех, кто точно не попадает в заданный профиль и не готов взять на себя много коммитментов. Затем тест GMAT — с результатом ниже 700 баллов в топовые школы не возьмут. Хотя важен не только балл за тест, но и серьезность настроя будущего студента. В процессе учебы придется сдавать все экзамены, зачеты и задания — просто так дипломами MBA не разбрасываются.

Из прошедших селекцию собирают класс, и это не просто набор людей, а диверсифицированная команда единомышленников. Чем выше школа в рейтинге, тем больше вероятность, что класс не разочарует.

В чем кайф MBA?

К моменту прихода на программу Executive ты что-то из себя представляешь и как бы чувствуешь некоторое превосходство над окружающим. Но на первой же лекции понимаешь, что на этом Ноевом ковчеге ты где-то третий с конца.

Первый шок — ты как будто оказываешься в лифте, который поднял тебя выше на пару этажей эволюционного развития. Этот же момент впоследствии и становится главной точкой роста и источником вдохновения. Ты видишь, что более успешные и талантливые студенты — такие же люди, как ты, с похожими проблемами и тревогами. И осознаешь, что возможно все.

Американское бизнес-образование отличается от британского. Я сознательно выбрала Global-программу с двумя этими подходами и двумя дипломами на выходе. Но кроме колоссального преимущества — доступа к бизнес-сообществу обеих школ — я получила хаос двух информационных систем, которые безуспешно пытаются интегрироваться друг в друга последние десять лет. Поэтому к общему стрессу, связанному с учебой, добавился страх упустить важную информацию, которая сыпется из разных мест.

Моя программа длилась два года. Первый год — общая для всех академическая программа: бухучет, статистика, корпоративные финансы. На второй год ты формируешь программу самостоятельно, выбирая курсы, которые кажутся интересными лично тебе. На популярные элективы сложно попасть — там действует сложная система ставок, почти как в казино.

В течение первого года, когда расписание у всех было одинаковое, мы раз в месяц на неделю прилетали в один из двух кампусов. Жили все вместе в отеле, стоимость которого входила в программу. Это было полное погружение 24/7, когда днем учишься, вечером social life, утром пробежка для тех, кто выжил — и опять по кругу.

Доступ к телам профессоров с большой буквы — это кайф.

Ты не просто читаешь их статьи в HBR, а находишься в одной аудитории, можешь задать вопрос или проконсультироваться. Здесь ты чувствуешь, что находишься на самом острие всех трендов, уже случившихся или только зарождающихся. Большой пласт информации и best practices приходят от спикеров из бизнеса, которых приглашают профессора, чтобы их кейсами проиллюстрировать свою теорию или фреймворк.

Главные сложности

Возможно, ваша семейная жизнь треснет после программы . Если хотите сохранить взаимоотношения, вовлекайте вторую половину в социальную часть обучения. Подтверждаю: многие, кто этого не сделал, в итоге не сохранили отношения.

. Если хотите сохранить взаимоотношения, вовлекайте вторую половину в социальную часть обучения. Подтверждаю: многие, кто этого не сделал, в итоге не сохранили отношения. Самое большое разочарование — сразу после получения диплома не будет повышения зарплаты и карьерного роста . Поэтому кредиты на учебу быстро отбить не получится, а учеба дорогая — мне обошлась в более чем $200 тысяч вместе с логистикой.

. Поэтому кредиты на учебу быстро отбить не получится, а учеба дорогая — мне обошлась в более чем $200 тысяч вместе с логистикой. Многим кажется, что где-то жемчуг крупнее и деревья зеленее. После MBA работники корпоративного фронта начинают заниматься предпринимательской деятельностью, а предприниматели уходят в консалтинг. Спустя пять лет на примере своего класса я наблюдаю возвращение к истокам — мало кто начал что-то новое и достиг больших успехов .

. Сдвиг в сторону предпринимательства. Если раньше бизнес-образование было прерогативой средних боссов финансовых корпораций, инвестиционных банков и крупного бизнеса, то сейчас (последние лет шесть) школы активно поддерживают венчурных предпринимателей с потенциалом масштабирования.

Советы на будущее

Задайте себе основной вопрос: чего именно вы хотите достичь и для чего . Подумайте, есть ли другие инструменты, которые приведут вас к этим результатам гораздо проще, дешевле и быстрее.

. Подумайте, есть ли другие инструменты, которые приведут вас к этим результатам гораздо проще, дешевле и быстрее. Определитесь с выбором . Международная школа или российские программы? Вариант из топ-5 рейтингов или просто хорошая школа подешевле? Например, если вы работаете в корпоративном секторе в российской компании — наверное, лучшим вариантом будет «Сколково». Я работаю на глобальном рынке, и Россия — не основной фокус, поэтому я выбрала глобальную программу. В общем, правило одно — всегда выбирайте инструмент под задачи, а не наоборот.

. Международная школа или российские программы? Вариант из топ-5 рейтингов или просто хорошая школа подешевле? Например, если вы работаете в корпоративном секторе в российской компании — наверное, лучшим вариантом будет «Сколково». Я работаю на глобальном рынке, и Россия — не основной фокус, поэтому я выбрала глобальную программу. В общем, правило одно — всегда выбирайте инструмент под задачи, а не наоборот. Подготовьтесь. Если вы выбрали международную программу из топ-5, будьте готовы потратить минимум полгода на подготовку и сдачу экзаменов. А потом еще два года действительно тяжело и старательно учиться. Но это невероятное путешествие перевернет вашу жизнь, даст вектор развития минимум на ближайшие 15 лет и подарит 50-70 единомышленников и близких друзей по всему миру.

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