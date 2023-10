Конверсии в медийной рекламе: нужно ли переходить от CPM к СРО

Содержание

Сдвиг от CPM к CPO

По данным Okkam, в I полугодии 2023 года объем медиаинвестиций превысил докризисные показатели. По мере замещения ушедших платформ и диджитал-инвентаря появляются новые решения и источники трафика. Изменения ведут к альтернативным вариантам измерения результатов. Все больше брендов задаются вопросом: «Можно ли измерить CPO для медийной рекламы? И как затраты на медийную рекламу можно пробросить в CAC?».

Cost Per Order, или стоимость заказа — это метрика, используемая в перформанс-маркетинге для измерения эффективности маркетинговых кампаний, где цель — прямое привлечение клиентов и получение заказов. Чаще всего CPO видят как индикатор, который покажет прибыльность РК. Однако четких бенчмарков для той или иной кампании по СРО нет. Это всегда «плавающие» величины, которые не имеют четкого обоснования.

Отраслевые различия, а также разнообразные бизнес-модели делают невозможным создание универсальных бенчмарков для CPO. Например, для e-commerce и онлайн-сервисов понятие заказа может иметь совершенно разные коннотации, что приводит к разнообразию показателей.

Сложность установления бенчмарков связана и с быстро меняющимся потребительским поведением. Перемены в предпочтениях и поведенческих шаблонах потребителей могут существенно повлиять на конверсии и, как следствие, на CPO.

Таким образом, CPO — это сложный показатель, который трудно стандартизировать из-за разнообразия бизнес-моделей, отраслей, рекламных каналов, изменений в потребительском поведении и качества трафика. Что делает его неудобным индикатором для измерения.

Также Cost Per Order не всегда подходит для операционного управления медийными кампаниями. Окно атрибуции в P-V (первый контакт, последний контакт, линейная, декей по времени, позиционная) определяет, какие точки контакта или взаимодействия с медийной кампанией учитываются при атрибуции (присвоении значимости) конверсии.

Проблема заключается в том, что в брендовых кампаниях результаты могут проявиться не сразу, а в долгосрочной перспективе, что увеличивает окно атрибуции. Что также делает CPO неподходящей метрикой для измерения медийной рекламы.

Возвращаясь к вопросу «проброса» затрат медийной рекламы в CAC, мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Неправильная оценка общих расходов на медийную рекламу может привести к завышению или занижению CAC, что повлияет на оценку эффективности и стратегии привлечения клиентов.

Если атрибуция конверсий не учтена должным образом, затраты на медийную рекламу могут быть неправильно распределены между различными точками контакта в пользовательском пути клиента к конверсии. Некорректный учет расходов на медийную рекламу может вызвать сложности в анализе данных и формировании отчетов, что затруднит принятие правильных решений на основе аналитики. Все вышеперечисленное больше усложняет процесс оценки данных, чем улучшает.

Пытаясь внедрить или посчитать медийную рекламу по метрикам performance-маркетинга, мы упираемся в саму суть перфоманса: возврат инвестиций в максимально короткие сроки. Атрибуция post-view в programmatic, как правило, 90 дней.

Считать рекламные компании, которые не направлены на заказ, а тем более вписывать это в затраты, тоже довольно непрактично. Расчеты рискуют быть неверными и привести вас не к тем выводам, что нужны для увеличения прибыли.

Медийная реклама нацелена на узнаваемость бренда, создание имиджа, повышение осведомленности о продукте или услуге. Изначальные цели «медийки» не всегда напрямую связаны с генерацией заказов — основной задачей перфоманса. Но положительно влияют и на performance в части увеличения конверсии. Знакомой компании клиент более охотно несет деньги.

Покупают трафик помимо CPM (Cost Per Thousand Impressions) по метрикам CPC (Cost Per Click) и CPV (Cost Per View).

Закупать трафик по СРО — это перфоманс-трейд-маркетинг. Чтобы такой подход был результативней, надо знать всю воронку: вложили 1 000 000 рублей, получили 5 000 000. Для того чтобы обеспечить хороший эффект от вложений в рекламу (ROI), нужен сбалансированный канал коммуникаций. 30/40% — это «медийка», строящая знание и охват о продукте и/или услуге. Которая «подогревает» и знакомит пользователя.

65/70% — это перфоманс каналы, дающие продажи «здесь и сейчас».

Чтобы правильно сбалансировать каналы, медийная реклама должна оставаться в поле оценки brand lift.

Смысла оценки медийной рекламы по CPO нет. Но если сильно хочется, можно измерить Cost Per Order. Для расчета CPO через метрики CPM (Cost Per Thousand Impressions), CPC (Cost Per Click) и CPV (Cost Per View) нужно знать несколько ключевых параметров:

Конверсионная воронка: Определите конверсионные шаги от показа рекламы (impression) до совершения заказа. Это клики (clicks), просмотры видеоролика (views) и т.д.

Конверсионные показатели: Процент пользователей, которые завершают каждый этап воронки и, в конечном итоге, совершают заказ.

Сформулируем формулы: