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Продвижение в коллаборации: какие сервисы Admitad увеличили продажи Movavi и Geekbrains.

Истории
Полина Есакова

Многие компании уже используют CPA, среди плюсов которой — прозрачная аналитика, прогнозируемые результаты, отсутствие расходов на рекламу впустую. Но когда необходимые показатели достигнуты, нужны свежие идеи в продвижении. Зная об этом, Admitad готова предложить сразу несколько решений в рамках своих сервисов. Какие инструменты на каком этапе подключать? Чего можно достичь при минимальных бюджетах? Разбираем на примере Movavi и Geekbrains.

Продвижение в коллаборации: какие сервисы Admitad увеличили продажи Movavi и Geekbrains.

Продукты Admitad

Admitad – это не только партнерская сеть, а целая система сервисов, закрывающая вопросы от классического рекламного продвижения до технических разработок и интеграций. Среди бизнесов компании: международный кэшбэк-сервис LetyShops, сервис пополнения рекламных кабинетов GetUniq, интеграция в крупные медийные площадки по модели White Label, сервис для создания push-уведомлений PushWorld и другие. 

Начиная работу с партнерской сетью, любой бренд может быть уверен: менеджер обязательно предложит дополнительные варианты продвижения, соответствующие задачам компании. К таким коллаборациям приходят многие клиенты, некоторые кейсы которых мы и рассмотрим далее. 

Movavi: партнерка, push и офлайн-промо

Movavi – это набор программ для работы с видео, аудио и фото. Сначала бренд предлагал своим пользователям бессрочную лицензию на продукцию, затем перешел на формат продажи подписок. В обоих случаях модель CPA в продвижении оказалась наиболее перспективной: партнеры с широкой аудиторией рекламируют сервисы для долгосрочного использования, привлекают большое количество трафика и создают качественный контент. 

Работа с партнерской сетью Admitad Affiliate началась в конце 2017 года. Сеть привлекла возможностями расширения аудитории не только в России, но и странах СНГ. О коллаборации с другими сервисами Admitad команда Movavi задумалась по достижению определенного порога: замедлился естественный рост, появилась необходимость в новых инструментах. Среди проектов бренд отдал предпочтение ProfitLead. 

ProfitLeadС июля 2021 года преобразовался в проект «Кэшбэк квест» – формат игровой механики, в которой пользователи выполняют целевые действия. Рекламодатели сами устанавливают ставки: будь то продажа, пост в соцсетях, отзыв или опрос. Пользователи же проходят задания от брендов и накапливают баллы, которые можно обменять на промокоды в популярных сервисах: такси, онлайн-кинотеатры, салоны красоты и др. – это платформа для офлайн-продвижения офферов по модели CPA. Она объединяет десятки приложений и сервисов, популярных среди покупателей. Среди них – программы лояльности, кэшбэк-сервисы, промокодные агрегаторы и мобильные банки. 

В рамках ProfitLead за три месяца удалось: 

  • Сделать размещение у таких партнеров, как ЧекСкан, Promokodex, VTB, PICODI;
  • Настроить push-рассылки с акцией бренда; 
  • Получить больше сотни новых клиентов; 
  • Охватить 300К пользователей. 
Пока рано делать выводы, поскольку мы подключились к ProfitLead сравнительно недавно и попробовали далеко не все виды активностей. Но тем не менее ряд вариантов, таких как размещения за повышенную ставку и фикс, могут сработать уже на ранних этапах и привлечь не только аудиторию, но и новых веб-мастеров. Чем больше вендор готов идти навстречу и выдвигать интересные предложения, тем больше будет активность и, соответственно, лучше результаты программы
Алена Дмитриева, Sr. Marketing Specialist Movavi 

При этом Movavi продолжает работу с партнерской программой. Объем сделанных заказов является основным показателем, который тесно связан и с другими – видимостью бренда, количеством нового трафика на сайте, удовлетворенностью пользователей. 

За первое полугодие 2021 года в рамках CPA-программы Movavi можно отметить следующие результаты: 

В планах бренда – открытие worldwide-оффера в партнерской сети Admitad Affiliate.

GeekBrains: CPA, СМИ и десятки тысяч охватов

Образовательная платформа GeekBrains создана для обучения как школьников и студентов, так и взрослых, желающих получить дополнительную квалификацию. Компания предлагает свыше 130 учебных курсов по более чем 30 профессиям. 

Работу с партнерской сетью бренд начал в конце 2017 года. За последний год удалось достичь таких результатов:

На позитивную динамику влияет и активность партнеров, число которых за последний год увеличилось на 59%. 

В декабре 2020 года GeekBrains начал работу с контентным проектом Admitad – Hype. Это лайфстайл медиапортал, охватывающим большой спектр тем: от модных тенденций сезона до рекомендаций по выбору гаджетов. Совместно с порталом, бренд подготовил материал о будущих профессиях для ребенка. Первой же статьей удалось достичь охватов свыше 10К и хороших коммерческих показателей. 

Рекомендации компаниям

В работе с CPA не стоит ждать первых результатов сразу: любой программе требуется время на раскручивание. Не стоит забывать и об активной работе по приглашению веб-мастеров с первых дней работы, правильной подаче бренда в оффере, использовании рекламных материалов, проведению промо-акций. 

К сотрудничеству с дополнительными проектами сети бренды рекомендуют приступать поэтапно, чтобы иметь возможность оценить результаты разных активностей. Какие именно продукты Admitad могут подойти вашему бренду и на каких этапах подключать – вам бесплатно подскажут менеджеры партнерской сети Admitad Affiliate. Для этого достаточно отправить запрос с описанием вашей компании на адрес [email protected]

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