Продвижение в коллаборации: какие сервисы Admitad увеличили продажи Movavi и Geekbrains.

Многие компании уже используют CPA, среди плюсов которой — прозрачная аналитика, прогнозируемые результаты, отсутствие расходов на рекламу впустую. Но когда необходимые показатели достигнуты, нужны свежие идеи в продвижении. Зная об этом, Admitad готова предложить сразу несколько решений в рамках своих сервисов. Какие инструменты на каком этапе подключать? Чего можно достичь при минимальных бюджетах? Разбираем на примере Movavi и Geekbrains.

Продукты Admitad

Admitad – это не только партнерская сеть, а целая система сервисов, закрывающая вопросы от классического рекламного продвижения до технических разработок и интеграций. Среди бизнесов компании: международный кэшбэк-сервис LetyShops, сервис пополнения рекламных кабинетов GetUniq, интеграция в крупные медийные площадки по модели White Label, сервис для создания push-уведомлений PushWorld и другие.

Начиная работу с партнерской сетью, любой бренд может быть уверен: менеджер обязательно предложит дополнительные варианты продвижения, соответствующие задачам компании. К таким коллаборациям приходят многие клиенты, некоторые кейсы которых мы и рассмотрим далее.

Movavi: партнерка, push и офлайн-промо

Movavi – это набор программ для работы с видео, аудио и фото. Сначала бренд предлагал своим пользователям бессрочную лицензию на продукцию, затем перешел на формат продажи подписок. В обоих случаях модель CPA в продвижении оказалась наиболее перспективной: партнеры с широкой аудиторией рекламируют сервисы для долгосрочного использования, привлекают большое количество трафика и создают качественный контент.

Работа с партнерской сетью Admitad Affiliate началась в конце 2017 года. Сеть привлекла возможностями расширения аудитории не только в России, но и странах СНГ. О коллаборации с другими сервисами Admitad команда Movavi задумалась по достижению определенного порога: замедлился естественный рост, появилась необходимость в новых инструментах. Среди проектов бренд отдал предпочтение ProfitLead.

ProfitLead С июля 2021 года преобразовался в проект «Кэшбэк квест» – формат игровой механики, в которой пользователи выполняют целевые действия. Рекламодатели сами устанавливают ставки: будь то продажа, пост в соцсетях, отзыв или опрос. Пользователи же проходят задания от брендов и накапливают баллы, которые можно обменять на промокоды в популярных сервисах: такси, онлайн-кинотеатры, салоны красоты и др. – это платформа для офлайн-продвижения офферов по модели CPA. Она объединяет десятки приложений и сервисов, популярных среди покупателей. Среди них – программы лояльности, кэшбэк-сервисы, промокодные агрегаторы и мобильные банки.

В рамках ProfitLead за три месяца удалось:

Сделать размещение у таких партнеров, как ЧекСкан, Promokodex, VTB, PICODI;

Настроить push-рассылки с акцией бренда;

Получить больше сотни новых клиентов;

Охватить 300К пользователей.

Пока рано делать выводы, поскольку мы подключились к ProfitLead сравнительно недавно и попробовали далеко не все виды активностей. Но тем не менее ряд вариантов, таких как размещения за повышенную ставку и фикс, могут сработать уже на ранних этапах и привлечь не только аудиторию, но и новых веб-мастеров. Чем больше вендор готов идти навстречу и выдвигать интересные предложения, тем больше будет активность и, соответственно, лучше результаты программы Алена Дмитриева, Sr. Marketing Specialist Movavi

При этом Movavi продолжает работу с партнерской программой. Объем сделанных заказов является основным показателем, который тесно связан и с другими – видимостью бренда, количеством нового трафика на сайте, удовлетворенностью пользователей.

За первое полугодие 2021 года в рамках CPA-программы Movavi можно отметить следующие результаты: