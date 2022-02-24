Admitad потратила более $30 млн на трансформацию в мультипродуктовую компанию

Компания Admitad , работающая на стыке MarTech и AdTech, подвела итог трехлетним инвестициям в масштабный процесс трансформации. На создание, приобретение и внедрение бизнесов в новую интернациональную структуру потратили более $30 млн: группа ушла от образа партнерской сети и продолжает создавать глобальную IT-компанию с маркетинговыми и финансовыми сервисами.

Изначально Admitad ассоциировалась у представителей бизнеса и маркетологов только с партнерской сетью и представляла собой монобизнес. За 2021 год партнеры Admitad Affiliate привлекли продаж на $7,8 млрд, в то время как общий объем покупок, привлеченных всеми бизнесами группы компаний, составил $11,6 млрд.

В новую структуру Admitad на данный момент входит восемь B2B- и один B2C-бизнес, которые выросли внутри компании или были приобретены. Они предлагают более 20 решений для привлечения клиентов, создания долгосрочных партнерских отношений, монетизации контента и аудитории, управления заработанными средствами и бюджетами в рекламных сетях, реализации SmartShopping. Динамика прибыли партнерской сети и остальных бизнесов компании явно отображает превращение в мультипродуктовую компанию.

«С 2018 года мы проинвестировали более $30 млн в покупку компаний, создание представительств в странах, а также запуск и масштабирование новых бизнесов с помощью стартап-студии Admitad Projects. За это время стартап-студия проверила более 300 бизнес-идей — из них четыре проекта выросли до round А с опционом на полный выкуп», — рассказал Александр Бахманн, CEO и основатель Admitad.

В то же время Admitad приобрела две технологические компании: Adgoal в 2018 году и Tapfiliate в 2021. Это увеличило пул инструментов для партнеров и количество рекламодателей (брендов). Чтобы развивать направление SmartShopping, компания в 2021 году также приобрела сервис CheckScan (который успешно прошел через акселератор стартап-студии). В этом же году был куплен онлайн-сервис страхования Pampadu для развития направления партнерских сервисов.

Admitad Store до конца 2022 года будет расширен и даст партнерам доступ к более чем 20 тыс. рекламодателей компании по всему миру, в том числе офферам других партнерских сетей и прямым партнерствам с рекламодателями.

Еще одно новое направление для Admitad — создание и развитие сервисов для управления заработанными средствами. Это новый проект, который станет основой для построения глобального необанка для всех, кто зарабатывает в интернете.

Admitad продолжит инвестировать в интернациональную структуру и открытие представительств компании в других странах, интересные проекты как через стартап-студию, так и через приобретение компаний целиком. До 2025 года компания потратит на это от $75 до $100 млн, чтобы обеспечить рост не менее чем на 50% YoY. В этом году был открыт офис в США, девятой по счету стране физического присутствия группы компаний Admitad.

Фото на обложке: предоставлено Admitad