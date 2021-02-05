Коробочная версия «Битрикс24»: что необходимо знать о работе с e-mail

Многие предприниматели попросту не знают об особенностях коробочного «Битрикс24» и часто сталкиваются с проблемой электронных почт, которая на время парализует работу компании.
Иван Бочаров, бизнес-интегратор, сооснователь «Авиви», расскажет о незаметной, весьма проблематичной, но решаемой особенности «Битрикс24».
Современные программы для бизнеса призваны помогать вести коммерческую деятельность, получать прибыль и развиваться — это факт, не требующий пояснений.
Поэтому, когда предприниматель приобретает более совершенный IT-продукт, каким является коробочная версия «Битрикс24», любая мелочь, связанная с затруднениями в пользовании или поломкой системы, накладывает глубокий негативный отпечаток на общее впечатление о ПО.
Откуда ждать неприятностей
На самом деле все это — от незнания, а точнее от низкого уровня понимания особенностей продукта.
Нерабочая собственная почта в локальной редакции не является проблемой, багом или недоработкой системы — это техническая особенность ПО и закономерность, которая встречается в 100% коробочных порталов.
«Так, почему же разработчики “Битрикс24” не говорят об этом?» — могут спросить пользователи. Один из наших возмущенных клиентов даже рассуждал о судовом иске после остановки его бизнеса по данной причине.
На самом деле говорят, и эта особенность не скрывается, но далеко не все, особенно без необходимых технических знаний, обращают внимание на документацию или вникают в смысл написанного.
Наиболее часто проблема проявляется именно после «переезда» — переноса всех рабочих данных из облачного сервиса на собственный сервер.
Коробочная версия обладает практически неограниченными возможностями настройки и доработки конкретно под цели и задачи индивидуального предпринимательства.
Однако на облаке за получение и отправку электронной почты (а также других сообщений и уведомлений) отвечает штатный SMTP-сервер. Его настройки позволяют подключать в облачный портал неограниченное количество всевозможных почтовых ящиков пользователей.
Но после переноса на коробку за работу SMTP отвечает уже локальный компонент ПО, который технически способен взаимодействовать лишь с одним почтовым доменом.
К слову, это касается и других элементов коробки: единый язык портала, одна валюта для денежных операций и т. п.
Настройку сервера производят интеграторы, которые чаще всего по умолчанию конфигурируют его под корпоративный почтовый ящик. И если у вашей компании это, например, Yandex, то в коробке будет работать любая подключенная почта с доменным именем @yandex.ru.
Но вот личная почта на Gmail или Mail.ru не заработает, и исправить это настройками не получится.
Что возможно предпринять
В современном бизнесе даже минута простоя может стоить очень дорого. Поэтому, если вы решили переехать с облака на коробку или приобрести локальную редакцию «Битрикс24», будьте готовы хотя бы к ситуации с электронными почтами.
Если знать об этой особенности, а также исключить фактор спешки, то начать полноценно пользоваться коробкой вполне возможно уже с решенной проблемой SMTP.
Из практических возможностей профилактики ситуации можно выделить сразу несколько вариантов. Давайте рассмотрим каждый из них с точки зрения эффективности для предпринимателей.
Перестройку рабочей модели
Это, конечно, не совсем решение проблемы, но не стоит сразу отвергать вариант, который позволяет компании работать.
Коробочный SMTP-сервер позволит работать лишь с одним почтовым доменом. Таким образом вы смело можете создавать и подключать в портал «Битрикс24» почты сотрудников или отделов в его пределах.
Тогда любой пользователь при наличии соответствующих прав доступа может использовать как общую корпоративную почту, так и в нужный момент выбирать собственную, но с корпоративным доменным именем.
Половинчатое решение
Весьма хитрым способом может быть использование в качестве отправителя ALIAS-почтовика.
Дабы не углубляться в узкую тему, скажем, что поскольку ALIAS не является почтовым ящиком, лишен привычного логина и пароля, а нужен лишь для перенаправления писем, то сугубо для отправки писем такой метод может подойти.
Однако с получением ничего не получится, поскольку для подключения почты в «Битрикс24» необходимо производить верификацию. И поскольку логина нет, то и подключить почтового посредника нельзя.
Отказ от SMTP
Да, можно и так. Поскольку вся загвоздка кроется в использовании простого почтового транспортного протокола (собственно SMTP), то есть вариант перевести ваш сервер на работу с другим протоколом.
Одним из таких является Postfix. Однако это решение не относится к компетенции партнеров «Битрикс24», а требует вмешательства системных администраторов и переконфигурации сервера.
Таким образом появляются дополнительные риски, когда ваш бизнес будет зависеть не только от «Битрикс24», но и от сисадминов.
Кастомную доработку «Битрикс24»
Напоследок оставляем самый надежный и эффективный вариант — доработку функционала коробочного «Битрикс24». Как уже было сказано, коробка делает возможными любые усовершенствования включительно с укрощением строптивого SMTP-сервера.
Будет ли это приобретение готового модуля или индивидуальная разработка — выбор за вами.
Таким образом, следует помнить, что любое современное ПО обладает различными особенностями и будет помогать вашему бизнесу при условии, что программные возможности совпадут с потребностями.
Что сделать перед началом использования коробочного «Битрикс24»:
- Ознакомитесь с техническими характеристиками программного обеспечения, изучите документацию.
- Убедитесь, что в коробочном «Битрикс24» и подключенная корпоративная почта, и рабочие почтовые ящики сотрудников будут размещены на одном и том же почтовом сервисе (например, на Yandex.ru);
- Если бизнес-процессы предусматривают использование разных почтовых сервисов и доменные имена могут отличаться, примите меры до начала пользования коробочным «Битрикс24», иначе простой компании неизбежен.
- Оцените возможность отказа от используемого системой «Битрикс24» протокола SMTP. Если это приемлемо, дайте задачу системным администраторам перевести ваш сервер с коробочным «Битрикс24» на Postfix.
- Если отказ от SMTP не возможен, подберите готовое решение от партнеров «Битрикс24», которое позволяет подключать в коробочную редакцию почтовые ящики на разных сервисах.
- Не приступайте к работе в «Битрикс24» до полного решения вопроса с электронной почтой — это может навредить вашему бизнесу.
Фото на обложке: alice-photo/Shutterstock.com
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