Косвенные налоги: что к ним относится, как начисляются и почему их не всегда видно

Оксана Соболева, руководитель практики «Налоговое право» юридической фирмы Bishenov&Partners, рассказала, какие еще есть виды косвенных налогов, для чего они нужны и можно ли их не платить.

Однако есть отчисления, которые мы не замечаем. Например, в любом чеке из супермаркета или сетевого магазина можно увидеть графу «НДС» — налог на добавленную стоимость — один из видов косвенных налогов на товар, который платит каждый потребитель.

Мы сталкиваемся с оплатой налогов практически ежедневно. Платежи за владение недвижимостью, автомобилем, НДФЛ или налог от аренды помещения — обычное дело. Мы самостоятельно подаем декларации или работодатель уплачивает налог на доход.

Содержание:

Что такое косвенные налоги

Косвенным налогом является пошлина, которая закладываются в цену товара или услуги и оплачивается конечным покупателем. Таким образом бизнес в роли посредника взимает с потребителей дополнительную сумму и передает в государственный бюджет.

В отличие от других налогов, косвенные налоги будут оплачены сразу при покупке, так как уже входят в стоимость товара. Налоги при этом распределяются неравномерно: с самых востребованных товаров и услуг удерживается больше всего налогов. Ответственность за уплату таких налогов и отчетность ложится на плечи бизнеса. Хотя платят их обычные пользователи.

Короткая историческая справка

История косвенных налогов насчитывает не одно столетие. Появились они еще в Древнем Риме, когда император Октавиан Август ввел торговый налог, налог на освобождение рабов и наследство. В Древней Руси также существовал ряд налогов, который взимался в пользу государства: переправа товаров через реки и горные заставы, владение вкладом, организация рынков и другие.

Позже появились пошлины на некоторые продукты питания, такие как соль, хлеб, сырое мясо и водка. Косвенные налоги государства ограничивали приобретение и потребление определенных товаров, тем самым влияя на развитие отрасли.

Современная налоговая система России действует с 1992 года, и законодательство в сфере косвенных налогов много раз менялось. Однако такие пошлины на сегодняшний день, как и много лет назад, — один из основных источников бюджета государства.

По теме. Транспортный налог в 2024 году для юридических лиц

Разница между прямыми и косвенными налогами

Прямые налоги уплачивают юридические организации или физические лица из собственных средств. Например, когда объект налогообложения — имущество или доходы. Косвенные налоги физических лиц изначально включаются в стоимость товаров и услуг и оплачиваются клиентом. Компании в этом случае служат посредниками в передаче средств от потребителей государству. Таким образом, покупатель оплачивает сами товары, работы или услуги, а также надбавку в форме косвенного налога.

После оплаты товара клиентом компании вычитают процент из выручки и отдают пошлину в бюджет. При расчете суммы сбора используется налоговая ставка — процентный показатель, определяющий, какая часть стоимости товара будет направлена в бюджет. Налоговая ставка зависит от вида товара или услуги.

В отличие от прямых налогов, косвенные налоги платят все и в одинаковом объеме, независимо от доходов и состоятельности человека. Тогда как прямые налоги напрямую зависят от уровня дохода налогоплательщика.

Косвенные налоги имеют несколько преимуществ: они быстро поступают в бюджет, охватывают товары и услуги общего пользования и поступают во все регионы практически в равных объемах. С помощью косвенных налогов можно также сдерживать развитие одной отрасли или стимулировать другую.

Категории товаров и услуг, которые не облагаются налогом

Существует также перечень продуктов, которые не попадают под обязательную уплату косвенного налога. К таким товарам относятся, например, некоторые виды медицинских изделий и технические средства для реабилитации инвалидов или профилактики инвалидности.

Продукты питания, произведенные столовыми медицинских и образовательных учреждений, также освобождаются от уплаты косвенного налога. Такие же послабления предоставляются собственным сельскохозяйственным производствам, если удельный вес от реализации будет не менее 70%.

Не облагаются косвенными налогами концентраты ценных металлов, руда и необработанные алмазы. Некоторые виды товаров без добавленной стоимости можно также приобрести в магазинах беспошлинной торговли.

Виды косвенных налогов

В нашей стране к косвенным налогам относятся: акциз, НДС, таможенные платежи и государственные пошлины. Стоимость косвенных налогов складывается из разных аспектов и по-разному рассчитывается, но их оплата обязательна.

НДС

Налог на добавленную стоимость — самый часто встречающийся косвенный налог и самый прибыльный для государства. Он закладывается в стоимость большинства покупаемых товаров или услуг, которыми мы пользуемся практически ежедневно. НДС составляет разницу между себестоимостью продукта и ценой, которую видит и оплачивает покупатель.

Стандартная ставка НДС — 20%, но существуют льготные тарифы. Мясо, сахар и хлеб, например, облагаются ставкой в 10%. Такой же налог действует на определенные виды медицинских услуг. При перепродаже товара НДС также включается в цену продукта, создавая добавленную стоимость.

Акциз

Акцизные сборы добавляются к стоимости продукции из определенной категории, такой как табачные изделия, алкоголь, топливо, автомобили, мотоциклы, газ и другие. Ставку для каждого вида товара определяет государство — это может быть фиксированная сумма или процент от стоимости.

Таможенные сборы и платежи

Таможенные пошлины закладываются в стоимость продукции из зарубежных стран. Такие надбавки повышают для потребителя цену импортных товаров, делая продукты российских производителей привлекательнее для покупателей.

Ставки ввозных пошлин делятся на твердые и комбинированные и устанавливаются Единым таможенным тарифом ЕАЭС. Величина таможенного платежа зависит от общей стоимости товара. Минимальный платеж — 775 рублей при цене партии до 200 000 рублей.

Госпошлины

Государственные пошлины — оплата за выполнение определенных юридических действий. Например, за регистрацию автомобиля, замену паспорта, оформление сделок или подачу судебного заявления. Размер пошлины может быть фиксированным, как при оформлении транспортного средства, или составлять определенный процент от стоимости услуги, Например, в случае подачи иска.

Косвенные налоги в бухгалтерском учете

При расчете долговой нагрузки компании всегда учитывают прямые и косвенные налоги. Формирование бухгалтерских документов по косвенным налогам зависит от типа уплачиваемых налогов.

Акцизы учитывают проданные товары и подакцизное сырье. Декларации необходимо формировать за каждый месяц, в котором были продажи. Отчет за НДС — ежеквартальный. В нем необходимо отразить начисления при реализации товара, покупке или повторной продаже. При перепродаже оплачивается разница между входящим и исходящим НДС.

Таможенные декларации подаются в электронном виде на сайте Федеральной таможенной службы. Платежи вносятся авансом: отчитываться за них необходимо до конца периода хранения товаров. А отчет за госпошлину нужно подать в том периоде, когда она была уплачена.

По теме. Как вести бухгалтерский учет самостоятельно

Кто платит косвенные налоги

Раньше можно было наблюдать случаи ухода компаний от уплаты НДС с помощью налоговой оптимизации. Но в последнее время, после введения автоматизированной системы контроля за возмещением НДС, такая практика практически ушла из тренда. Отсутствие оплаты налога грозит компаниям административной и уголовной ответственностью, а величина штрафа зависит от суммы долга.

Чтобы не платить косвенный налог на товар компании также могут видоизменять его таможенную стоимость или вид, подменяя одни понятие другими.

Например, некоторые организации занижают цену, не соглашаются с корректировками таможенных органов или заменяют в отчетности алкогольные напитки на безалкогольные. Однако доказательство умысла в сокрытии и уклонение от уплаты налогов в любом случае является преступлением.

Соотношение прямых и косвенных налогов

В разных странах существуют различные пропорции поступления средств от прямых и косвенных налогов. Величина выплат зависит от используемой модели налогообложения. Например, в США, Австралии и Канаде применяется англосаксонская модель — большую часть налогов составляют прямые платежи в бюджет от физических и юридических лиц. Такая система характерна для стран со стабильной экономикой, невысокой инфляцией и высоким доходом граждан.

Германия и Франция используют евроконтинентальную модель, где главная часть платежей — косвенные налоги. При этом очень большой процент отчислений идет на социальное страхование. В латиноамериканской модели также преобладают косвенные налоги, но их величина и поступления жестко регулируются законодательством из-за экономических кризисов и инфляции. Такая система налогообложения работает в Боливии, Перу или Чили.

В Италии и Испании используется смешанная модель, где выплаты по прямым и косвенным налогам примерно равные. Это распределяет риски и снижает зависимость от тех или иных сборов. Доля косвенных налогов в России составляет около 47%, прямых — 15%, что относит нашу страну скорее к латиноамериканской модели. Хотя с активной поддержкой бизнеса в последние годы мы постепенно двигаемся в сторону смешанной модели.

Фото на обложке: Freepik