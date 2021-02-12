Fatal error: три ошибки, которые доведут предприятие до кризиса

Подробнее о них расскажет Мария Чёрная, эксперт в антикризисном управлении и финансовым контроле.

Хорошая новость: если грамотно воспользоваться ситуацией, можно даже кризис обернуть в свою пользу — найти слабые места в стратегии, системе управления, персонале, а затем устранить их, обогнав конкурентов и усилив свою позицию на рынке. Но главное — вовремя заметить, что есть проблемы.

Кризис может рано или поздно возникнуть в любой компании. Начиная свой бизнес, нужно всегда быть готовым, что придется принимать трудные решения, восстанавливать баланс и искать пути избежания нежелательных последствий.

По моему опыту, в 80% случаев компании прибегают к услугам антикризисного управляющего, когда они уже находятся в глубоком кризисе: в одном шаге от банкротства и в состоянии острой неплатежеспособности, в тот момент, когда растет их кредиторская задолженность и становится невозможным продолжать платежи по обязательствам.

Основная причина, по которой компании так поздно признают необходимость антикризисных мер, заключается в том, что какое-то время у них сохраняется ликвидность при убыточной деятельности. Часто так происходит из-за высокого уровня заемного капитала, отсутствия достоверной финансовой отчетности и профессиональной аналитики по деятельности компании.

Если компания, даже преодолев период турбулентности, все еще зарабатывает деньги, ей необходимо регулярно анализировать, за счет чего она продолжает держаться на плаву. Если анализ показывает, что компания находится в кризисе, первое, что она должна предпринять для оздоровления и выхода из состояния убыточности, — определить проблемы и причины, которые негативно повлияли на финансовое состояние предприятия.

Важным фактором в этом вопросе становится наличие достоверной финансовой отчетности, которая должна прозрачно отражать положение дел в компании. Выявить причины ухудшения финансового состояния поможет факторный анализ.

Ниже приведен пример факторного анализа, в котором отражено изменение чистой прибыли за год (в качестве примера взята сеть ресторанов быстрого питания).

График отражает позитивные и негативные факторы, повлиявшие на прибыль. В данном примере прибыль за год значительно падает, хотя компания открыла две новые точки и увеличила средний чек. Компании, в первую очередь необходимо предпринять следующие шаги:

разобраться, какие факторы повлияли на снижение количества посетителей;

провести подробный анализ негативных факторов с целью выявить возможные причины увеличения показателей.

За годы своей работы я выделила три распространенных ошибки, которые приводят к кризису в компании.

Ошибка №1: ваш продукт или услуга уже неактуальны для рынка

Тенденции быстро меняются и может случиться так, что потребность клиента изменилась, а вы не успели трансформироваться. Спрос снижается, и любые вложения в маркетинг и рекламу не вернут вам клиента. Ваши технологии устарели.

Что делать

Начните с изучения рынка, определите главные проблемы/потребности и уровень дохода вашего клиента, составьте его собирательный портрет, сосредоточьтесь на приоритетных клиентах, изучите их историю. Проанализируйте соотношение ценности и цены вашего продукта. Изучите конкурентов и их продукт, чтобы понять, почему клиент выбирает их.

Главная задача — переформатировать ваш продукт в новый, отвечающий потребностям рынка. Создать новое решение и найти точки роста. Рассчитать финансовую модель для нового сценария.

Ошибка №2: нет системы управления предприятием

Часто менеджмент видит общий план и не вдается в детали, либо, напротив, полностью сфокусирован на деталях и не может рассмотреть общий план.

Что делать

Необходимо выстроить систему, механизм и определенные законы, которые приводят к реализации вашей стратегии. Как выглядит эффективная система управления предприятием:

Определена стратегия развития бизнеса и конечная цель, построена финансовая модель. На основании стратегии разработана тактика управления: стратегические цели перенесены на операционную деятельность через ключевые показатели эффективности. Определена модель работы: выстроены бизнес-процессы, которые позволяют эффективно управлять предприятием при оптимальных расходах на оплату труда, система принятия решений — простая и эффективная, в ней четко и понятно зафиксированы зоны ответственности. Разработана эффективная система мотивации персонала с привязкой к конечной цели компании.

Ошибка №3: не осуществляется финансовое планирование, высокий уровень заемного капитала, который операционная деятельность не способна обслужить

Очень часто предприятие привлекает кредитные средства, предварительно не оценив свои возможности исполнению долговых обязательств и эффективности привлечения средств.

Что делать

Всегда следите за показателем Debt/Ebitda. Это соотношение совокупности долга к прибыли компании, которую можно направить на его погашение. Результат, полученный по этой формуле, должен быть менее трех-четырех.

Если при расчете выходит больше, возможно, ваша компания столкнется с трудностями в управлении долгом. Хотя, конечно, структура капитала у организаций, работающих в разных отраслях, отличается, поэтому показатель может варьироваться для тех или иных сфер деятельности

Антикризисные меры для стабилизации кризисной ситуации

Измените стратегию компании путем внедрения новых концепций управления. Возможна частичная продажа бизнеса, слияние со стратегическим партнером, диверсификация бизнеса. Продажа активов, которые в дальнейшем не будут использованы в бизнесе, или сдача их в субаренду. Трансформируйте продукт, подстраивая его под потребности рынка, и разработайте варианты увеличения объема продаж. Закройте убыточные направления деятельности. Измените организационную структуру: создайте эффективную команду и внедрите систему мотивации. Проведите эффективное сокращение затрат. Будьте осторожнее с этой мерой: при неправильном подходе она может усугубить ситуацию. Например, вы изменили ваш продукт, подстроив его под рынок, но при этом сократили расходы на маркетинг. В таком случае вам будет сложно донести до клиента информацию о ценности вашего нового продукта. Или вы решили оптимизировать себестоимость, но ухудшили тем самым качество продукта. При неправильном подходе положительный эффект на прибыль от сокращения расходов будет краткосрочным, через какое-то время вы получите негативные последствия в виде снижения выручки. Сокращайте те расходы, которые напрямую не влияют на продукт. Такие как ремонт офиса, расширенный социальный пакет для сотрудников, личные водители и т.д. Проведите переговоры с поставщиками. Проверьте закупочные цены на соответствие рынку, начните диалог на предмет отсрочки погашения обязательств и снижения ежемесячных платежей. Осуществите реструктуризацию вашего кредитного портфеля. Банк не заинтересован в получении проблемного актива и отправления его в дефолт, ему необходимо, чтобы вы погасили все обязательства по кредиту. Тщательно подготовьтесь к переговорам: опишите сложившуюся ситуацию, причины, повлиявшие на ухудшение состояния компании, изложите свою стратегию выхода из кризиса. В большинстве случаев банки идут навстречу и сами предлагают вам пути решения проблемы. Внедряйте финансовый контроль, у вас мало времени для стабилизации положения — не теряйте его. Возможно, стоит привлечь антикризисного управляющего, который поможет преодолеть кризис.

Перед проведением антикризисной программы сделайте оценку жизнеспособности вашей бизнес-модели. В некоторых случаях перечисленные выше меры могут не принести желаемого результата, и единственное решение — банкротство предприятия.

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