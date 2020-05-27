Не только антикризисные меры: на какую помощь от государства может рассчитывать малый бизнес

Согласно опросу, проведенному сервисом Rate&Goods, 77% российских производителей FMCG-сектора испытывают трудности из-за текущего кризиса. При этом у 60% из них нет подушки безопасности — а значит, справиться своими силами им будет непросто. 30% предпринимателей, принявших участие в опросе, думают, что скоро окажутся на грани закрытия.

Текущая ситуация

В России сегодня насчитывается более 6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 3,4 млн зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, остальные — как юридические лица. Отдельной строкой идут самозанятые граждане — их сегодня порядка 650 тысяч.

По разным оценкам, карантин повлиял на работу как минимум каждого третьего субъекта МСП. Так, в марте прекратили свою работу на 77% больше ИП, чем год назад. Больше всего пострадали такие сферы, как туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, выставочная деятельность, непродовольственный ритейл, фитнес и бытовые услуги. Восстановление деятельности МСП потребует около двух лет.

Самозанятые же в принципе находятся под ударом: у них нет трудовых договоров и больничные им не оплачивают. При этом сегодня многие также лишились работы: расходы на фотографов, домработниц, нянь, строителей и мастеров косметических услуг в кризис урезают первыми.



Какая помощь нужна бизнесу

Результаты нашего опроса показали, что для малого и среднего бизнеса наиболее актуальны налоговые льготы — на них рассчитывают 57% респондентов. 22% хотели бы, чтобы государство компенсировало им часть процентов по кредитам, а 21% уверен, что их спасет получение кредитов по более низкой ставке. Кроме того, многие бизнесмены признаются, что им очень помогла бы выдача безвозмездных кредитов.



Кто может получить помощь

Согласно закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ, есть три категории предприятий: микробизнес (не больше 15 сотрудников, годовой оборот до 120 млн рублей), малый бизнес (не больше 100 человек, оборот до 800 млн) и средний бизнес (до 250 человек и до 2 млрд рублей).

Меры поддержки могут быть рассчитаны как на все три категории, так и только на одну.

Согласно сайту «Экономика без вируса», сегодня к МСП относят все предприятия, соответствующие определению среднего бизнеса: в компании не более 250 человек, доход за 2019 год не превышает 2 млрд рублей без НДС, а процент уставного капитала, принадлежащего ООО, физлицам или организациям СМП, — от 51%.



Льготные кредиты

Если ваша компания относится к одной из наиболее пострадавших отраслей, вы можете обратиться за кредитом по ставке 0% на срок до шести месяцев — его выдают для выплаты заработной платы сотрудникам.

Список пострадавших отраслей утвержден Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №434. В него входят, например, кинотеатры, музеи, турагентства, гостиницы, общепит. Последние изменения были внесены 21 мая — в список добавились производство изделий народных художественных промыслов и торговля через автоматы.

Также с 1 июня заработает кредитная линия поддержки занятости в размере одного МРОТ на сотрудника.

Получить такой кредит смогут предприятия, занятые в пострадавших отраслях. Ставка составит 2%, причем их не нужно платить ежемесячно. Погасить кредит нужно будет до 1 апреля 2021 года.

Использовать кредит можно как на выплату сотрудникам зарплаты, так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0%. Если компания сохраняет 90% кадрового состава, кредит и проценты полностью спишут.



Списание налогов и социальных взносов

11 мая Владимир Путин объявил об одной из самых долгожданных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Правда, действует она только для компаний из пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО.

Всем им будут списаны налоговые платежи и страховые взносы за II квартал 2020 года, то есть за апрель, май и июнь. ИП из пострадавших отраслей также получат налоговый вычет в размере одного МРОТ (12 130 рублей) из уплачиваемых ими страховых взносов.



Помощь самозанятым

Если вы зарегистрировались как самозанятый в прошлом году и при осуществлении деятельности уплачивали налог на доход, вам вернут все ушедшие в бюджет деньги. Эта мера поддержки распространится на 340 тысяч граждан.

Кроме того, согласно новому пакету мер, принятому 22 мая, все зарегистрированные самозанятые получат налоговый капитал в размере одного МРОТ на платежи в 2020 году. На эту сумму, то есть 12 130 рублей в счет будущих налогов, могут рассчитывать более 650 тысяч человек.







Что еще?

Не стоит забывать, что государство помогает не только во время коронакризиса. Проверьте — возможно, ваш бизнес имеет право на одну из субсидий и выплат, которые действуют уже давно.

Отметим, что меры поддержки могут различаться в зависимости от субъекта РФ, в котором зарегистрирован ваш бизнес.



Льготный кредит для любого бизнеса

За кредитом на любые цели по льготной ставке 8,5% годовых на срок до трех лет могут обращаться предприниматели из любой отрасли. Их выдают в рамках программы Банка России по стимулированию кредитования малого и среднего бизнеса. Кредиты можно взять в банках из особого перечня, который опубликован на портале «Мой бизнес».



Субсидия начинающим предпринимателям

Если с момента регистрации прошло не более года, вы можете претендовать на субсидию Минэкономразвития в размере до 500 тысяч рублей. Подробности лучше узнать в местном департаменте по развитию предпринимательства, так как каждый регион самостоятельно вырабатывает правила распределения денег.

Как правило, проще всего получить деньги предпринимателям, которые осуществляют социально важную деятельность. Также важно иметь в виду, что предстоит защить бизнес-план.



Кредит по более низкой ставке

Во многих субъектах РФ действуют программы микрофинансирования малого бизнеса. Чтобы получить займ, нужно обратиться в фонд поддержки предпринимательства своего региона — там детально расскажут, каким требованиям должен соответствовать ваш бизнес и какие документы потребуются.

Как правило, получить можно от 10 тысяч до 1 млн рублей на срок от года до трех лет. Ставка тоже различается — от 8 до 10%. Некоторые регионы предоставляют кредиты по ставке 5%, но ваша компания должна заниматься социально значимой деятельностью (сельское хозяйство, бытовые услуги и так далее — перечень тоже зависит от региона). В некоторых случаях можно получить и более крупную сумму — до 5 млн, да и срок увеличивают до пяти лет.





Поручительство по кредитным договорам

Если вам нужен кредит, но собственного залогового обеспечения не хватает, можно обратиться в региональный гарантийный фонд, который станет поручителем. Это будет дополнительным преимуществом для получения займа. Обычно фонд берет за поручительство определенный процент — он зависит от конкретного фонда. Кроме того, обычно фонды являются партнерами определенных банков, и кредит вы сможете взять только в них.





Компенсация части процентов по кредитам

Если кредит на развитие бизнеса взят в одном из российских банков, можно компенсировать часть процентов за счет государства. Такой вид поддержки действует практически во всех регионах и распространяется на большинство видов деятельности. Сумма субсидии зависит от действующей ставки рефинансирования и размера кредита.



Налоговые льготы начинающим и действующим предпринимателям

В 2020 году можно использовать налоговые каникулы — нулевую налоговую ставку для впервые зарегистрировавшихся ИП. Конечно, и тут есть нюансы. ИП должен использовать одну из двух систем налогообложения — УСН или ПСН. Если вы пользуетесь общей системы налогообложения или спецрежимом, в течение двух лет можно перейти на УСН или ПСН, чтобы воспользоваться льготой.

Решение о предоставлении налоговых каникул принимают региональные власти.

Деятельность ИП, желающего получить налоговые каникулы, должна быть связана с производственной, социальной или научной сферой либо бытовыми услугами. Субъекты РФ могут сами определять виды деятельности внутри каждой сферы, которые попадают под нулевую ставку.

Доля услуг, работ или товаров, на которые распространяется налоговая ставка 0%, должна составлять не менее 70% от вашего общего дохода.

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