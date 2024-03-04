6 жизненных уроков, которые можно усвоить после восхождения на Килиманджаро

Длительный подъём, непредвиденная опасность и адская усталость толкают к переосмыслению жизни. Своими выводами поделилась гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова, которая недавно поднялась на пик Ухуру.

Килиманджаро — спящий вулкан в Африке. Он находится на северо-востоке Танзании. Высочайшая его точка — пик Ухуру (5895 метров). В этой части Африки говорят на языке суахили, и слово Uhuru переводится как «свобода».

Маленькие шаги — большая цель

Восхождение с 1600 метров на 5895 метров заняло пять дней. Всё это время гиды-танзанийцы говорили фразу pole-pole, что в переводе на русский означает «медленно-медленно». Гору нельзя одолеть нахрапом: большинство идут как черепашки, и это позволяет им удерживать пульс на адекватном уровне.

Невозможно, не жертвуя ничем, быстро научиться что-то делать: выступать перед публикой, заработать много денег или стать руководителем года. Но всё это можно сделать, если медленно идти к цели: совершать маленькие шажки навстречу вершине.

Лишних людей в команде не бывает

Во время перехода из одного лагеря в другой нашему носильщику стало плохо. Если бы не запасные люди, всей команде пришлось бы остановиться. Но с нами пошли ещё два носильщика. Они распределили вещи между собой и гидами, и мы пошли дальше.

То же самое в бизнесе: если вы можете нанять больше людей, сделайте это. Это будет страховкой. В ситуации турбулентности специалисты могут уволиться: из-за выгорания, релокации или смены интересов. Особенно если компания находится на стадии роста. Так вы будете открыты для возможностей, чтобы осваивать новые рынки и ниши, открывать новые направления или предлагать новые услуги. Для всех ваших планов нужен персонал.

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Подготовка к восхождению облегчит само восхождение

Многие вещи будут казаться легче, если вы узнаете, как другие справлялись с аналогичными проблемами. Например, на высоте у многих болит голова, поэтому люди берут в поход ибупрофен.

Кажется, что это очевидные вещи: взять солнцезащитный крем, чтобы не обгореть или каждую неделю проводить встречи с клиентами, чтобы они не ушли. Но если вы будете всегда готовится к событию, то и жизнь, и работа станут намного проще.

Например, прежде чем работать с пиаром клиента, мы наводим о нём справки у коллег по цеху, выгружаем данные из СКБ «Контур» и «Спарк», анализируем данные в «Медиалогии» и Brand Analytics.

Позитивный настрой как инвестиция в будущее

Танзания не входит в список развитых стран, но её жители сохраняют позитивный взгляд на мир. Индекс счастья в 2023 году составил 3,62 балла. В то время как в России он равен 6,04 балла.

Танзанийцы постоянно поддерживают друг друга, шутят, поют и танцуют, в том числе во время восхождения. Смех заразителен, и если говорить о бизнесе, такое настроение передаётся и клиентам. Это невербальное сообщение: «У нас всё отлично, рады вас видеть».

Контакт и связь с клиентом повышают доверие к компании, усиливают эмоциональную связь. Концепция может показаться простой, но, подобно улыбке, она — инвестиция в успешное будущее вашего бизнеса.

План восхождения как карта бизнес-проекта

Каждый лагерь на пути к пику Ухуру расположен на своей высоте, каждому предстояло заночевать в походе 5–6 раз. У разных кэмпов своя книга регистрации и деревянная табличка с информацией: сколько метров в высоту набрали, какие лагеря будут выше. Это упрощает организацию и позволяет команде отпраздновать промежуточные шаги, сделав фото таких табличек.

Это как карта проекта в бизнесе. Когда команда начинает работу, важно, чтобы все участники понимали, какие цели перед ними стоят, в какой срок их нужно решить, что для этого потребуется и кто будет отвечать за задачи каждого этапа.

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Достижения всегда стоит праздновать

На Килиманджаро все фотографируются рядом с двумя точками: поинт Стелла и пик Ухуру. После в лагере тебя все поздравляют, поют песни и танцуют.

Многие компании в погоне за ростом оборотов и прибылью забывают праздновать и говорить спасибо друг другу. Хотя это позволяет отрефлексировать достижения и быть готовым к новым.

Так и было на Килиманджаро: у подножия нам вручили именной сертификат о восхождении «Mountain Climbing Certificate». На нём сказано, что это самая высокая отдельно стоящая гора в мире. Мы покорили пик в 11:08 утра.

Фото на обложке: tawatchai07 / Freepik