Эти 8 факторов определяют мотивацию большинства людей. Вот как ее повысить

Наша жизнь становится приятнее, а бизнес — успешнее, когда мы работаем с искренним энтузиазмом. Рассказываем об основных факторах мотивации и управлении ими.

Бремя мотивации лежит на человеке, а не на руководителе. Это чувство приходит изнутри, и его нельзя создать с нуля. Но можно попытаться понять, что мотивирует сотрудника, а затем сформировать рабочую среду, распределить задачи и подобрать такие слова, чтобы задействовать — и, прежде всего, не саботировать — то, что ими движет.

Приводим список вариантов, который может стать хорошей отправной точкой для изучения. Однако помните: жизненная ситуация человека может меняться, а вместе с ней — и факторы его мотивации.

Достижения

Этот человек скрупулезно ведет списки задач и с удовольствием отмечает каждый завершенный пункт. Если он выполнит задание, которого не было в списке, он добавит его после и сразу же вычеркнет.

Ему хорошо удается разбивать большую долгосрочную цель на промежуточные этапы, но слишком крупные и абстрактные планы могут поставить его в тупик.

Если он бесцельно бродит по коридорам или каналам в Slack, проверьте, есть ли в его списке задач еще цели, которые он сможет сегодня вычеркнуть.

Дружеские отношения

Люди — социальные существа, но у общительности есть спектр, и некоторые находятся в его крайней точке. Дайте такому человеку насладиться дружеским общением, и он наполнится мотивацией; лишите его компании, и он будет в смятении. А во время пандемии, когда большинство коллег работали из дома, его продуктивность упала так сильно, что в других условиях его пришлось бы уволить.

Для других общение может быть просто одним из факторов, важность которого будет расти и пропадать. Возможно, этот человек только что переехал из другого города, чтобы работать в вашей компании. А, быть может, он живет здесь всю жизнь, у него много друзей и близких в этом районе.

Такие люди наслаждаются дружескими отношениями, но он вряд ли оценят «добровольно-принудительные» встречи.

Признание

Этот сотрудник живет ради признания его вклада — неважно, выполнил он план или организовал вечеринку. Ему нравятся награды, знаки отличия и возможность выйти на сцену, чтобы все видели, как его награждают.

Однако то, что работает для него, работает не для всех. Кто-то, напротив, избегает публичности и предпочитает получить похвалу в личной беседе.

Как и деньги, признание может обесцениваться. Если кто-то получает публичное поощрение за вкрученную лампочку, это преуменьшит заслугу того, кто сэкономил компании $100 тысяч.

Статус

В то время как признание может получить каждый — хотя важно его не обесценить — статус по определению является игрой с нулевой суммой. Речь идет о том, какую позицию занимает один человек по отношению к другим. Один из способов определить статус — это должность, и для некоторых очень важно продвигаться по служебной лестнице.

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Впрочем, некоторых это волнует гораздо меньше... пока не повысят кого-то другого. Мы не все стремимся быть на вершине горы, но и падать вниз нам не хочется. Продвижение по службе всегда может создать ситуацию, когда мотивация одного может лишить стимула многих других.

Безопасность

Кто-то из нас больше беспокоится о будущем, кто-то меньше. Некоторые тревожны настолько, что это мешает им хорошо работать.

Такой человек никогда не скажет, что его мотивируют деньги, но для него они способ обеспечить душевный покой. Он ценит трудовые контракты, которые обеспечивают ему долгосрочную заметность. При этом ему очень не нравятся слухи о крупных переменах, например слияниях и увольнениях.

Если в вашей команде есть такой человек, обязательно пообщайтесь с ним при первых признаках неопределенности. Возможно, гарантировать ему стабильность не получится, но будет полезно просто обсудить то, что его беспокоит.

Потребность в безопасности может меняться и по мере развития жизненной ситуации: легко быть беззаботным, когда нет ипотеки и семьи, которую нужно содержать.

Мастерство

Некоторые получают удовлетворение, просто доводя свой навык до совершенства. Есть медитативное наслаждение в том, чтобы демонстрировать его и становиться в нем лучше, даже когда никто не видит.

Человек, мотивация которого — мастерство, остается самодостаточным до тех пор, пока работает на пределе своих нынешних способностей.

Часто руководители могут непреднамеренно уничтожить его мотивацию. Как только он начнет получать слишком простые задания или перейдет на новую должность, не связанную с любимой сферой деятельности, он моментально напишет заявление на увольнение.

Автономия

Есть категория людей, которым локдаун пришелся по душе — перебравшись в домашний офис, они получили власть распоряжаться собственным временем. Такой человек прекрасно ориентируется в динамике бизнеса и повседневных дел. Традиционный график никогда не подходил его работе, биоритму «совы» и непредсказуемой домашней жизни.

Пандемия научила многие компании тому, что они могут доверять таким людям: достаточно предоставить им гибкость, и они выполнят работу в срок и на должном уровне.

Смысл

Жизнь должна быть наполнена смыслом. Но ожидать, что каждый найдет смысл жизни в работе, — это перебор. Для некоторых это средство достижения сугубо личных целей, например, обеспечить больше возможностей детям. И это нормально; эти люди могут быть такими же продуктивными, как и те, для кого цель — работа.

В то же время не каждая организация предлагает достаточно значимую цель, даже если пытается представить свой бизнес в таком свете. Но эти старания вряд ли окупаются в долгосрочной перспективе.

Этот список вряд ли можно назвать полным. Иногда мы и наша работа проявляются с лучшей стороны исключительно вопреки чему-то. Если игнорировать весь спектр мотивации, трудно понять, почему вовлеченность сотрудников может так меняться.

Мотивация — очень деликатная тема. Будет ошибкой считать, что управление заключается в том, чтобы повышать эффективность команды, играя на их мотивации, как на клавишах пианино.

Более того, понять, что движет человеком, не так легко. Что, если спросить об этом напрямую? Ответ будет полезным и искренним, только если он достаточно понимает себя и готов довериться руководителю и менеджменту в целом.

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