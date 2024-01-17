Не только деньгами: 5 альтернативных способов мотивировать команду

Как поддерживать высокую вовлеченность в команде, если деньги — не главный мотиватор? Рекомендациями поделился Роман Аксерольд, основатель и управляющий партнер разработчика умных контактных линз XPANCEO.

Относитесь к сотрудникам как к членам семьи

Каждый человек представляет идеальную жизнь по-своему, и потому не существует универсального способа мотивировать сотрудников. Для начала стоит проявить эмпатию и искренний интерес к удовлетворению их потребностей. Поддержка и признание со стороны руководства может значительно укрепить приверженность членов команды.

Поддерживайте их стремления вне работы

Многие компании полагают, что если у сотрудника есть сторонние цели, то он теряет продуктивность и концентрацию. Однако, по мнению Аксерольда, все как раз наоборот. Одному из его коллег нравятся кальянные бары, и он мечтает открыть собственный. Это важно для него, и потому Аксерольд предложил стать его партнером.

Когда люди находят радость в различных сферах своей жизни, их продуктивность сильно возрастает. А если работодатель поддерживает их в этом, то они становятся гораздо лояльнее по отношению к нему.

Разрешите членам команды работать там, где им хочется

Большая часть команды Аксерольда базируется в Дубае. Тем не менее один из сотрудников предпочел остаться с семьей в Европе — для него это было важнее, чем получить повышение за релокацию в штаб-квартиру. Благодаря возможности находиться в родном городе он чувствует воодушевление и работает продуктивнее, от чего выигрывает вся команда.

Найдите баланс между потребностями сотрудников и компании

По словам Аксерольда, найти баланс между потребностями научной и бизнес-команд бывает непросто. Как ни странно, это также приводит к одним из важнейших открытий.

Когда-то Аксерольд был убежден в том, что компании нужно начать разрабатывать инновационный продукт с определенными функциями. Команда ученых посчитала эту задачу практически невыполнимой. При этом они хотели проводить исследования в несколько ином направлении, которое, на первый взгляд, не было связано с конечным продуктом.

В подобных случаях следует провести серию встреч, чтобы обсудить, в каком направлении каждый из сотрудников проводит исследования и как полученные результаты способствуют развитию, а затем разработать подробный план, состоящий из небольших шагов.

Этот подход помогает показать, что конечная цель более достижима, чем казалось первоначально. При этом каждая функция будет разрабатываться отдельно, а затем интегрироваться в конечный продукт.

Отслеживайте уровень удовлетворенности персонала

Уровень удовлетворенности сотрудников быстро меняется, поэтому важно постоянно его отслеживать. Аксерольд предлагает три совета.

Собирайте обратную связь через анонимные опросы.

Выстраивайте крепкие отношения с руководителями отделов. Так вы станете для них примером с точки зрения того, как взаимодействовать с подчиненными.

Так вы станете для них примером с точки зрения того, как взаимодействовать с подчиненными. Сформируйте ДНК компании. Это не то же самое, что корпоративная культура. Например, команда Аксерольда любит играть в шахматы и ходить в кальянные, и эти увлечения являются неотъемлемой частью их системы.

Помните: подорвать моральный дух команды может даже один несчастный сотрудник. Если уровень удовлетворенности начинает снижаться, важно действовать быстро.

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Фото на обложке: Robert Kneschke / Shutterstock