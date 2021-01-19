Быстро и по делу: почему микрообучение — это новый тренд в образовании и формат будущего

Микрообучение — новый тренд онлайн-образования. Он продиктован молниеносным темпом жизни современного человека: учиться стало некогда, а знания нужны быстро. CEO проекта онлайн-образования для руководителей BossClass Александр Фетисов рассказывает, что такое микрообучение и в чем достоинства и недостатки этой методики.
Минимум времени — максимум пользы
Формат микрообучения — образовательный формат будущего. Если посмотреть на тенденции в развлекательной индустрии, можно увидеть, что в последние годы наиболее популярны те продукты, которые выдают информацию максимально лаконично: мини-сообщения в Twitter, короткие видео в TikTok, порционная подача материала в сериалах Netflix. В плане обучения мир тоже будет двигаться в направлении «микро» — по пути уменьшения количества информации. Это связано с тем, что за последние годы информационная нагрузка на человека возросла в сотни раз.
Микрообучение — такой подход к онлайн-обучению, в котором каждый урок занимает минимум времени, но дает максимум пользы. Здесь большой объем информации разбивается на логические части, структурируется и вписывается в образовательную стратегию. Суть этой стратегии в том, чтобы добиться цели и закрыть боли ученика. Важный момент: дробление информации на микроуроки происходит без потери ценности и качества информации.
За последние 10 лет микрообучение активно включилось в образовательный процесс, и тому есть как минимум две причины:
- оно показывает хорошую эффективность соотношения между затратами и результатом;
- современный человек испытывает колоссальные информационные перегрузки, а способ подачи уже очищенной, концентрированной информации позволяет ему получить результат без потерь времени и энергии.
Микрообучение на практике
Возьмем большой обучающий фильм и порежем на 10 маленьких частей. Будем каждый день смотреть одно мини-видео и учиться. Микрообучение? Вовсе нет.
Программа микрообучения — это большая работа профессионалов, которые фиксируют важное и делят большой блок информации на последовательные, логичные шаги к его усвоению.
На практике каждый шаг микрообучения выглядит так:
- Короткое видео, в котором лаконично дается ответ на один вопрос или решается одна задача. Можно послушать урок за утренним кофе, во время рабочего перерыва или в ожидании заказа в ресторане: нужно всего несколько минут. Урок работает по принципу: включили, услышали, можно применять.
- Практика. Для усвоения информации ученик выполняет упражнение, в котором применяет только что полученные знания.
- Личная поддержка эксперта. Задание отправляется на проверку эксперту, который готов поправить и подсказать.
- Корректировка. Когда задание проверено и выявлены недочеты, их можно исправлять.
- Рефлексия. На этом этапе ученик самостоятельно оценивает уровень своих знаний.
- Повторение.
Несмотря на количество этапов, каждый блок микрообучения занимает минимум времени. Этот формат особенно подходит руководителям, которые перегружены задачами и хотят приобрести навыки, не погружаясь в обучение надолго.
Shutterstock/PowerUp
Плюсы микрообучения
Микрообучение — гибкая методика, которая подстраивается под задачи ученика. В результате он получает только то знание и тот навык, который необходим ему на данном этапе. У микрообучения есть и другие преимущества:
- Подходит руководителям. Руководителям нравится играть в игры, они любят быстрые результаты без туманных перспектив, при этом сам формат обучения выглядит интересно, увлекает.
- Знания усваиваются быстро. Это происходит за счет системы коротких взаимодействий с информацией и экспертом. Мозг устроен так, что, двигаясь маленькими шагами, можно уйти дальше. При этом шансы бросить обучение резко сокращаются: здесь сложнее найти оправдания в виде «устал» или «нет времени».
- Нет привязки к месту и времени. Уроки можно слушать или смотреть в пробке или за чашкой кофе, нет необходимости выделять «час тишины» и запираться в кабинете. Есть еще один положительный фактор: можно связать блок информации с ощущениями\образами\обстановкой, которая окружала во время прослушивания. Это популярный прием качественного запоминания.
- Прикладной характер. Микрообучение подходит для обучения менеджеров и сотрудников с тем, чтобы сразу применять знания на практике, превращать их в навык.
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Идеальный формат для нового поколения. Этот формат отлично подходит новому поколению, которое привыкло получать информацию из соцсетей: быстро и небольшими порциями.
Минусы микрообучения
- Кажется странным. Многие привыкли к тому, что серьезное обучение — это большие лекции и аудитория с амфитеатром. Таких людей онлайн-обучение в принципе смущает, особенно если говорить о мини-формате. Однако это происходит только до тех пор, пока они не попробуют микрообучение.
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Не для фундаментальных задач. Микрообучение не позволит фундаментально освоить профессию. В таком случае нужна длительная образовательная программа, где микроуроки могут использоваться как бонус или краткое пояснение к общему курсу. Формат микрообучения подходит для решения четких задач, освоения конкретных навыков.
Кому подойдет микрообучение
- сотрудникам для повышения уровня предметных знаний на базе уже имеющихся;
- руководителям любого звена для решения конкретных задач точечно с быстрым результатом или поэтапно на перспективу;
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всем, кому некогда, кто часто саботирует учебу на стандартных курсах и не доводит дело до конца из-за нехватки времени или перегорания.
Как достичь максимума
Микрообучение — это формат получения прикладных знаний в условиях современного стремительного мира. Способ узнавать, не теряя время. Он очень эффективен, если применять для закрытия определенных болей, конкретных задач, но не стоит рассчитывать на эту методику как на единственную в деле фундаментального обучения.
Фото на обложке: Shutterstock/Iren Moroz
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