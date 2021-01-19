Быстро и по делу: почему микрообучение — это новый тренд в образовании и формат будущего

Микрообучение — новый тренд онлайн-образования. Он продиктован молниеносным темпом жизни современного человека: учиться стало некогда, а знания нужны быстро. CEO проекта онлайн-образования для руководителей BossClass Александр Фетисов рассказывает, что такое микрообучение и в чем достоинства и недостатки этой методики.

Минимум времени — максимум пользы

Формат микрообучения — образовательный формат будущего. Если посмотреть на тенденции в развлекательной индустрии, можно увидеть, что в последние годы наиболее популярны те продукты, которые выдают информацию максимально лаконично: мини-сообщения в Twitter, короткие видео в TikTok, порционная подача материала в сериалах Netflix. В плане обучения мир тоже будет двигаться в направлении «микро» — по пути уменьшения количества информации. Это связано с тем, что за последние годы информационная нагрузка на человека возросла в сотни раз.

Микрообучение — такой подход к онлайн-обучению, в котором каждый урок занимает минимум времени, но дает максимум пользы. Здесь большой объем информации разбивается на логические части, структурируется и вписывается в образовательную стратегию. Суть этой стратегии в том, чтобы добиться цели и закрыть боли ученика. Важный момент: дробление информации на микроуроки происходит без потери ценности и качества информации.

За последние 10 лет микрообучение активно включилось в образовательный процесс, и тому есть как минимум две причины:

оно показывает хорошую эффективность соотношения между затратами и результатом;

современный человек испытывает колоссальные информационные перегрузки, а способ подачи уже очищенной, концентрированной информации позволяет ему получить результат без потерь времени и энергии.





Микрообучение на практике

Возьмем большой обучающий фильм и порежем на 10 маленьких частей. Будем каждый день смотреть одно мини-видео и учиться. Микрообучение? Вовсе нет.

Программа микрообучения — это большая работа профессионалов, которые фиксируют важное и делят большой блок информации на последовательные, логичные шаги к его усвоению.

На практике каждый шаг микрообучения выглядит так:

Короткое видео, в котором лаконично дается ответ на один вопрос или решается одна задача. Можно послушать урок за утренним кофе, во время рабочего перерыва или в ожидании заказа в ресторане: нужно всего несколько минут. Урок работает по принципу: включили, услышали, можно применять. Практика. Для усвоения информации ученик выполняет упражнение, в котором применяет только что полученные знания. Личная поддержка эксперта. Задание отправляется на проверку эксперту, который готов поправить и подсказать. Корректировка. Когда задание проверено и выявлены недочеты, их можно исправлять. Рефлексия. На этом этапе ученик самостоятельно оценивает уровень своих знаний. Повторение.

Несмотря на количество этапов, каждый блок микрообучения занимает минимум времени. Этот формат особенно подходит руководителям, которые перегружены задачами и хотят приобрести навыки, не погружаясь в обучение надолго.





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Плюсы микрообучения

Микрообучение — гибкая методика, которая подстраивается под задачи ученика. В результате он получает только то знание и тот навык, который необходим ему на данном этапе. У микрообучения есть и другие преимущества:

Подходит руководителям. Руководителям нравится играть в игры, они любят быстрые результаты без туманных перспектив, при этом сам формат обучения выглядит интересно, увлекает.

Знания усваиваются быстро. Это происходит за счет системы коротких взаимодействий с информацией и экспертом. Мозг устроен так, что, двигаясь маленькими шагами, можно уйти дальше. При этом шансы бросить обучение резко сокращаются: здесь сложнее найти оправдания в виде «устал» или «нет времени».

Нет привязки к месту и времени. Уроки можно слушать или смотреть в пробке или за чашкой кофе, нет необходимости выделять «час тишины» и запираться в кабинете. Есть еще один положительный фактор: можно связать блок информации с ощущениями\образами\обстановкой, которая окружала во время прослушивания. Это популярный прием качественного запоминания.

Прикладной характер. Микрообучение подходит для обучения менеджеров и сотрудников с тем, чтобы сразу применять знания на практике, превращать их в навык.

Идеальный формат для нового поколения. Этот формат отлично подходит новому поколению, которое привыкло получать информацию из соцсетей: быстро и небольшими порциями.





Минусы микрообучения

Кажется странным. Многие привыкли к тому, что серьезное обучение — это большие лекции и аудитория с амфитеатром. Таких людей онлайн-обучение в принципе смущает, особенно если говорить о мини-формате. Однако это происходит только до тех пор, пока они не попробуют микрообучение.

Не для фундаментальных задач. Микрообучение не позволит фундаментально освоить профессию. В таком случае нужна длительная образовательная программа, где микроуроки могут использоваться как бонус или краткое пояснение к общему курсу. Формат микрообучения подходит для решения четких задач, освоения конкретных навыков.





Кому подойдет микрообучение

сотрудникам для повышения уровня предметных знаний на базе уже имеющихся;

руководителям любого звена для решения конкретных задач точечно с быстрым результатом или поэтапно на перспективу;

всем, кому некогда, кто часто саботирует учебу на стандартных курсах и не доводит дело до конца из-за нехватки времени или перегорания.





Как достичь максимума

Микрообучение — это формат получения прикладных знаний в условиях современного стремительного мира. Способ узнавать, не теряя время. Он очень эффективен, если применять для закрытия определенных болей, конкретных задач, но не стоит рассчитывать на эту методику как на единственную в деле фундаментального обучения.



Фото на обложке: Shutterstock/Iren Moroz

