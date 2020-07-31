«Не бойтесь выходить на новые рынки»: тренды Live streaming для путешествий и HR

Мы — сервис онлайн-путешествий с гидами в реальном времени. Первые на рынке России начали организовывать онлайн-тимбилдинги для корпоративных клиентов. Проект запустили в разгар пандемии. Это вызвало взрывной рост.

Инструмент оказался спасательным кругом не только для людей, которые хотели отправиться в путешествие, но из-за обстоятельств не смогли. Он стал полезен и для компаний, которые вывели своих сотрудников на удаленку, и постепенно теряли с их стороны производительность и вовлеченность.





О рынке Live streaming

Live streaming — относительно молодой рынок, на котором активно развиваются такие компании, как Twitch (на рынке с 2011 года), YouTube, Periscope (с 2015) и даже Airbnb (с 2008). Последняя в 2019 году заявила о том, что хочет выйти на рынок Live Streaming, а уже в апреле 2020 успешно запустила новое направление «Онлайн-Впечатления» под лозунгом «За счастьем не обязательно ехать далеко».

Прогноз оценки рынка Live streaming к 2027 составляет $184,27 млрд. А пандемия COVID-19, которая привела к локализации значительной части населения мира, способствовала увеличению спроса на онлайн-трансляции и развлекательные услуги. Крупные платформы, включая Netflix, Amazon Prime, YouTube и Disney+, зарегистрировали всплеск количества зрителей во всем мире. Например, в марте 2020 года в Италии число установок мобильного приложения Netflix за неделю выросло на 77% относительно среднего недельного показателя февраля. А в Испании рост составил 33%.

Аналогичные тенденции распространяются на разные сферы жизни и бизнеса. Travel и HR, разумеется, не остались в стороне.





Live streaming для планирования путешествий

Каждый из нас по-разному планирует путешествия: кто-то смотрит передачу «Орел и решка», другой разглядывает карты Maps.me. Но со сменой поколений приходят новые привычки — миллениалы и Z больше погружены в технологии.

В travel-индустрии появляется возможность в моменте оказаться в любой точке мира и в реальном времени окунуться в атмосферу небоскребов Нью-Йорка или обойти фантастические сады Сингапура.

Зрители могут увидеть локацию, задать вопросы и спланировать свой будущий маршрут с учетом рекомендаций гида. Процесс планирования путешествия упрощается.

А тот, кто давно хотел побывать, например, в Японии, но время и финансы не позволяли этого сделать, теперь может совершить это путешествие без затруднений, включив ноутбук или телефон.





Live streaming для HR-задач

В марте компании массово отправили сотрудников на удаленку. И многие работодатели, включая таких гигантов, как Mail.ru Group, планируют продлить такой формат минимум до 1 сентября.

За последние месяцы люди привыкли работать из дома. Компании начали осознавать, что такой формат имеет право на жизнь и позволяет существенно экономить на арендах. Пандемия привела к тому, что словосочетание «удаленная работа» попало в официальные документы. Минтруд выпустил письмо, в котором разъяснял виды «гибких форм занятости». К таким формам отнесли удаленную, дистанционную и надомную работу.

Кажется, все складывается прекрасно, но у каждой медали есть обратная сторона.

В нашем случае это:

Снижение уровня вовлеченности — сотрудники отдаляются от команды и компании, уровень мотивации падает.

Повышение уровня стресса — кризис охватывает разные сферы бизнеса, многие переживают, что волна может коснуться именно их.

Снижение уровня креативности — «день сурка» в собственной квартире не дает раскрыться творческому потенциалу.

Как и в любой ситуации, когда у бизнеса появляется проблема, на рынке рождается решение. В нашем случае это онлайн-тимбилдинг.





Как пришла идея

Идея нашего проекта появилась как решение личной трагедии. Мне, как человеку, одержимому путешествиями, было тяжело в период изоляции находиться в четырех стенах. Эмоциональный пик наступил на майских праздниках, необходимо было срочно что-то менять. Я взял ручку, листок и организовал brainstorm.

Спустя месяц мы упаковали восемь путешествий в Токио, Барселону, Сингапур, Киото, Нью-Йорк, продали более 300 билетов на рынке B2C и подключили двух B2B-клиентов.

С какими сложностями мы столкнулись

Проблем было много. Большая их часть связана с тем, что направление на рынке абсолютно новое. Во-первых, не было гидов, которые умели стримить, приходилось учиться вместе с ними. Во-вторых, никто не знал, как правильно технически оснаститься, поэтому мы экспериментировали и продолжаем экспериментировать с железом и софтом. В-третьих, на рынке никто не имел представления о том, что это.

Потенциальные клиенты постоянно задавали вопросы «Как это происходит?» и «Зачем, если на YouTube уже есть готовый контент?». Поэтому очевидной стала острая необходимость популяризировать это направление.





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Результаты и дальнейшие шаги

На момент написания этой статьи проекту 2,5 месяца. В нашей копилке на российском рынке более 1,5 тысяч проданных билетов, более 10 подключенных B2B-клиентов, мы дружим со всеми крупными HR-сообществами, перепробовали почти все каналы трафика и разрабатываем свою платформу.

Но мы рассматриваем достигнутое как разминку — компания нацелена на глобальный рынок. Продукт адаптирован, механика запуска отработана, ожидается релиз платформы, первые лиды с рынка США собраны, первые PR-активности с профильными изданиями согласованы. Взлетаем!





Перспективы развития направления

По нашим оценкам, это направление будет продолжать активно расти. Мир меняется, наш продукт представляется его органичным дополнением. Пандемия дала толчок, но даже с открытием границ мы будем актуальны как на рынке B2C, так и на B2B. Дополнительным драйвером будет развитие технологий 5G и ИИ.

Пользователи на рынке B2C откроют для себя новый способ планирования путешествий или проведения досуга. Бизнес сможет вздохнуть после COVID-19, забыть про страхование от несчастных случаев и колоссальные затраты на корпоративные мероприятия. Теперь, не вставая из-за рабочего стола, сотрудники могут отправиться в путешествие. В результате они:

получат заряд энергии, который можно направить на достижение новых целей команды и компании;

укрепят командные связи, пережив совместный эмоциональный опыт;

запустят механизм креатива, зарядившись новыми впечатлениями.



Как достичь максимума

Пандемия — это не только кризис, но и возможности.

Live streaming открывает новые горизонты. Travel, HR — далеко не единственные сферы, которые могут развиваться в этом направлении.

Не стоит бояться выходить на новые рынки. Одного-двух месяцев достаточно, чтобы подготовиться.



Фото на обложке: Shutterstock/Bogdan Sonjachnyj