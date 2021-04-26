Метод Zettelkasten: как «коробка с заметками» помогает увеличить продуктивность

Регулярное ведение заметок — вызов для любого творческого человека. Даже если он был принят, рано или поздно все сводится к стопке мятых листков и кучи заметок в телефоне. А что если иррациональность станет основной концепцией ведения записей, а беспорядочные заметки на всем, что попалось под руку — систематизированными карточками, объединенными по смыслу? CEO коммуникационного агентства Monstars Ирина Ефимова рассказала о «карточном» методе ведения заметок Zettelkasten, который использует сама, чтобы не упустить ни одной важной мысли.

Что такое Zettelkasten

В последнее время интернет пестрит статьями о том, как сделать процесс креатива более эффективным. Самое главное — большинство из них повторяют друг друга и не несут практической пользы. Все из-за сложной техники ведения и навязывании вести заметки безошибочно. Метод Zettelkasten совсем не про это.

Название практики переводится как «коробка с заметками». Ее придумал и использовал немецкий классик социологии XX века Никлас Луман.

Свои заметки ученый вел на простых бумажных карточках, которые хранились в выдвижных ящиках стеллажа. За 40 лет Луман опубликовал более 70 книг и 400 научных статей. Он говорил, что обязан такой продуктивностью именно своему методу ведения заметок.

Суть Zettelkasten заключается в записи идей и любых заметок в виде карточек, которые объединяются между собой по смыслу. На каждой карточке записывается строго одна идея и ее источник.

Луман решил отойти от градации по хронологическому или иерархическому порядку и давать каждой новой карточке свой номер. В таких заметках важны связи между идеями, общий контекст, как они развиваются и постепенно дополняются. Именно поэтому каж­дая но­вая кар­точ­ка, которая идейно дополняла предыдущую, получала номер с буквенным обозначением: 1a, 1b, 1c и так далее.

Если у одной идеи появляется продолжение, то на каждой предыдущей ставится черточка, обозначающая связь.

Как внедрить метод на практике

Сегодня для придумывания идей по методу Zettelkasten необязательно иметь стеллажи для хранения записей, и уж тем более множить записи до 90 000 листов. Мобильные планеры и приложения значительно упрощают ведение заметок. Ниже рассмотрим два способа: бумажный для тех, кто все же не готов отказаться от ручки с блокнотом, и электронный, кто нашел свой сервис.

Бумажный вариант:

Найдите что-то для записей. Разделите по времени фиксацию и организацию идей. Пришло что-то в голову? Запишите мысль, чтобы не потерять ее. Когда будет время, сформулируйте более четко. Составьте справочную систему. Это понадобится для сбора ссылок, заметок, библиографических данных. Приступите к составлению картотеки. Для того, чтобы сходу ориентироваться в собственных записях, необходимо определиться с указателем. Он нужен для записей номеров карточек и ключевых слов.

Главное — сделать процесс составления заметок привычкой и внедрить его в постоянную практику. Возвращайтесь к заметкам внутрь системы, рефлексируйте, задавайте себе вопросы. Этот метод позволит не зацикливаться на единственной идее, а в спокойном темпе перебирать множество и закручивать каждую за счет параллельных «веток».

Если говорить об электронном ведении записей, то есть три способа:

Использовать специализированное приложение. Такие мобильные сервисы, как Zettlr, The Archive и Roam позволят оцифровать карточки и в целом расширить функционал метода. Использовать мобильные планеры. Obsidian, Evernote, Zettlr, iA Writer, Notion помогут вам организовать работу. Обзор на эти и другие вариант можно найти на специальном ресурсе Zettelkasten.de. В них есть возможность создать обширные базы данных с кликабельными ссылками. Работать с текстовыми редакторами. Если предыдущие два варианта кажутся слишком усложненными, то можно открывать обычные приложения для работы с текстом и вести картотеку идей там.

Проблемы существующих систем планирования

Многие люди, не справившиеся с планомерным заполнением ежедневника, перепробовали совершенно разные способы:

распечатывали отдельные листки;

оставляли заметки на полях;

использовали выделители, чтобы дать идее наибольший вес на странице;

рисовали mind-map;

использовали разные приложения для нескольких видов заметок;

обклеивали компьютер яркими стикерами, чтобы «не забыть».

Во всех этих инструментах отсутствует важная деталь — нет связи между идеями.

Поэтому возникает хаос, ощущение разрозненности или чрезмерная фокусировка на внешнем виде заметок поглощают идею и оставляют ее под кипой других записей.

В этих неудачных попытках прослеживается ошибка коллекционера — скопить как можно больше разной информации, но в Zettelkasten это не главное. Важно оперативно разделить заметки на смысловые блоки и установить между ними связи, тогда ни одна идея не будет утеряна.

Уникальность Zettelkasten

Чтобы полностью прочувствовать преимущества метода Zettelkasten, требуется время. Только после продолжительной практики, когда она уже плотно войдет в ежедневную рутину, можно увидеть результат. Но в чем проявляется эффективность от «коробки с заметками»?

Сверхвнимательность

Любая работа с текстами превращается в миссию по поиску идей. С внедрением Zettelkasten появляется дополнительный фокус, который позволяет не только более углубленно изучать текст, но и погружаться в состояние потока.

Увеличение продуктивности

С известным набором и последовательностью действий любой рабочий процесс становится проще. Этот принцип применим и к креативной сфере: здесь основные KPI — количество новых концепций, а с накопленной с опытом картотекой идей процесс креатива ускоряется в разы.

Системность мышления

Четкий порядок действий — прочитал, проанализировал, вычленил идею, завел карточку — позволяет структурно подходить к любой задаче. Такая прозрачная и строгая система формирует логику мышления и не дает ни одной идее выбиться из хода мыслей.

Рост креативности

С пополнением картотеки новыми идеями в голове будет возникать все больше связей между давно «загруженной» и самой последней информацией. Опыт прошлых проектов в сочетании с актуальной повесткой зачастую является самым выигрышным.

Использование «коробки с заметками» в маркетинге

Метод Zettelkasten подойдет всем, кто работает в интеллектуальной и творческой среде: вместе с ним процесс креатива становится проще и структурнее. Для команды MONSTARS этот метод — обычная практика.

Смело можем рекомендовать Zettelkasten всем коммуникационным агентствам, так как он упрощает ведение нескольких проектов одновременно.

С внедрением метода карточек в обычную практику время выполнения задач по проектам значительно сократилось.

Особенно это заметно, когда в команду приходит новый человек: в силу того, что вся информация о клиентах, продуктах и текущих задачах разнесена по разным «электронным коробкам» и имеет соответствующий тег, вводные брифинги по проектам проводить не приходится — достаточно выслать инструкцию по пользованию папками.

Наш PR-отдел использует Zettelkasten для подготовки PR-стратегий на долгосрочную перспективу: такой подход помогает структурировать работу в команде, прорабатывать несколько медиа-направлений одновременно и делать более глубокие продуктовые исследования. Особенно этот метод выручает в подготовке объемных пресс-материалов, когда требуется обширный ресерч по теме.

Если составлять карточки с подразделами статьи, процесс написания материала становится структурнее: можно переключаться между анализом информации и добавлением новых фактов, не боясь упустить идею.

Самым очевидным образом эффективность Zettelkasten проявляется в процессе командного брейншторма, когда каждый находится в творческом порыве и нет времени на запись идей. После подобных встреч мы записываем все идеи в один документ и далее разделяем их на тематические блоки, чтобы продолжить «докручивать». Даже в творчестве должна быть структура.

Этот же метод мы применяем и при подготовке тендерных предложений. Особенно когда потенциальный клиент просит отобразить трендвотчинг и использовать его в креативных концепциях.

В таком случае команда разделяется по мини-группам, каждая из которых анализирует обозначенное направление и создает «карточки» под идеи, используя приложение (о которых писали в разделе выше). В результате получается целостная картина о проекте и выстраивается big idea.

Кому Zettelkasten не подойдет

При всех достоинствах Zettelkasten метод подходит далеко не всем. В первую очередь это касается тех, кто способен генерировать идеи без четко установленной структуры. Для таких личностей любая система планирования или ведения заметок служит рамкой и ограничивает в креативе.

Карточное ведение заметок также будет челленджем для те, что не обладает усидчивостью. Запись идей, ведение картотеки и постоянное ее обновление требует времени и терпения, которое есть не у всех.

Стоит заметить, что одну из решающих ролей играет тип задач. Поэтому в случаях, когда требуется сиюминутный результат, Zettelkasten будет наименее эффективным инструментом. Метод рассчитан на долгосрочное ведение заметок и планомерную работу с каждой карточкой.

Советы по ведению заметок методом Zettelkasten

Записывайте каждую идею. Никогда не знаешь, куда может вывести та или иная мысль. Никогда не удаляйте старые заметки. Даже если мысль уже не актуальна, образуйте связи с новыми инсайтами. В этом будет прослеживаться эволюция мышления. Формулируйте идеи своими словами. Только так удастся уловить суть мысли и связать ее с новыми идеями. Распределяйте записи по контексту. Вместо того, чтобы распределять идеи по источникам, лучше отталкиваться от собственных ассоциаций и своей системы мышления. Объясняйте принцип объединения. Если идеи кардинально разные, но чувствуется, что есть общий элемент, образуйте между ними связь. Однако для себя обязательно нужно проговорить причину, по которой эти идеи объединены в одну смысловую систему. В противном случае, через месяц они канут в картотеке и больше никогда не используются.