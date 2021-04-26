Метод Zettelkasten: как «коробка с заметками» помогает увеличить продуктивность

Регулярное ведение заметок — вызов для любого творческого человека. Даже если он был принят, рано или поздно все сводится к стопке мятых листков и кучи заметок в телефоне. А что если иррациональность станет основной концепцией ведения записей, а беспорядочные заметки на всем, что попалось под руку — систематизированными карточками, объединенными по смыслу? CEO коммуникационного агентства Monstars Ирина Ефимова рассказала о «карточном» методе ведения заметок Zettelkasten, который использует сама, чтобы не упустить ни одной важной мысли.
Что такое Zettelkasten
В последнее время интернет пестрит статьями о том, как сделать процесс креатива более эффективным. Самое главное — большинство из них повторяют друг друга и не несут практической пользы. Все из-за сложной техники ведения и навязывании вести заметки безошибочно. Метод Zettelkasten совсем не про это.
Название практики переводится как «коробка с заметками». Ее придумал и использовал немецкий классик социологии XX века Никлас Луман.
Свои заметки ученый вел на простых бумажных карточках, которые хранились в выдвижных ящиках стеллажа. За 40 лет Луман опубликовал более 70 книг и 400 научных статей. Он говорил, что обязан такой продуктивностью именно своему методу ведения заметок.
Суть Zettelkasten заключается в записи идей и любых заметок в виде карточек, которые объединяются между собой по смыслу. На каждой карточке записывается строго одна идея и ее источник.
Луман решил отойти от градации по хронологическому или иерархическому порядку и давать каждой новой карточке свой номер. В таких заметках важны связи между идеями, общий контекст, как они развиваются и постепенно дополняются. Именно поэтому каждая новая карточка, которая идейно дополняла предыдущую, получала номер с буквенным обозначением: 1a, 1b, 1c и так далее.
Если у одной идеи появляется продолжение, то на каждой предыдущей ставится черточка, обозначающая связь.
Как внедрить метод на практике
Сегодня для придумывания идей по методу Zettelkasten необязательно иметь стеллажи для хранения записей, и уж тем более множить записи до 90 000 листов. Мобильные планеры и приложения значительно упрощают ведение заметок. Ниже рассмотрим два способа: бумажный для тех, кто все же не готов отказаться от ручки с блокнотом, и электронный, кто нашел свой сервис.
Бумажный вариант:
- Найдите что-то для записей.
- Разделите по времени фиксацию и организацию идей. Пришло что-то в голову? Запишите мысль, чтобы не потерять ее. Когда будет время, сформулируйте более четко.
- Составьте справочную систему. Это понадобится для сбора ссылок, заметок, библиографических данных.
- Приступите к составлению картотеки. Для того, чтобы сходу ориентироваться в собственных записях, необходимо определиться с указателем. Он нужен для записей номеров карточек и ключевых слов.
Главное — сделать процесс составления заметок привычкой и внедрить его в постоянную практику. Возвращайтесь к заметкам внутрь системы, рефлексируйте, задавайте себе вопросы. Этот метод позволит не зацикливаться на единственной идее, а в спокойном темпе перебирать множество и закручивать каждую за счет параллельных «веток».
Если говорить об электронном ведении записей, то есть три способа:
- Использовать специализированное приложение. Такие мобильные сервисы, как Zettlr, The Archive и Roam позволят оцифровать карточки и в целом расширить функционал метода.
- Использовать мобильные планеры. Obsidian, Evernote, Zettlr, iA Writer, Notion помогут вам организовать работу. Обзор на эти и другие вариант можно найти на специальном ресурсе Zettelkasten.de. В них есть возможность создать обширные базы данных с кликабельными ссылками.
- Работать с текстовыми редакторами. Если предыдущие два варианта кажутся слишком усложненными, то можно открывать обычные приложения для работы с текстом и вести картотеку идей там.
Проблемы существующих систем планирования
Многие люди, не справившиеся с планомерным заполнением ежедневника, перепробовали совершенно разные способы:
- распечатывали отдельные листки;
- оставляли заметки на полях;
- использовали выделители, чтобы дать идее наибольший вес на странице;
- рисовали mind-map;
- использовали разные приложения для нескольких видов заметок;
- обклеивали компьютер яркими стикерами, чтобы «не забыть».
Во всех этих инструментах отсутствует важная деталь — нет связи между идеями.
Поэтому возникает хаос, ощущение разрозненности или чрезмерная фокусировка на внешнем виде заметок поглощают идею и оставляют ее под кипой других записей.
В этих неудачных попытках прослеживается ошибка коллекционера — скопить как можно больше разной информации, но в Zettelkasten это не главное. Важно оперативно разделить заметки на смысловые блоки и установить между ними связи, тогда ни одна идея не будет утеряна.
Уникальность Zettelkasten
Чтобы полностью прочувствовать преимущества метода Zettelkasten, требуется время. Только после продолжительной практики, когда она уже плотно войдет в ежедневную рутину, можно увидеть результат. Но в чем проявляется эффективность от «коробки с заметками»?
- Сверхвнимательность
Любая работа с текстами превращается в миссию по поиску идей. С внедрением Zettelkasten появляется дополнительный фокус, который позволяет не только более углубленно изучать текст, но и погружаться в состояние потока.
- Увеличение продуктивности
С известным набором и последовательностью действий любой рабочий процесс становится проще. Этот принцип применим и к креативной сфере: здесь основные KPI — количество новых концепций, а с накопленной с опытом картотекой идей процесс креатива ускоряется в разы.
- Системность мышления
Четкий порядок действий — прочитал, проанализировал, вычленил идею, завел карточку — позволяет структурно подходить к любой задаче. Такая прозрачная и строгая система формирует логику мышления и не дает ни одной идее выбиться из хода мыслей.
- Рост креативности
С пополнением картотеки новыми идеями в голове будет возникать все больше связей между давно «загруженной» и самой последней информацией. Опыт прошлых проектов в сочетании с актуальной повесткой зачастую является самым выигрышным.
Использование «коробки с заметками» в маркетинге
Метод Zettelkasten подойдет всем, кто работает в интеллектуальной и творческой среде: вместе с ним процесс креатива становится проще и структурнее. Для команды MONSTARS этот метод — обычная практика.
Смело можем рекомендовать Zettelkasten всем коммуникационным агентствам, так как он упрощает ведение нескольких проектов одновременно.
С внедрением метода карточек в обычную практику время выполнения задач по проектам значительно сократилось.
Особенно это заметно, когда в команду приходит новый человек: в силу того, что вся информация о клиентах, продуктах и текущих задачах разнесена по разным «электронным коробкам» и имеет соответствующий тег, вводные брифинги по проектам проводить не приходится — достаточно выслать инструкцию по пользованию папками.
Наш PR-отдел использует Zettelkasten для подготовки PR-стратегий на долгосрочную перспективу: такой подход помогает структурировать работу в команде, прорабатывать несколько медиа-направлений одновременно и делать более глубокие продуктовые исследования. Особенно этот метод выручает в подготовке объемных пресс-материалов, когда требуется обширный ресерч по теме.
Если составлять карточки с подразделами статьи, процесс написания материала становится структурнее: можно переключаться между анализом информации и добавлением новых фактов, не боясь упустить идею.
Самым очевидным образом эффективность Zettelkasten проявляется в процессе командного брейншторма, когда каждый находится в творческом порыве и нет времени на запись идей. После подобных встреч мы записываем все идеи в один документ и далее разделяем их на тематические блоки, чтобы продолжить «докручивать». Даже в творчестве должна быть структура.
Этот же метод мы применяем и при подготовке тендерных предложений. Особенно когда потенциальный клиент просит отобразить трендвотчинг и использовать его в креативных концепциях.
В таком случае команда разделяется по мини-группам, каждая из которых анализирует обозначенное направление и создает «карточки» под идеи, используя приложение (о которых писали в разделе выше). В результате получается целостная картина о проекте и выстраивается big idea.
Кому Zettelkasten не подойдет
При всех достоинствах Zettelkasten метод подходит далеко не всем. В первую очередь это касается тех, кто способен генерировать идеи без четко установленной структуры. Для таких личностей любая система планирования или ведения заметок служит рамкой и ограничивает в креативе.
Карточное ведение заметок также будет челленджем для те, что не обладает усидчивостью. Запись идей, ведение картотеки и постоянное ее обновление требует времени и терпения, которое есть не у всех.
Стоит заметить, что одну из решающих ролей играет тип задач. Поэтому в случаях, когда требуется сиюминутный результат, Zettelkasten будет наименее эффективным инструментом. Метод рассчитан на долгосрочное ведение заметок и планомерную работу с каждой карточкой.
Советы по ведению заметок методом Zettelkasten
- Записывайте каждую идею. Никогда не знаешь, куда может вывести та или иная мысль.
- Никогда не удаляйте старые заметки. Даже если мысль уже не актуальна, образуйте связи с новыми инсайтами. В этом будет прослеживаться эволюция мышления.
- Формулируйте идеи своими словами. Только так удастся уловить суть мысли и связать ее с новыми идеями.
- Распределяйте записи по контексту. Вместо того, чтобы распределять идеи по источникам, лучше отталкиваться от собственных ассоциаций и своей системы мышления.
- Объясняйте принцип объединения. Если идеи кардинально разные, но чувствуется, что есть общий элемент, образуйте между ними связь. Однако для себя обязательно нужно проговорить причину, по которой эти идеи объединены в одну смысловую систему. В противном случае, через месяц они канут в картотеке и больше никогда не используются.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter