Шесть специалистов рассказали, как обустроили рабочее пространство дома, чтобы повысить продуктивность

Для многих переход на удаленную работу оказался нелегким процессом, потребовавшим некоторой адаптиции. Шесть профессионалов из различных индустрий рассказали о своих домашних рабочих местах. Каждый из них использовал собственные лайфхаки для повышения продуктивности: кто-то идеально рассчитал расстояние до детской комнаты, а другие предпочли время от времени работать в гамаке.

Недавний отчет Steelcase показал следующие данные относительно обустройства домашних офисов.

У 36% работников нет места, в котором они могли бы не отвлекаться.

У 28% опрошенных нет удобного рабочего пространства, а 9% предпочитают не вылезать из кровати.

Три четверти сотрудников руководящих должностей работают за столом, а почти у половины из них есть эргономичное кресло.

Уровень комфорта у линейных сотрудников значительно ниже: менее половины работают за столом и лишь у 24% есть эргономичное кресло.

Схожие данные были отражены в опросе Fast Company, проведенном в партнерстве с Harris Poll.

39% респондентов наиболее продуктивны в своем домашнем офисе, 18% выбрали гостиную, а другие 18% — спальню.

Что примечательно, мнение мужчин и женщин в этих вопросах разделилось. В домашних офисах продуктивны 44% мужчин по сравнению с 32% женщин. В гостиной предпочитают работать 24% респондентов женского пола и лишь 15% — мужского.

Рейтинг лучших мест для видеоконференций возглавил домашний офис (42%), за которых последовала спальня (16%) и гостиная (16%).

Вот что рассказывают различные специалисты о своих домашних рабочих местах.

Старший вице-президент и руководитель по глобальному маркетингу и связям Peloton Дара Трезедер

Место жительства: Область залива Сан-Франциско, Калифорния.

В начале пандемии у меня был только стол, стул и ноутбук. Сейчас мое рабочее место обустроено лучше: два экрана для быстрой работы со слайдами и таблицами, световое кольцо для лучшего освещения, а также бамбуковый фон для видеозвонков. Виртуальные фоны мне просто не подходят.

Я превратила часть второго этажа нашего дома в домашний офис. Я выбрала это место, потому что оно обращено к окну. Так я могу взять минутный перерыв между видеозвонками в Zoom, чтобы взглянуть на великолепное небо Калифорнии. Это лучшее место для продуктивной работы, поскольку оно находится на комфортном расстоянии от детской комнаты, где стоит мой велотренажер. Не слишком далеко на случай, если мне потребуется проверить детей или посетить занятие Peloton. Но и не слишком близко, чтобы дети не часто отрывали меня от работы, что стало значительной частью жизни работающей мамы во время пандемии.

CEO и сооснователь DNABlock Энтони Келани

Место жительства: Лос-Анджелес.

Мой офис находится в гостевой комнате. Мой стартап работал по принципу распределенной команды еще до пандемии, поэтому вносить изменения не пришлось. У меня есть стол и компьютер с двумя мониторами, так как мы часто работаем над анимированным контентом. У меня также есть комфортное и эргономичное игровое кресло, что очень важно при длительной работе из дома. Еще я выделил немного пространства для тестирования VR и виртуальных продуктов в костюме с технологией захвата движения.

Это лучшее место, так как оно отделено от остальной части дома. Когда мне нужно отдохнуть, я просто оставляю работу здесь, где стоят все компьютеры и прочая техника. В гостиной или на кухне тяжело оторваться от дел в конце дня. Во время пандемии я редко выхожу из дома, поэтому создал среду, которая позволяет соблюдать баланс между работой и жизнью. Я также планирую приобрести стоячий стол, чтобы не сидеть целый день за компьютером.

Старший менеджер по работе с клиентами 120/80 MKTG Кэти Кулсон

Место жительства: Гейтенбург, Мэриленд.

Начинать свой профессиональный путь в той же комнате, где я выросла, было непросто, но и отчасти забавно. Обычно я работаю за большим столом у окна. Чтобы быть продуктивной, мне нужно много естественного света и пространства. Также мне нравится наблюдать за происходящим из окна в течение дня. Иногда мне нужно сменить обстановку — тогда я перемещаюсь в другую комнату на пару часов.

Глобальный директор по разнообразию, равенству и инклюзивности персонала Peakon Шири Этчесон

Место жительства: Лондон.

Я обустроила себе небольшой уголок в гостиной и по совместительству кухне. Вокруг лежит множество безделушек, которые поднимают мне настроение. Идеальная освещенность очень важна для меня, так как все свое время я провожу на видеозвонках. Еще одно преимущество этого места — иногда моя собака присоединяется к разговору, играя на диване. Это всегда вызывает смех у коллег. Мой партнер обустроил себе офис в свободной комнате, но для меня она слишком темная и холодная.

Доктор философии и соавтор книги 80/80 Marriage Нейт Клемп

Место жительства: Боулдер, Колорадо.

Мой домашний офис расположен там, где я наиболее продуктивен. С начала пандемии я полностью изменил обстановку. Мой стол теперь стоит так, чтобы на звонках в Zoom был хороший фон. Раньше окно находилось за моей спиной, из-за чего мое лицо было практически не видно. Теперь камера расположена на стене, где нет окна, а сзади меня стоит цветок и аккуратно сложенная книжная полка. Мой офис является как рабочим пространством, так и Zoom-студией.

Но мне также нужен перерыв от звонков в Zoom и длительного сидения в офисном кресле. Поэтому я повесил гамак на заднем дворе. В этом месте я обычно проверяю почту на телефоне, делаю звонки и управляю нашими аккаунтами в соцсетях. Время от времени даже приношу туда ноутбук и пишу, вися прямо в воздухе. Для меня это некий способ взять «рабочий перерыв», воссоединившись с природой, но сохраняя при этом продуктивность.

Источник.