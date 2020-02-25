Мечтаете о кресле руководителя? Эти 6 правил помогут добиться желаемого
Многие молодые люди слабо представляют себя через 5-10 лет и не ставят амбициозных целей, к которым нужно идти значительное время. Все чаще встречаются истории, когда кто-то за первый год заработал миллион или сразу открыл успешную компанию. Но есть другой путь, который чаще остается на заднем фоне, — ежедневная планомерная работа, которая приводит к большим результатам.
Ирина Ефимова, СЕО коммуникационного агентства Monstars, автор книги «От стажера до СЕО», рассказывает, из чего складывается путь от новичка до топ-менеджера.
Когда я пришла на первую работу, я, конечно, не думала о том, что через шесть лет буду владеть этой компаний. Но, оглядываясь назад, я смогла определить ключевые правила, которые привели меня в кресло CEO. Некоторыми из них я поделюсь ниже.
Оставьте плохое настроение и проблемы дома
Главное правило, которому всем нам стоит научиться, — быть приветливыми на работе. Грустные и уставшие лица людей в офисе мешают процессам, особенно если ваша работа связана со сферой услуг, общением с людьми или креативом.
Улыбайтесь как можно чаще, узнавайте, как дела у коллег, встретившись с ними в лифте. Это совсем не сложно, но всегда добавит вам пару бонусов.
В «Черном зеркале» есть отличный эпизод, где показан мир, в котором каждому человеку после каждого контакта с другими людьми ставят оценки. Из них складывается личный рейтинг, от которого зависит уровень жизни. Улыбнулся в кафе официанту — получил лайк, не улыбнулся — минус. Когда минусы достигают критической отметки, ты не можешь больше зайти в кафе или найти работу. Все оценивают друг друга: и случайные встречные, и коллеги, и друзья. Но разве в жизни происходит не точно так же?
Uber давно наказывает или награждает водителей, основываясь на их рейтинге. В приложении водители и пассажиры могут оценивать друг друга по пятибалльной шкале. В 2018 году Uber объявил о новом плане стимулирования, который вознаграждает водителей с рейтингом 4,85 и выше бесплатным онлайн-обучением в университете. Водители также могут быть деактивированы — уволены — если у них низкий рейтинг.
Это относится и к пассажирам — многие водители Uber не будут принимать пассажиров с низким рейтингом, и в сентябре 2018 года компания объявила, что запретит перевозить пассажиров с личным рейтингом ниже четырех звезд в Австралии и Новой Зеландии. При этом пассажиры с высоким рейтингом получают частые скидки, им предоставляют водителей с более высоким классом автомобиля, чем они заказывают.
Вот вам и «Черное зеркало» — мир фантазий уже материализуется на наших улицах.
Учитесь делегировать для повышения эффективности работы
Совсем недавно было модно работать 24/7 — люди бесконечно сидели в телефонах, особенно когда появился Telegram и возможность создавать в нем миллион чатов. Не было отпусков и выходных — сотрудники всегда что-то писали, согласовывали, принимали и обрабатывали правки.
Часто так происходит, потому что человек замыкает все на себе. Он становится единственным, кто принимает решения, а его коллеги и подчиненные перестают думать и просто ждут комментарии. Это, безусловно, ошибка почти всех новичков, включая меня саму.
Делегирование — это сложная и тонкая материя, но если у вас получится его освоить, то, во-первых, люди научатся сами принимать решения, а во-вторых, вы сможете с чистой совестью отключить телефон в выходной день.
Когда я была менеджером проекта, мне казалось, что от меня ожидают, что я всегда буду самостоятельно закрывать все вопросы. Однажды мы с руководителем собирались отправиться вместе на встречу с клиентом, но она просто не смогла сесть ко мне в машину. Почему? Да потому что мой автомобиль был буквально забит коробками после демонтажа стенда.
Она была поражена и попросила срочно назначить сотрудника, который будет отвечать за эту работу, а я перестану возить коробки с мероприятий в собственной машине. «Это не твоя работа», — сказала мне босс.
Развивайте коммуникативные навыки
Тренд на бесконечное развитие soft skills успешно переходит из 2019 года в 2020. Я приведу только несколько примеров курсов, которые будут полезны каждому:
- ораторское искусство,
- креативное мышление,
- стресс-менеджмент,
- управление проектами,
- деловое общение.
Все эти навыки, не имеющие классической сертификации, можно совершенствовать до бесконечности.
Индустрия, где вы работаете, должна быть вам действительно интересна. Поэтому я считаю важным получать не только те знания, которые напрямую помогут на работе, но и те, которые могут пригодиться косвенно. О чем я? О фильмах и сериалах, развивающих кругозор и насмотренность, об историях бизнеса, об интересном документальном кино и видеоинтервью.
Netflix и HBO снимают документальные сериалы буквально обо всем! Недавно я летела в самолете, и в соседнем кресле мужчина смотрел документальный сериал про архитекторов, которые строили дома в формате лайв-шоу. Я спросила его, какой сериал он смотрит, и мы поговорили. Оказалось, мой попутчик — владелец архитектурной студии, и ему интересно посмотреть на своих западных коллег.
Аргументируйте и договаривайтесь
Еще один из важных «мягких» навыков — умение грамотно вести переговоры. Чаще всего сотрудник просит повышение, не имея никаких аргументов кроме того, что прошло полгода и пора получать зарплату побольше.
Примите за правило готовить небольшой отчет об итогах своей работы — результаты проектов, выполнение поставленных KPI, навыки, которыми вы овладели, и планы на дальнейшее развитие. Всегда важно основываться на аналитике и фактах, даже если ваш руководитель и так высокого мнения о вас.
Приведу пример, как должно выглядеть сопроводительное письмо, если вы хотите обсудить повышение зарплаты.
- Вводная часть. О работе в компании: что компания дала вам и что вы можете дать ей.
- Аналитика. Часть, в которой вы рассказываете, чему научились, какие дополнительные навыки обрели и какие курсы посетили. Если у вас есть возможность приложить сертификаты и дипломы, будет еще лучше. Для наглядности приложите отзывы коллег, партнеров и клиентов о вашей работе.
- Развитие. Теперь нужно рассказать, какие перспективы вы видите на новой должности, насколько больше обязанностей готовы на себя взять и как будете расширять свои навыки.
- Предложение. В заключительной части опишите свои ожидания по зарплате. Я считаю, что они не могут быть выше текущей зарплаты более чем на 30%. Большей прибавки можно ожидать, только если вы переходите на значительно более высокую должность.
Стройте планы
Вы в самом начале карьеры — верьте в себя и не бойтесь трудностей. Я советую составить dream list компаний, в которых вы хотели бы работать в будущем, и изучить их минимальные требования. Чем больше вы будете узнавать о компании, тем меньше ограничивающих убеждений останется в голове.
Например, я знаю людей, мечтающих работать в Heineken, но не знающих английского языка. Разве можно работать в международной компании, не зная языка? Да, если вы готовы двигать горы и со временем выучить язык. Иначе мечта так и останется мечтой, а я сторонник того, чтобы превращать мечты в цели, а цели — в реальность.
Когда у вас будет список компаний, где вы хотите работать, изучите их социальные сети — чаще всего у крупных брендов есть отдельные страницы для корпоративной информации. Соберите как можно больше сведений и продумайте, что нужно сделать, чтобы попасть в команду мечты.
Я знаю много историй, когда соискатели отправляли письма в международные компании, начинали работать удаленно из другого города или страны, а потом переезжали в главный офис.
Создавайте собственный бренд
Как показывают исследования, социальные сети могут оказаться решающим фактором при принятии кандидата на работу. Я считаю, что есть два пути для ведения соцсетей.
- Первый путь — полностью закрытые аккаунты для узкого круга друзей и коллег.
- Второй путь — социальные сети для позиционирования своего личного бренда. Оставьте фото в купальнике или с тем, как вы держите пирамиду, для личных переписок с близкими, а в публичных аккаунтах пишите о работе, своих достижениях и трендах индустрии.
Допустим, вы хотите писать о работе, но не знаете, как. Первое, что нужно сделать, — выделить несколько тем, которым вы будете посвящать посты. Далее я рекомендую пройти любой курс по построению бренда в социальных сетях или курсы по копирайтингу. И, конечно же, начать писать хотя бы по одному посту в неделю.
Как получить максимум
Зафиксирую основные правила, которые помогут вам идти вверх по карьерной лестнице.
- Заведите привычку улыбаться, и барьеры исчезнут. Отныне вы сможете располагать людей к себе. Такое, казалось бы, простое правило действительно работает.
- Не тащите большой проект в одиночку — у энтузиазма должны быть пределы. Это плохо и для сотрудника, и для проекта. И помните, что проявленное вами доверие повышает уверенность подчиненного.
- Оттачивайте коммуникативные навыки каждый день. Универсального курса для прокачки этих качеств не существует.
- Подтверждайте результаты своей работы цифрами. Руководитель, который увидит, как много нового вы узнали и сколько пользы принесли компании, поощрит вас и будет еще больше ценить.
- Возьмите на себя ответственность за свое развитие. Не перекладывайте ее на преподавателей или руководителя. Составьте четкий план развития на три месяца, полгода, год.
- За любым успехом стоит кропотливый труд, и самый простой совет, который я могу дать любому начинающему специалисту — начните что-то делать.
Фото в тексте и на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
Рассылка Rusbase.News
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА