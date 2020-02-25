Мечтаете о кресле руководителя? Эти 6 правил помогут добиться желаемого

Ирина Ефимова, СЕО коммуникационного агентства Monstars , автор книги «От стажера до СЕО», рассказывает, из чего складывается путь от новичка до топ-менеджера.

Многие молодые люди слабо представляют себя через 5-10 лет и не ставят амбициозных целей, к которым нужно идти значительное время. Все чаще встречаются истории, когда кто-то за первый год заработал миллион или сразу открыл успешную компанию. Но есть другой путь, который чаще остается на заднем фоне, — ежедневная планомерная работа, которая приводит к большим результатам.

Когда я пришла на первую работу, я, конечно, не думала о том, что через шесть лет буду владеть этой компаний. Но, оглядываясь назад, я смогла определить ключевые правила, которые привели меня в кресло CEO. Некоторыми из них я поделюсь ниже.

Оставьте плохое настроение и проблемы дома

Главное правило, которому всем нам стоит научиться, — быть приветливыми на работе. Грустные и уставшие лица людей в офисе мешают процессам, особенно если ваша работа связана со сферой услуг, общением с людьми или креативом.

Улыбайтесь как можно чаще, узнавайте, как дела у коллег, встретившись с ними в лифте. Это совсем не сложно, но всегда добавит вам пару бонусов.

В «Черном зеркале» есть отличный эпизод, где показан мир, в котором каждому человеку после каждого контакта с другими людьми ставят оценки. Из них складывается личный рейтинг, от которого зависит уровень жизни. Улыбнулся в кафе официанту — получил лайк, не улыбнулся — минус. Когда минусы достигают критической отметки, ты не можешь больше зайти в кафе или найти работу. Все оценивают друг друга: и случайные встречные, и коллеги, и друзья. Но разве в жизни происходит не точно так же?

Uber давно наказывает или награждает водителей, основываясь на их рейтинге. В приложении водители и пассажиры могут оценивать друг друга по пятибалльной шкале. В 2018 году Uber объявил о новом плане стимулирования, который вознаграждает водителей с рейтингом 4,85 и выше бесплатным онлайн-обучением в университете. Водители также могут быть деактивированы — уволены — если у них низкий рейтинг.

Это относится и к пассажирам — многие водители Uber не будут принимать пассажиров с низким рейтингом, и в сентябре 2018 года компания объявила, что запретит перевозить пассажиров с личным рейтингом ниже четырех звезд в Австралии и Новой Зеландии. При этом пассажиры с высоким рейтингом получают частые скидки, им предоставляют водителей с более высоким классом автомобиля, чем они заказывают.

Вот вам и «Черное зеркало» — мир фантазий уже материализуется на наших улицах.

Учитесь делегировать для повышения эффективности работы

Совсем недавно было модно работать 24/7 — люди бесконечно сидели в телефонах, особенно когда появился Telegram и возможность создавать в нем миллион чатов. Не было отпусков и выходных — сотрудники всегда что-то писали, согласовывали, принимали и обрабатывали правки.

Часто так происходит, потому что человек замыкает все на себе. Он становится единственным, кто принимает решения, а его коллеги и подчиненные перестают думать и просто ждут комментарии. Это, безусловно, ошибка почти всех новичков, включая меня саму.

Делегирование — это сложная и тонкая материя, но если у вас получится его освоить, то, во-первых, люди научатся сами принимать решения, а во-вторых, вы сможете с чистой совестью отключить телефон в выходной день.

Когда я была менеджером проекта, мне казалось, что от меня ожидают, что я всегда буду самостоятельно закрывать все вопросы. Однажды мы с руководителем собирались отправиться вместе на встречу с клиентом, но она просто не смогла сесть ко мне в машину. Почему? Да потому что мой автомобиль был буквально забит коробками после демонтажа стенда.

Она была поражена и попросила срочно назначить сотрудника, который будет отвечать за эту работу, а я перестану возить коробки с мероприятий в собственной машине. «Это не твоя работа», — сказала мне босс.

Развивайте коммуникативные навыки

Тренд на бесконечное развитие soft skills успешно переходит из 2019 года в 2020. Я приведу только несколько примеров курсов, которые будут полезны каждому:

ораторское искусство,

креативное мышление,

стресс-менеджмент,

управление проектами,

деловое общение.

Все эти навыки, не имеющие классической сертификации, можно совершенствовать до бесконечности.

Индустрия, где вы работаете, должна быть вам действительно интересна. Поэтому я считаю важным получать не только те знания, которые напрямую помогут на работе, но и те, которые могут пригодиться косвенно. О чем я? О фильмах и сериалах, развивающих кругозор и насмотренность, об историях бизнеса, об интересном документальном кино и видеоинтервью.

Netflix и HBO снимают документальные сериалы буквально обо всем! Недавно я летела в самолете, и в соседнем кресле мужчина смотрел документальный сериал про архитекторов, которые строили дома в формате лайв-шоу. Я спросила его, какой сериал он смотрит, и мы поговорили. Оказалось, мой попутчик — владелец архитектурной студии, и ему интересно посмотреть на своих западных коллег.

Аргументируйте и договаривайтесь

Еще один из важных «мягких» навыков — умение грамотно вести переговоры. Чаще всего сотрудник просит повышение, не имея никаких аргументов кроме того, что прошло полгода и пора получать зарплату побольше.

Примите за правило готовить небольшой отчет об итогах своей работы — результаты проектов, выполнение поставленных KPI, навыки, которыми вы овладели, и планы на дальнейшее развитие. Всегда важно основываться на аналитике и фактах, даже если ваш руководитель и так высокого мнения о вас.

Приведу пример, как должно выглядеть сопроводительное письмо, если вы хотите обсудить повышение зарплаты.

Вводная часть . О работе в компании: что компания дала вам и что вы можете дать ей.

. О работе в компании: что компания дала вам и что вы можете дать ей. Аналитика . Часть, в которой вы рассказываете, чему научились, какие дополнительные навыки обрели и какие курсы посетили. Если у вас есть возможность приложить сертификаты и дипломы, будет еще лучше. Для наглядности приложите отзывы коллег, партнеров и клиентов о вашей работе.

. Часть, в которой вы рассказываете, чему научились, какие дополнительные навыки обрели и какие курсы посетили. Если у вас есть возможность приложить сертификаты и дипломы, будет еще лучше. Для наглядности приложите отзывы коллег, партнеров и клиентов о вашей работе. Развитие . Теперь нужно рассказать, какие перспективы вы видите на новой должности, насколько больше обязанностей готовы на себя взять и как будете расширять свои навыки.

. Теперь нужно рассказать, какие перспективы вы видите на новой должности, насколько больше обязанностей готовы на себя взять и как будете расширять свои навыки. Предложение. В заключительной части опишите свои ожидания по зарплате. Я считаю, что они не могут быть выше текущей зарплаты более чем на 30%. Большей прибавки можно ожидать, только если вы переходите на значительно более высокую должность.

Стройте планы

Вы в самом начале карьеры — верьте в себя и не бойтесь трудностей. Я советую составить dream list компаний, в которых вы хотели бы работать в будущем, и изучить их минимальные требования. Чем больше вы будете узнавать о компании, тем меньше ограничивающих убеждений останется в голове.

Например, я знаю людей, мечтающих работать в Heineken, но не знающих английского языка. Разве можно работать в международной компании, не зная языка? Да, если вы готовы двигать горы и со временем выучить язык. Иначе мечта так и останется мечтой, а я сторонник того, чтобы превращать мечты в цели, а цели — в реальность.

Когда у вас будет список компаний, где вы хотите работать, изучите их социальные сети — чаще всего у крупных брендов есть отдельные страницы для корпоративной информации. Соберите как можно больше сведений и продумайте, что нужно сделать, чтобы попасть в команду мечты.

Я знаю много историй, когда соискатели отправляли письма в международные компании, начинали работать удаленно из другого города или страны, а потом переезжали в главный офис.

Создавайте собственный бренд

Как показывают исследования, социальные сети могут оказаться решающим фактором при принятии кандидата на работу. Я считаю, что есть два пути для ведения соцсетей.

Первый путь — полностью закрытые аккаунты для узкого круга друзей и коллег.

Второй путь — социальные сети для позиционирования своего личного бренда. Оставьте фото в купальнике или с тем, как вы держите пирамиду, для личных переписок с близкими, а в публичных аккаунтах пишите о работе, своих достижениях и трендах индустрии.

Допустим, вы хотите писать о работе, но не знаете, как. Первое, что нужно сделать, — выделить несколько тем, которым вы будете посвящать посты. Далее я рекомендую пройти любой курс по построению бренда в социальных сетях или курсы по копирайтингу. И, конечно же, начать писать хотя бы по одному посту в неделю.

Как получить максимум

Зафиксирую основные правила, которые помогут вам идти вверх по карьерной лестнице.

Заведите привычку улыбаться, и барьеры исчезнут . Отныне вы сможете располагать людей к себе. Такое, казалось бы, простое правило действительно работает.

. Отныне вы сможете располагать людей к себе. Такое, казалось бы, простое правило действительно работает. Не тащите большой проект в одиночку — у энтузиазма должны быть пределы . Это плохо и для сотрудника, и для проекта. И помните, что проявленное вами доверие повышает уверенность подчиненного.

. Это плохо и для сотрудника, и для проекта. И помните, что проявленное вами доверие повышает уверенность подчиненного. Оттачивайте коммуникативные навыки каждый день . Универсального курса для прокачки этих качеств не существует.

. Универсального курса для прокачки этих качеств не существует. Подтверждайте результаты своей работы цифрами . Руководитель, который увидит, как много нового вы узнали и сколько пользы принесли компании, поощрит вас и будет еще больше ценить.

. Руководитель, который увидит, как много нового вы узнали и сколько пользы принесли компании, поощрит вас и будет еще больше ценить. Возьмите на себя ответственность за свое развитие . Не перекладывайте ее на преподавателей или руководителя. Составьте четкий план развития на три месяца, полгода, год.

. Не перекладывайте ее на преподавателей или руководителя. Составьте четкий план развития на три месяца, полгода, год. За любым успехом стоит кропотливый труд, и самый простой совет, который я могу дать любому начинающему специалисту — начните что-то делать.

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