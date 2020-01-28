Устали от рутины? Эти методы помогут изменить вашу жизнь

Катерина Кириллова, эксперт по организационным изменениям и стратегии, предприниматель, рассказывает о методах, которые помогли ей изменить свою жизнь и продолжить карьерный путь в новом ключе.

Я поняла, что выгораю, после 15 лет управления компанией EUROSHOW-MOSCOW, которую вырастила с нуля до третьей позиции в индустрии технической организации концертов. Работа больше не приносила драйва, компания уперлась в потолок, мне хотелось нового масштабного вызова.

В его поисках я получила аж два Executive MBA — в London Business School и в Columbia University. А еще — изменила карьерный путь. Увлекшись нейропсихологией, нашла себя в новом качестве в привычной сфере: стала сооснователем и вице-президентом по стратегии TicketsСloud, сооснователем Moscow Ticketing Forum, а параллельно выступаю в качестве бизнес-консультанта для уровня Executive.

Моя история может быть полезной для всех, кто хочет перемен, но не знает, с чего начать и на какие методики опираться при изменении карьерного пути.

Направление движения

На первом модуле в LBS профессор по лидерству с иронией в голосе предостерегал нас от ошибок, которые ждут выпускников, «когда вам захочется все поменять, никогда не меняйте все и сразу, выберите что-то одно: географию, индустрию или позицию внутри компании».

Его чудесный совет я вспомнила через восемь месяцев после получения диплома. Тогда я героически пыталась въехать в принципы функционирования новой для себя фэшн-индустрии в ее технологическом аспекте, находясь между Москвой и Туманным альбионом. Я вовремя признала ошибку и вернулась в понятную мне индустрию развлечений и массовых мероприятий.

Изменения, стоит им начаться, становятся постоянными спутниками и источниками головной боли. Вместе с ними приходит и кризис смыслов и самоидентификации. Поэтому двигаться необходимо не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной, забираясь на ступени выше по собственной шкале осознанности и развития.

Борьба двух подходов

Первый подход

Для изменения карьеры многие коучи советуют использовать подход Plan and Implement. Это логичный метод, который предостерегает от необдуманных шагов и сводится к трем этапам.

Определитесь, что вы действительно хотите делать. Найдите области, в которых ваши увлечения сочетаются с вашими навыками. Если необходимо, обратитесь за советом к людям, которые знают вас и интересующую вас индустрию. Используйте полученные знания в действии.

Именно так я и планировала поступить:

начать с самопознания и саморефлексии,

найти свое я,

влезть в очередное обучение в магистратуре, потому что мне не хватает базовых знаний,

посоветоваться с людьми,

прочитать много литературы по теме.

Но правда в том, что никакого «истинного» я нет. Попытки его обнаружить приводят к параличу.

Знание самого себя — это результат размышлений и практики, а не survival kit, выданный нам на старте.

Мы изменяемся только в процессе деятельности. Можно миллионы раз прокручивать в голове потенциальные сценарии развития, но, чтобы проверить свои фантазии, необходимо действовать.

Мои интересы лежали в пространстве между философией, психологией и лидерством. Если бы я в тот момент пошла в магистратуру, то отложила бы возможность попробовать и понять, будет ли меня драйвить это направление как минимум следующие десять лет.

Второй подход

Эрминия Ибарра в своих книгах «Обретая Я» и «Действуй как лидер, думай как лидер» представляет модель смены карьеры, отличную от подхода Plan and Implement, приводящего, по словам Ибарры, лишь к стагнации в нелюбимой профессии.

Альтернативный подход называется Test and Learn, его широко используют стартапы на ранних стадиях, когда весь процесс разбивается на спринты. Здесь акцент ставится на коротких итерациях, хотя высокоуровневое планирование остается.

В намеченных областях предпринимаются конкретные шаги и сразу оцениваются их результаты. Так легче протестировать свои возможности и выбрать верное направление для действий. Я решила использовать этот подход для следующего изменения карьерного трека.

Я начала ездить на конференции по психологии и разговаривать с практикующими специалистами, на выходных работала в командах по психологической поддержке, запустила у себя в компании программу по коучинговой поддержке сотрудников. Это заняло у меня примерно полтора года. В процессе я получила диплом по нейрокоучингу, но это была уже не трехлетняя магистерская программа, а годовой курс.

Следующие полгода я пробовала разные ниши: от консультирования по стратегии фаундеров небольших компаний и ведения мастер-классов до коучинга руководителей Executive-уровня.

Я наблюдала за мировыми трендами и искала нишу, где смогу максимально использовать новые знания и навыки. Сейчас большой тренд — изменение роли лидера и выход на первый план команды. Лидеров нового типа необходимо обучать новым навыкам, а командам — строить гибкие и адаптивные системы обучения, связанные со стратегией и корпоративной культурой, которые позволят им генерить внутри себя необходимые изменения.

В этой сфере я и нашла себя, и последний год уже в ней получаю необходимые знания через тренинги, общение с коллегами в разных странах и практическую работу с клиентами.

Сейчас мой основной драйв и кайф — работа с командой TicketsСloud, где я внедряю программу обучения и развития, которая изменит подход к найму сотрудников, будет предотвращать выгорание и усиливать их мотивацию. Так что мне удалось весь свой прошлый опыт не сдать в утиль, а начать активно использовать в новой профессии.

Как получить максимум

Если вы чувствуете, что вашей карьере необходимы изменения, — решайтесь. Вы сможете получить максимум, следуя пяти простым советам: