Постоянно не хватает времени? Разбираемся в причинах и повышаем продуктивность

Доктор Алекс Ликерман, автор книги «Непобедимый разум» (The Undefeated Mind) пишет, что причина такого беспокойства в том, насколько значимы наши действия.

Нам всем знакомо это ощущение бессилия: день уже подходит к концу, а дел по-прежнему слишком много. Куда уходит все время? Когда такая ситуация повторяется каждый день, это вызывает тревогу. Используем ли мы все ресурсы? А что, если нет? Еще не поздно ускориться? Может просто сдаться и спрятаться от проблем?

«Я постоянно переживаю, что трачу время на незначительные вещи. Или, правильнее сказать, недостаточно значительные», — пишет Ликерман.

Чтобы справиться с тревожным расстройством, вызванным временем, стоит понять, что это и какие формы может принимать.

Ежедневная тревожность — кажется, что в течение дня времени не хватает. Это будто тяжкий груз — понимать, что дел еще много, а часов остается слишком мало.

Тревожность из-за будущего — переживания в духе «а что, если?». Кажется, что у любого действия множество потенциальных последствий, и беспокойство просто парализует. Что будет, если сделать неправильный выбор?

Экзистенциальная тревожность — чувство, что срок жизни ограничен, и время медленно утекает.

Пусть расписание соответствует вашим целям

Чтобы не волноваться из-за того, что вы тратите время впустую, нужно определиться, что считать целесообразной тратой времени. Какой он — ваш идеальный день? Какие задания помогут вам настроиться на рабочий лад?

Ответы не всегда будут очевидны. Попробуйте распределить занятия в соответствии с теорией шести спиц Дариуса Форо. Ее суть в том, что жизнь похожа на колесо с шестью спицами, каждая из которых должна быть сбалансирована.

Тело. Что вам нравится делать, чтобы чувствовать себя здоровым и активным? Разум. Что стимулирует ваши умственные способности? Любовь. С кем вы любите проводить время? Работа. Какие задания вам по душе? Деньги. Как вы хотите использовать деньги, которые у вас есть? Игры. Какие хобби или виды отдыха вам по-настоящему нравятся?

Это понятие баланса нужно применять не только к жизни в целом, но и к каждому дню.

Пусть в расписании найдется время не только для встреч или чтения писем, но и для спортзала, утреннего чтения и ланча с коллегами. Определив, что для вас по-настоящему важно, вы сможете составить расписание, которое сделает все дни энергичными и осмысленными.

Исключите отвлекающие факторы

Стали ли вы счастливее после просмотра видео в TikTok или сторис в Instagram? Скорее всего, потраченное на это время можно было бы использовать рациональнее. Кроме того, бессмысленная проверка новостной ленты только усиливает тревожность.

Если вы просидели у экранов месяцы своей жизни, вы не одиноки. Только представьте: средний житель США проводит в социальных сетях 2 часа 3 минуты в день, и еще 5 часов — за чтением электронной почты.

Обращайте внимание, на что вы отвлекаетесь сильнее всего.

Почувствовав, что концентрация упала, запомните, что послужило толчком. Затем сместите фокус внимания. Чтобы вернуть связь с логическим центром мозга, сосредоточьтесь на чем-то базовом, например дыхании. Скажите себе, что отвлеклись на Twitter, но теперь ваше внимание будет обращено на ритм дыхания.

Не пытайтесь делать все сразу

Иметь амбициозный список дел хорошо, но когда не можем вычеркнуть все его пункты, то испытываем стресс.

Примите тот факт, что вам не нужно делать все. Предприниматели часто гордятся тем, что выполняют разнообразные функции. Но исследования показывают, что трудоголизм вредит нам. Он не только повышает риск депрессии и беспокойства, но и снижает продуктивность и результаты работы.

Именно поэтому так важно уметь делегировать. Не стоит верить, что все нужно делать самостоятельно. Наняв надежных людей, вы сможете уделить внимание самым важным вещам.

Наконец, важно научиться отказывать. Как правило, соглашаясь на все предложения, мы перегружаем свой план на день. Также это означает, что мы ставим чужие приоритеты выше своих, и это часто приводит к стрессу и выгоранию.

Расходуйте свое время на важные вещи, чтобы чувствовать, что дни и недели проходят не зря.

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