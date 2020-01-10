Как избежать подозрений в отмывании денег. Восемь правил легального бизнеса

Денис Скоков, начальник управления по работе с малым бизнесом в «Райффайзенбанке» , рассказывает, на что обратить внимание, чтобы этот страх не стал реальностью.

Блокировка счета — один из главных страхов малого бизнеса. Сложно представить что-то более неприятное для владельца, чем отсутствие доступа к средствам компании.

Вести диалог с банком

«Нет времени заниматься банками» — это можно услышать от любого владельца бизнеса. Но чтобы избежать проблем с финансовым оформлением хозяйственной деятельности, совсем не обязательно тратить на это много времени — будет достаточно выстроить процессы.

Сложности начинаются, когда компания не идет на контакт с банком или пытается при получении первых запросов данных о деятельности организации сменить банк: «Мы постоянно отвечаем на какие-то запросы, у нас что-то пошло не так в одном банке, и мы начали работать со следующим, в первом при этом платежи иногда проскакивают, и тут нам заблокировали счет».

Не реагируя на вопросы банка, бизнес может уйти в пике токсичных цифровых следов, которые осложнят доступ к средствам.

Следить за движением по счету

«Спящий» счет — это признак отсутствия экономической деятельности. Если у вас есть несколько счетов в разных банках, убедитесь, что обороты по ним разделены пропорционально.

Оплачивать налоги

По данным «Опоры России», в первом квартале 2019 года 56% случаев ограничений работы со счетами связаны с предъявлением к предприятию требований по уплате налогов.

Уплата налогов — это гигиенический фактор для выживания бизнеса, однако важно оплачивать налоги не через один банк, а пропорционально оборотам по имеющимся счетам.

Проверять партнеров

Даже при наличии хорошей налоговой нагрузки, зарплатных платежей и других признаков позитивной хозяйственной деятельности подозрительные контрагенты могут стать поводом для дополнительных проверок.

Многие банки предлагают сервисы по оценке деловой репутации контрагентов, которые уже включают в себя проверку в ФНС и реестре дисквалифицированных лиц. В любом случае, стоит убедиться, что в вашей компании этот процесс налажен.

На сайте ФНС можно проверить добросовестность контрагента, а на отдельном сайте налоговой службы — наличие статуса самозанятого, при работе с которым не нужно удерживать НДФЛ и начислять на его вознаграждение страховые взносы. Существуют также платные ресурсы для проверки деловой репутации и финансовой стабильности контрагента — «СПАРК» и «Контур.Фокус».

Некоторые категории видов деятельности находятся в повышенной группе риска, например, строительство или транспортные услуги. Компании в этой сфере зачастую работают с большим объемом наличных средств и не очень аккуратны с оформлением документов. К заключению договоров с ними лучше подходить с большим вниманием.

Использовать безналичную оплату

Если для бизнес-целей вы снимаете значительные суммы наличных, превышающее 30% оборота по счетам — это один из значимых индикаторов подозрительных операций, на которые ЦБ призывает обращать внимание.

Фонд оплаты труда, расчеты с поставщиками, оплата услуг партнеров — все эти статьи расходов лучше перевести на расчетный счет. При этом, если вы разделяете платежи по виду деятельности, лучше использовать разные счета, чтобы операции, которые проходят по счету, им соответствовали.

Внимательно относиться к назначениям платежей

Назначения платежей помогают обосновать экономическую деятельность компании, поэтому лучше заполнять их как можно более подробно.

«Токсичные» назначения платежей могут привести к тому, что компания окажется в списке 550-П (списке компаний, которым было отказано в обслуживании на основе нарушений 115-ФЗ).

Как следует из сообщений Telegram-канала «Тот самый 115-ФЗ», заказ переводов со счетов недобросовестных компаний даже стал платной услугой на рынке «черной» борьбы с конкурентами.

При получении подозрительных поступлений на счет не расходуйте их, а сообщите об этом правоохранительным органам и обратитесь в банк с копией принятого заявления.

Грамотно оформлять документы при работе с контрагентами

Это важно не только для банковской отчетности, но и для того чтобы застраховаться от судебных неприятностей при работе с контрагентами.

Сохраняйте документы, подтверждающие взаимодействие с подрядчиками — чеки, квитанции, договоры. Следите за тем, чтобы реквизиты и данные о предоставленных услугах в счетах совпадали с заявленными в договоре.

Отвечать на запросы

Представьте ситуацию, в которой у компании нет арендованного офиса, зарплатного фонда, а экономический смысл хозяйственной деятельности настолько запутанный, что его сложно понять.

Составляя сопроводительные письма к отправляемым по запросу банка документам, не поленитесь вместо общей формулировки «занимаемся рекламой» уточнить, что вы «занимаетесь проектированием, производством и монтажом выставочных стендов». Это позволит быстрее получить позитивный для бизнеса ответ.

Как получить максимум

Общайтесь с банком и не откладывайте решение финансовых вопросов на потом.

Избегайте «спящих» счетов.

Исправно платите налоги.

Наладьте процесс проверки контрагентов.

Переведите расчеты с сотрудниками, партнерами и поставщиками в безналичный формат.

Уделяйте внимание заполнению назначения платежей и анализируйте поступления на ваш счет, особенно если вы не знаете их источник.

Внимательно оформляйте документы при работе с контрагентами и сохраняйте историю взаимодействия.

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