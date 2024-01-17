13 плагинов для Mozilla Firefox, которые сэкономят ваше время

Системный аналитик «Монеты» Кир Аксанов поделился личной библиотекой плагинов для Mozilla Firefox и рассказал, как они экономят ресурсы и оптимизируют работу в интернете.

С развитием и ростом стандартизации web-браузеров при выборе подходящего часто важную роль играют экосистемы плагинов и тем оформления, а также возможность дополнительной настройки.

Содержание:

Sidebery

Sidebery — это боковая панель вкладок, которая экономит место и позволяет организовать вкладки для удобной навигации.

Достоинства:

экономит место по горизонтали (если скрыть стандартную строку вкладок);

пользователю легко читать названия вкладок, сколько бы их ни было;

отображает выгруженные из памяти вкладки;

страницы автоматически организуются в иерархию (что и откуда было открыто): дерево можно сворачивать, разворачивать и редактировать вручную;

интегрирован с Firefox Multi-Account Containers (обозначает контейнер, в котором открыта страница);

размещает вкладки по разным группам, что удобно для тематического разделения: иконка, цвет, название, контейнер по умолчанию, ссылки для открытия и прочее;

показывает отдельно глобально закреплённые вкладки вне зависимости от группы;

есть богатые настройки по умолчанию;

ширина панели и размер её элементов редактируются;

можно управлять полностью с клавиатуры или мышью;

даёт располагать панель плагина как слева, так и справа от страницы;

внешний вид плагина можно настроить: цвет, расположение элементов, вплоть до написания собственных CSS-правил (Cascading Style Sheets — это каскадные таблицы стилей, которые описывают внешний вид web-страниц);

сохраняет список открытых вкладок с учётом иерархии и разделения на окна и группы: причём, как вручную, так и автоматически (интервал автосохранения настраивается).

Недостатки:

не на всех страницах работают горячие клавиши, например, в Figma. Но это скорее связано с переопределением на уровне браузера, а не плагина;

нет возможности с клавиатуры переместить вкладку под другую (в её дерево);

стандартную строку вкладок нужно скрывать самостоятельно;

если скрыта панель плагина, то при открытии новой вкладки она добавляется в последнюю непустую группу вкладок.

Чтобы скрыть стандартную строку вкладок для Linux, необходимо создать текстовый файл, если его нет, а если есть, то просто вставить текст ~/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default/chrome/userChrome.css и прописать в названии профиля (у каждого оно своё, у меня — xxxxxxxx.default):



#TabsToolbar {

visibility: collapse !important;

}

Firefox Multi-Account Containers

Firefox Multi-Account Containers — это контейнеры для вкладок, которые позволяют разделять cookies, LocalStorage и другую память браузера по разным профилям.

Применять контейнеры удобно, например, когда нужно протестировать один сайт под разными аккаунтами. Достаточно работать в разных контейнерах и вам не придётся перезаходить или открывать сразу несколько браузеров, чтобы сменить пользователя. Также контейнеры полезны для цифровой гигиены: разделения, например, рабочих страниц, интернет-магазинов, соцсетей, банков и прочего.

Из минусов здесь можно отметить только недостаточное количество горячих клавиш.

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Easy Container Shortcuts

Easy Container Shortcuts — это плагин-компаньон к Firefox Multi-Account Containers, который добавляет несколько полезных горячих клавиш для управления контейнерами. Например, чтобы переоткрыть текущую вкладку в другом контейнере.

Tab Session Manager

Tab Session Manager позволяет сохранять и загружать список открытых страниц. Автоматически сохраняет данные при закрытии браузера. Даже при аварийном.

Недостаток — не сохраняет иерархию и разделение на группы внутри Sidebery.

Auto Tab Discard

Auto Tab Discard выгружает из памяти вкладки, которые давно не посещались, что ощутимо экономит ресурсы, когда у вас несколько групп с десятками вкладок. Более того, можно вести список сайтов, которые не будут выгружаться. Это актуально как для текущей сессии браузера, так и для перманентной.

Tab Reloader

Tab Reloader (page auto refresh) — в противовес предыдущему плагину. Он обновляет страницу, когда вам удобно. Просто ставите таймер и он работает в фоновом режиме. Пригодится на сайтах, где нужно держать активную сессию, чтобы оставаться авторизованным.

Dark Background and Light Text

Dark Background and Light Text — оптимальный по скорости обработки и результатам плагин для адаптации сайтов к тёмной теме. Имеет несколько механизмов обработки, можно запоминать режим работы вплоть до конкретного URI.

Но настроек у плагина не так много: только основные цвета, режим обработки и список сайтов с уже настроенными параметрами, что можно считать как недостатком, так и достоинством.

HighlightAll

HighlightAll — простой и эффективный плагин, который подсвечивает выделенный текст на всей странице. Удобно использовать несколько цветов (есть гибкие настройки) при поиске или анализе информации в отчётах и прочих объёмных web-ресурсах. Справа показывает мини-карту найденных совпадений.

Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader

Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader читает текст страницы вслух.

Достоинства:

регулировка скорости, тона и громкости голоса;

неплохой стандартный голос для англоязычных ресурсов;

возможность загрузки собственных голосов;

большой выбор голосов от Google, Amazon и Microsoft, но для этого нужен платный аккаунт;

читает как всю страницу, так и конкретно выделенный текст;

зачитываемый текст отображается в отдельном окне: размеры шрифта на странице и самого окна регулируются;

можно перемещаться между абзацами, поставить чтение на паузу или сбросить.

Недостатки:

есть ошибки в ударении на русскоязычных ресурсах и на них же плагин не читает латиницу по-английски (получается смешная транслитерация: например, Nextcloud становится «Некстчлауд»);

перемещения по абзацам не всегда хватает для «тонкой перемотки».





Tridactyl

Tridactyl — плагин для управления браузером целиком через клавиатуру. Управление касается не только перемещения по странице и вкладкам. С помощью Tridactyl можно открывать ссылки, проводить поиск, удалять элементы страницы, скачивать изображения и многое другое.

Будьте готовы к тому, что некоторые стандартные сочетания клавиш браузера переопределяются плагином. Также нужно внимательно набирать текст и следить, что поле для его ввода активно, чтобы случайно не закрыть страницу (по горячей клавише «D»). В то же время все сочетания клавиш можно перенастроить под себя.

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DuckDuckGo Privacy Essentials

DuckDuckGo Privacy Essentials — плагин блокирует загрузку трекеров на страницах (в том числе в email-сообщениях), устанавливает поиск по умолчанию на duckduckgo, по возможности переводит соединение на https.

Ghostery – Privacy Ad Blocker

Ghostery – Privacy Ad Blocker кроме блокировки трекеров убирает рекламу с различных видео-сервисов и скрывает всплывающие окна, предупреждающие о cookies (выбирает самый строгий вариант).

uBlock Origin

uBlock Origin — контент-блокер, который скрывает трекеры, рекламу в плеерах, баннеры на страницах и всплывающие окна. Дополнительно удобно вручную скрывать любые элементы сайтов (перманентно, в отличие от Tridactyl).

Рассмотренные плагины помогают обрабатывать большое количество информации, экономят время и ресурсы и обеспечивают приватность в интернете. Ваш цифровой опыт в ваших руках!

Фото на обложке: Freepik