Mozillа: история самой недооцененной технологической компании

Недавно стало известно о сокращениях в Mozilla — уже во второй раз за 2020 год. Со стороны может казаться, что это просто очередной бизнес, не выдержавший конкуренции. Однако Mozilla — это не еще одна нишевая компания, которую обошли многомиллиардные корпорации. Она долго была одной из тех, кто двигал веб-стандарты вперед. И ее кризис касается всех нас.

Краткая история Mozilla

Mozilla появилась благодаря самому значительному провалу в истории ПО. Ведущий браузер конца 1990-х Netscape Navigator за несколько месяцев утратил свои позиции из-за агрессивного распространения Internet Explorer — Microsoft просто включал свой браузер в стандартный пакет установки. Тогда большинство считало, что в будущем браузеры будут бесплатными и общедоступными, и никто не думал, что это продукт, на основе которого можно создать компанию.

Тогда Netscape решила преобразовать свой браузер в программу с открытым исходным кодом. Для управления был создан проект Mozilla, которому предстояло разработать новую версию интегрированного приложения, объединяющего браузер, почту и чат. Инициатива постепенно рассыпалась под напором более богатых и влиятельных конкурентов. Но команда проекта превратилась в некоммерческую организацию Mozilla Foundation, которая стала продвигать стандарты открытого интернета и веб-грамотности. Ее принципы изложены в знаменитом манифесте Mozilla.

Вывеска Mozilla над офисом в Кремниевой долине. Фото: Sundry Photography / Shutterstock

Вскоре после этого разработчики Mozilla вновь взялись за браузер — теперь под названием Firefox — и выделили его в отдельный бизнес с единственным собственником, который до сих пор спонсирует Mozilla Foundation. Если бы эта технология осталась у AOL (купила Netscape), то она бы давно пала жертвой интернет-моды. Вместо этого даже AOL прекратила работать с ПО, которое приобрела вместе с Netscape. и переключилась на Internet Explorer незадолго до того, как он перестал быть популярным.

Важнейшие проекты

Самый известный продукт Mozilla — Firefox. И хотя сегодня можно сказать, что это всего лишь один из множества браузеров, на заре своего появления Firefox был лидером по блокировке рекламы, защите личной информации и инструментам для разработчиков. Firebug существовал до Chrome DevTools.

Однако Mozilla также усовершенствовала несколько важнейших на сегодняшний день интернет-технологий.

1. Rust

Когда не стало Netscape, мало кто понимал, что наиболее важной частью ее наследия станет недооцененный скриптовый язык программирования. Речь идет о JavaScript.

Он появился в тот недолгий период, когда Nescape была лидером интернет-индустрии. Но два десятилетия спустя после ее краха JavaScript продолжает распространяться и наращивать влияние. Нетрудно представить, что самой важной инновацией, которую оставляет позади Firefox, может быть эффективный и типобезопасный язык Rust.

Rust нравится всем — и тем, кто считает C++ слишком свободным и незащищенным от ошибок, и тем, кто считает стандартные языки объектно-ориентированного программирования слишком тяжелыми. С 2016 года участники ежегодного опроса разработчиков Stack Overflow называли Rust самым любимым языком программирования.

К сожалению, развитие Rust больше не является приоритетом Mozilla. Недавно компания сократила разработчиков Rust и команду Servo, которая создавала поисковую систему на Rust. Однако Mozilla не планирует забрасывать проект — в планах создание Rust Foundation.

2. HTML5

Сейчас мало кто вспомнит, но когда-то в мире шло противостояние между HTML и XHTML, версией HTML без гарантии обратной совместимости, которая использовала более строгий синтаксис XML. И тогда HTML проигрывала. В 2004 году W3C, орган по стандартизации HTML, официально приостановил его разработку.

Этим бы все и закончилась, если бы не WHATWG — временная группа, созданная Apple, Opera и Mozilla. Ей удалось повлиять на W3C и внедрить систему новых стандартов под HTML5, в том числе видео без Flash, веб-работников, дуплексную связь и многое другое. Эти стандарты действуют до сих пор.

В этой истории Mozilla была не единственным, но значимым участником, и помогла определить будущее десятилетие интернет-технологий.

3. Asm.js

Одним из самых значительных достижений Mozilla был asm.js — фактически это оптимизированный подраздел JavaScript, позволяющий использовать поразрядную арифметику для строгой типизации. Но разработчики Mozilla пошли дальше и показали, что могут компилировать с ним и другие языки. Например, с помощью нестандартного подхода и компилятора Emscripten они перенесли 3D-игры на движке Unreal на С++ и внедрили их в браузер.

Asm.js стал трамплином для важнейшей инновации в новейшей истории интернета — WebAssembly. Это своего рода машинный язык, который работает в среде JavaScript и добавляет в нее нововведения, например, компактный двоичный формат кода, которому не нужны ни парсинг, ни функции компилятора. Сегодня самые интересные инновации создают на WebAssembly, к ним относится и фреймворк Blazor от Microsoft.

WebAssembly — совместный проект Mozilla и других разработчиков браузеров, но он бы не возник без asm.js.

4. MDN

MDN (Mozilla Developer Network — сеть разработчиков Mozilla) — огромный ресурс с высококачественной документацией для разработчиков, аналог «Википедии» для современных веб-мастеров.

Если вы искали информацию в сети, то наверняка встречали один из ресурсов MDN — например, руководства по CSS, HTML DOM или какому-то развивающемуся API — IndexedDB или WebRTC. Также у MDN есть введение в HTML, которое начинается с основ и описывает работу с такими фреймворками JavaScript, как React, Ember и Vue.

Документация MDN охватывает больше, чем указано на сайте. Например, данные о совместимости браузеров, которые собирает Mozilla, такие подробные, что их используют сервисы вроде Can I Use.

Сейчас Mozilla поглотила команду MDN. Компания обещает сохранить популярный сайт, возможно, за счет привлечения других партнеров и поддержки сообщества. Но остается неясным, сможет ли MDN поддерживать высокие стандарты, без дополнительных трат и новых талантов. В конце концов, у Mozilla уже немало заброшенных проектов по веб-образованию, например, Webmaker, Mozilla Backpack и X-Ray Goggles (невероятно простой способ внедрения HTML, который более эффективен, чем 90% видеоуроков).

Что погубило Mozilla

Компания еще функционирует, но определенно движется к упадку. В письме Mozilla к уволенным сотрудникам она обвиняет COVID-19, что выглядит сомнительно. Не стоит забывать, что Mozilla Foundation был создан, чтобы помочь компании пережить краткосрочные потрясения и выработать долговременную стратегию, избежав темпераментных CEO, странных трендов и инвесторов из Кремниевой долины, которые пытаются удвоить свой капитал. Пандемия рано или поздно останется в прошлом, а вновь собрать коллектив и восстановить доверие разработчиков будет непросто.

Реальная проблема, о которой не говорят в Mozilla, но часто пишут в прессе, заключается в том, что у компании довольно хрупкая финансовая модель. Более 90% денег Mozilla получает от сделки, по условиям которой в браузере по умолчанию используется поисковая система Google. За это Mozilla получает более $400 млн в год. Google неоднократно продлевал сделку, несмотря на падение доли Firefox на рынке.

Рыночная доля браузеров в мире, январь 2009-январь 2019 годов. Инфографика: Мэттью Макдональд

За последние годы Google все менее охотно продлевает сделку. Возможно, он продолжает финансировать Firefox только потому, что не хочет исчезновения конкурирующего браузера — так он может привлечь внимание антимонопольных органов. По этой же причине Microsoft однажды инвестировал в Apple. Но вне зависимости от намерений Google, тот факт что Mozilla практически полностью полагается на выплаты крупнейшей технологической компании, выглядит серьезной стратегической ошибкой.

Mozilla неоднократно пыталась разрабатывать долгосрочные коммерческие проекты, например, операционную систему Firefox, дорогостоящую VPN-сеть и премиум-сервис закладок. Все они в целом были провальными. Теперь Mozilla поставила себе новую разочаровывающую цель: « сконцентрироваться на развитии браузера с иным пользовательским опытом». Ее можно интерпретировать по-разному, но, похоже, что разработчики хотят улучшить интерфейс браузера и по-новому упаковать имеющиеся продукты. И это выглядит как начало конца Mozilla.

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Фото на обложке: NYC Russ / Shutterstock