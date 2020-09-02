Mozillа: история самой недооцененной технологической компании
Краткая история Mozilla
Mozilla появилась благодаря самому значительному провалу в истории ПО. Ведущий браузер конца 1990-х Netscape Navigator за несколько месяцев утратил свои позиции из-за агрессивного распространения Internet Explorer — Microsoft просто включал свой браузер в стандартный пакет установки. Тогда большинство считало, что в будущем браузеры будут бесплатными и общедоступными, и никто не думал, что это продукт, на основе которого можно создать компанию.
Тогда Netscape решила преобразовать свой браузер в программу с открытым исходным кодом. Для управления был создан проект Mozilla, которому предстояло разработать новую версию интегрированного приложения, объединяющего браузер, почту и чат. Инициатива постепенно рассыпалась под напором более богатых и влиятельных конкурентов. Но команда проекта превратилась в некоммерческую организацию Mozilla Foundation, которая стала продвигать стандарты открытого интернета и веб-грамотности. Ее принципы изложены в знаменитом манифесте Mozilla.
Вывеска Mozilla над офисом в Кремниевой долине. Фото: Sundry Photography / Shutterstock
Вскоре после этого разработчики Mozilla вновь взялись за браузер — теперь под названием Firefox — и выделили его в отдельный бизнес с единственным собственником, который до сих пор спонсирует Mozilla Foundation. Если бы эта технология осталась у AOL (купила Netscape), то она бы давно пала жертвой интернет-моды. Вместо этого даже AOL прекратила работать с ПО, которое приобрела вместе с Netscape. и переключилась на Internet Explorer незадолго до того, как он перестал быть популярным.
Важнейшие проекты
Самый известный продукт Mozilla — Firefox. И хотя сегодня можно сказать, что это всего лишь один из множества браузеров, на заре своего появления Firefox был лидером по блокировке рекламы, защите личной информации и инструментам для разработчиков. Firebug существовал до Chrome DevTools.
Однако Mozilla также усовершенствовала несколько важнейших на сегодняшний день интернет-технологий.
1. Rust
Когда не стало Netscape, мало кто понимал, что наиболее важной частью ее наследия станет недооцененный скриптовый язык программирования. Речь идет о JavaScript.
Он появился в тот недолгий период, когда Nescape была лидером интернет-индустрии. Но два десятилетия спустя после ее краха JavaScript продолжает распространяться и наращивать влияние. Нетрудно представить, что самой важной инновацией, которую оставляет позади Firefox, может быть эффективный и типобезопасный язык Rust.
Rust нравится всем — и тем, кто считает C++ слишком свободным и незащищенным от ошибок, и тем, кто считает стандартные языки объектно-ориентированного программирования слишком тяжелыми. С 2016 года участники ежегодного опроса разработчиков Stack Overflow называли Rust самым любимым языком программирования.
К сожалению, развитие Rust больше не является приоритетом Mozilla. Недавно компания сократила разработчиков Rust и команду Servo, которая создавала поисковую систему на Rust. Однако Mozilla не планирует забрасывать проект — в планах создание Rust Foundation.
2. HTML5
Сейчас мало кто вспомнит, но когда-то в мире шло противостояние между HTML и XHTML, версией HTML без гарантии обратной совместимости, которая использовала более строгий синтаксис XML. И тогда HTML проигрывала. В 2004 году W3C, орган по стандартизации HTML, официально приостановил его разработку.
Этим бы все и закончилась, если бы не WHATWG — временная группа, созданная Apple, Opera и Mozilla. Ей удалось повлиять на W3C и внедрить систему новых стандартов под HTML5, в том числе видео без Flash, веб-работников, дуплексную связь и многое другое. Эти стандарты действуют до сих пор.
В этой истории Mozilla была не единственным, но значимым участником, и помогла определить будущее десятилетие интернет-технологий.
3. Asm.js
Одним из самых значительных достижений Mozilla был asm.js — фактически это оптимизированный подраздел JavaScript, позволяющий использовать поразрядную арифметику для строгой типизации. Но разработчики Mozilla пошли дальше и показали, что могут компилировать с ним и другие языки. Например, с помощью нестандартного подхода и компилятора Emscripten они перенесли 3D-игры на движке Unreal на С++ и внедрили их в браузер.
Asm.js стал трамплином для важнейшей инновации в новейшей истории интернета — WebAssembly. Это своего рода машинный язык, который работает в среде JavaScript и добавляет в нее нововведения, например, компактный двоичный формат кода, которому не нужны ни парсинг, ни функции компилятора. Сегодня самые интересные инновации создают на WebAssembly, к ним относится и фреймворк Blazor от Microsoft.
WebAssembly — совместный проект Mozilla и других разработчиков браузеров, но он бы не возник без asm.js.
4. MDN
MDN (Mozilla Developer Network — сеть разработчиков Mozilla) — огромный ресурс с высококачественной документацией для разработчиков, аналог «Википедии» для современных веб-мастеров.
Если вы искали информацию в сети, то наверняка встречали один из ресурсов MDN — например, руководства по CSS, HTML DOM или какому-то развивающемуся API — IndexedDB или WebRTC. Также у MDN есть введение в HTML, которое начинается с основ и описывает работу с такими фреймворками JavaScript, как React, Ember и Vue.
Документация MDN охватывает больше, чем указано на сайте. Например, данные о совместимости браузеров, которые собирает Mozilla, такие подробные, что их используют сервисы вроде Can I Use.
Сейчас Mozilla поглотила команду MDN. Компания обещает сохранить популярный сайт, возможно, за счет привлечения других партнеров и поддержки сообщества. Но остается неясным, сможет ли MDN поддерживать высокие стандарты, без дополнительных трат и новых талантов. В конце концов, у Mozilla уже немало заброшенных проектов по веб-образованию, например, Webmaker, Mozilla Backpack и X-Ray Goggles (невероятно простой способ внедрения HTML, который более эффективен, чем 90% видеоуроков).
Что погубило Mozilla
Компания еще функционирует, но определенно движется к упадку. В письме Mozilla к уволенным сотрудникам она обвиняет COVID-19, что выглядит сомнительно. Не стоит забывать, что Mozilla Foundation был создан, чтобы помочь компании пережить краткосрочные потрясения и выработать долговременную стратегию, избежав темпераментных CEO, странных трендов и инвесторов из Кремниевой долины, которые пытаются удвоить свой капитал. Пандемия рано или поздно останется в прошлом, а вновь собрать коллектив и восстановить доверие разработчиков будет непросто.
Реальная проблема, о которой не говорят в Mozilla, но часто пишут в прессе, заключается в том, что у компании довольно хрупкая финансовая модель. Более 90% денег Mozilla получает от сделки, по условиям которой в браузере по умолчанию используется поисковая система Google. За это Mozilla получает более $400 млн в год. Google неоднократно продлевал сделку, несмотря на падение доли Firefox на рынке.
Рыночная доля браузеров в мире, январь 2009-январь 2019 годов. Инфографика: Мэттью Макдональд
За последние годы Google все менее охотно продлевает сделку. Возможно, он продолжает финансировать Firefox только потому, что не хочет исчезновения конкурирующего браузера — так он может привлечь внимание антимонопольных органов. По этой же причине Microsoft однажды инвестировал в Apple. Но вне зависимости от намерений Google, тот факт что Mozilla практически полностью полагается на выплаты крупнейшей технологической компании, выглядит серьезной стратегической ошибкой.
Фото на обложке: NYC Russ / Shutterstock
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