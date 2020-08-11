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Mail.ru Group запустила мобильный браузер Atom с мини-приложениями и лентой рекомендаций

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Mail.ru Group запустила браузер Atom для Android. В мобильной версии встроена платформа VK Mini Apps с мини-приложениями, а также рекомендательная система «Пульс», которая находит для пользователя статьи и материалы по интересам. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Mail.ru Group запустила мобильный браузер Atom с мини-приложениями и лентой рекомендаций

В браузере можно авторизоваться через единый аккаунт VK Connect, который связывает проекты экосистемы Mail.ru Group. Через встроенные мини-приложения платформы VK Mini Apps можно вызвать такси, заказать еду, сделать покупки на AliExpress и другое.

Изображение: Mail.ru Group

Если пользователь авторизуется в Atom на телефоне и на компьютере, браузер будет автоматически синхронизировать данные.

Рекомендательная система «Пульс» составляет для пользователя индивидуальную ленту со статьями и материалами на основе его интересов. Кроме того, браузер автоматически добавляет в визуальные закладки часто посещаемые сайты. 

В Atom также предусмотрен минималистичный вариант стартовой страницы. В нем отображается только поисковая строка. 

Изображение: Mail.ru Group

Приложение совместимо со смартфонами и планшетами на Android.

Фото на обложке: Unsplash

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