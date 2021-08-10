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Истории

Firefox потерял 46 млн пользователей за последние три года

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Mozilla Firefox за последние три года потерял почти 46 млн пользователей. Внутренний отчет о публичных данных показывает устойчивое снижение популярности браузера. Однако у компании еще есть шансы отыграть упущенные позиции.

Firefox потерял 46 млн пользователей за последние три года

Браузер Mozilla, более известный как Firefox, появился в 2002 году с серьезным намерением разрушить монополию Safari и Chrome и предоставить пользователям интернета большие возможности.

Но, похоже, устойчивость Firefox находится под угрозой. В 2018 году количество активных пользователей версии для ПК было около 244 млн в месяц, за прошедшие годы этот показатель упал до 50 млн. Вероятно, это происходит потому что клиенты начали массово переходить на браузеры на основе Chromium, которые предустанавливаются на устройства Android, и Microsoft Edge — браузер по умолчанию в системе Windows.

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Современные сайты, как правило, оптимизируются для Chrome, что позволяет страницам загружаться быстрее. А Google активно продвигает браузер среди своей миллиардной пользовательской базы, обеспечивая существенный прирост.

За последние годы Firefox внес некоторые изменения в настройки конфиденциальности, в том числе в защиту от отслеживания. Однако некоторые пользователи и эксперты считают: из-за неудобного пользовательского интерфейса и без существенных обновлений производительности компания потеряла свои конкурентные преимущества.

Количество активных пользователей Firefox в конце второго квартала 2021 года составило 198 млн человек в месяц. 

Хотя его популярность падает, он вряд ли скоро прекратит работу. Это означает, что у нас еще есть время перейти на менее популярную альтернативу, если мы хотим сохранить разнообразие на рынке.

Источник.

Фото на обложке: dennizn / Shutterstock

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