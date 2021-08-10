Firefox потерял 46 млн пользователей за последние три года

Mozilla Firefox за последние три года потерял почти 46 млн пользователей. Внутренний отчет о публичных данных показывает устойчивое снижение популярности браузера. Однако у компании еще есть шансы отыграть упущенные позиции.
Браузер Mozilla, более известный как Firefox, появился в 2002 году с серьезным намерением разрушить монополию Safari и Chrome и предоставить пользователям интернета большие возможности.
Но, похоже, устойчивость Firefox находится под угрозой. В 2018 году количество активных пользователей версии для ПК было около 244 млн в месяц, за прошедшие годы этот показатель упал до 50 млн. Вероятно, это происходит потому что клиенты начали массово переходить на браузеры на основе Chromium, которые предустанавливаются на устройства Android, и Microsoft Edge — браузер по умолчанию в системе Windows.
Современные сайты, как правило, оптимизируются для Chrome, что позволяет страницам загружаться быстрее. А Google активно продвигает браузер среди своей миллиардной пользовательской базы, обеспечивая существенный прирост.
За последние годы Firefox внес некоторые изменения в настройки конфиденциальности, в том числе в защиту от отслеживания. Однако некоторые пользователи и эксперты считают: из-за неудобного пользовательского интерфейса и без существенных обновлений производительности компания потеряла свои конкурентные преимущества.
Количество активных пользователей Firefox в конце второго квартала 2021 года составило 198 млн человек в месяц.
Хотя его популярность падает, он вряд ли скоро прекратит работу. Это означает, что у нас еще есть время перейти на менее популярную альтернативу, если мы хотим сохранить разнообразие на рынке.
Фото на обложке: dennizn /
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